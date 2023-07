BLACKPINK chính thức xuất hiện, mở màn Born Pink Hà Nội cùng pháo hoa và biển hồng choáng ngợp!

19 giờ 45 phút tối 29/7, giây phút được mong đợi nhất của BLINK Việt đã chính thức diễn ra. Tại SVĐ Mỹ Đình, nhóm nhạc BLACKPINK bước lên sân khấu trong sự vỡ oà của người hâm mộ, Born Pink Hà Nội - concert khép lại hành trình châu Á của nhóm nhạc nữ toàn cầu mở màn với How You Like That. Sân khấu được phủ trong biển hồng choáng ngợp.

Sân khấu mờ màn Born Pink Hà Nội của BLACKPINK

4 cô gái mang đến Việt Nam sân khấu xứng tầm quốc tế, nhan sắc vạn người mê toả sáng hết mức tại Born Pink Hà Nội. Tiết mục mở màn Born Pink Hà Nội chính xác là sân khấu Coachella từng khuấy đảo làng nhạc hồi tháng 4. Vẫn bản phối sôi động, giọng live nội lực cùng vũ đạo hoành tráng, sân khấu đầu tiên của BLACKPINK tại Việt Nam khiến fan "nổi da gà" vì quá cảm xúc. Thăng hoa cùng âm nhạc, chất lượng âm thanh đỉnh cao kết hợp màn pháo hoa rực rỡ ngay từ giây phút đầu tiên hứa hẹn đêm diễn bùng nổ. BLACKPINK đã chiêu đãi khán giả Việt bữa tiệc âm nhạc không thể tuyệt vời hơn ngay lúc này.

BLACKPINK xuất hiện, khoe visual vạn người mê. Ai nấy đều tràn đầy năng lượng, vui vẻ giao lưu cùng fan Việt

Những hình ảnh đầu tiên từ sân khấu BLACKPINK

Ngay sau khi hoàn thành phần trình diễn đầu tiên, Jennie gửi đến fan lời chào đầy thân thương bằng tiếng Việt. "Xin chào Hà Nội", cuối cùng BLINK Việt cũng được nghe câu nói đầy cảm xúc đến từ nhóm nhạc nữ toàn cầu ngay tại sân nhà.



Biển hồng choáng ngợp

Fan phủ kín khán đài, không khí bùng nổ ngay khi BLACKPINK chưa xuất hiện

Đáp lại 4 cô gái, fan Việt chứng tỏ độ chịu chơi bất chấp vừa hứng trọn cơn mưa to tại Mỹ Đình ngay lúc chuẩn bị vào show. Biển hồng lấp kín khán đài, quẩy theo âm nhạc và thực sự phá đảo ở khoảnh khắc BLACKPINK chính thức xuất hiện. Giây phút ấy, tất cả đều vỡ oà cảm xúc, mọi tâm điểm đều tập trung vào 4 thành viên.