Sân Mỹ Đình ngập rác sau ngày 1 concert BLACKPINK: BTC xác nhận phí dọn vệ sinh đã bao gồm trong giá vé

Tối 29/7 vừa qua, BLACKPINK đã tổ chức thành công concert Born Pink Hà Nội ngày 1, với hơn 36 nghìn khán giả tham dự tại SVĐ Mỹ Đình. Lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn, nhóm nhạc nữ toàn cầu và fan Việt đã cùng nhau để lại những kỉ niệm khó phai. Biển hồng phủ kín SVĐ Mỹ Đình đầy choáng ngợp, khán giả vỡ oà trong âm nhạc thăng hoa. MXH ngập tràn chia sẻ về show diễn đẳng cấp của BLACKPINK.

Bên cạnh những bài viết xúc động nói về trải nghiệm đáng nhớ, có không ít bài đăng chỉ trích hiện trường ngập rác tại SVĐ Mỹ Đình sau khi kết thúc concert ngày 1. Trước giờ G, Hà Nội mưa to, do đó tại sân có rất nhiều túi nilon và áo mưa do khán giả bỏ lại. Hình ảnh này bị nhiều người chụp lại đăng tải lên MXH tạo nên tranh cãi “fan BLACKPINK đi show không có ý thức dọn rác".

Thế nhưng, thực hư không hẳn đúng như những cáo buộc đang tràn lan MXH. Sau khi show kết thúc, nhiều fan muốn ở lại thu dọn rác nhưng đội bảo an nhắc nhở fan nên về sớm đảm bảo an toàn. Lượng người có mặt tại SVĐ Mỹ Đình hôm 29/7 vô cùng đông, không thể để xảy ra tình trạng “người đi kẻ ở” sau show gây hỗn loạn.

Ngoài rác nilon, Mỹ Đình cũng ngập trong pháo giấy. Born Pink Hà Nội là show diễn có bán vé phí vệ sinh được xác nhận đã bao gồm trong giá vé. (Ảnh: Thế Hiển)

Bên cạnh đó, Born Pink Hà Nội là show diễn có bán vé với giá vé không hề rẻ, nhiều khán giả nêu ý kiến cho rằng với mức giá như vậy thì phí vệ sinh đã được bao trọn trong đó. Liên hệ với BTC để hỏi thêm về điều này, đại diện BTC xác nhận với chúng tôi điều fan nói là đúng. Chi phí vệ sinh đã bao gồm trong giá vé và tại khu vực show diễn sẽ có lực lượng dọn dẹp liên tục.

Sau đêm diễn ngày 1, BLACKPINK vẫn còn một concert diễn ra trong hôm nay - 30/7. Vì vậy, nếu khán giả không dọn rác, cũng sẽ có đội ngũ vệ sinh của chương trình lo vấn đề này. Đội ngũ này luôn túc trực xung quanh điểm tổ chức, kịp thời làm sạch SVĐ Mỹ Đình, đáp ứng những lịch trình sau.