Mưa to trước giờ diễn show BLACKPINK ngày 2: Gió lớn quật sập cả banner, fan đến sớm đổi vòng vất vả

Trưa nay 30/7, một cơn mưa to đã trút xuống ngay khu vực SVĐ Mỹ Đình khiến mọi hoạt động phải dừng lại. Mưa to, sấm sét kèm với gió lớn đã khiến khu vực check-in xung quanh show BLACKPINK bị ngập nước khá nặng nề. Những fan đến đổi vòng giờ chót cho show thứ 2 chiều nay cũng rất vất vả trú mưa.

Đáng chú ý, gió lớn kèm mưa to đã khiến 1 tấm banner lớn ở ngoài sân bị đổ sập. Đây là tấm banner nằm ở vị trí trung tâm khu vực bên ngoài, có in các quy định khi tham gia show BLACKPINK. Nhiều dù che, nhà bạt cũng đã bị ảnh hưởng bởi cơn mưa giông này.

Mưa giông kèm gió lớn vào buổi trưa trước đêm diễn thứ 2 của BLACKPINK tại SVĐ Mỹ Đình

Bên cạnh đó, thời tiết cực đoan tại khu vực SVĐ Mỹ Đình cũng khiến dự án khinh khí cầu chào đón BLACKPINK của cộng đồng fan phải hủy bỏ trong ngày hôm nay. Đây là dự án ý nghĩa của fan để chào đón 4 thành viên lần đầu tiên đến Việt Nam, đã được xuất hiện rất đẹp trong ngày đầu tiên.



Rất hi vọng cơn mưa sẽ kết thúc sớm để ekip có thể tiến hành sửa chữa những hư hại nói trên. Bên cạnh đó, fan cũng hi vọng mưa sớm như thế này thì cũng sẽ kết thúc vào đầu giờ chiều, mang đến bầu không khí mát mẻ, dễ chịu. BLACKPINK xuyên suốt BORN PINK World Tour cũng chưa từng có “tiền lệ” hát dưới mưa, nên rất hi vọng đêm diễn thứ 2 của nhóm tại Việt Nam vẫn sẽ diễn ra trong thời tiết thuận lợi như đêm đầu tiên.

Khán giả khó khăn vật lộn với cơn mưa lớn, rất nhiều người dùng bao nilông bọc lại những đôi giày đắt tiền để có thể đi trong mưa.

Nhiều người tháo hẳn giày, chấp nhận đi chân trần.

Tuy nhiên, cơn mưa cũng không ngăn được sự cuồng nhiệt của fan BLACKPINK.

Nhiều khán giả đi bốt cao cổ tự tin đi giữa màn mưa.

Nước ngập bất tiện ở khu vực check-in, đổi vòng.

Gió lớn đã quật đổ tấm banner lớn.