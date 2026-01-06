Trong văn bản, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu các tuyến đường sắt quốc gia đi qua đoạn tuyến từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm. Trong đó, các đoàn tàu khách phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội; các đoàn tàu khách phía Bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm.

Việc trung chuyển hành khách từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm và ngược lại sẽ giao cho Sở Xây dựng Hà Nội, các sở, ngành xây dựng phương án, tổ chức thực hiện. Như vậy, phố cà phê đường tàu nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Long Biên sẽ không có tàu khách chạy qua.

'Phố cà phê đường tàu' nằm trên địa bàn phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

Bên cạnh đó, UBND Hà Nội còn đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội, hoàn thành trong quý 2/2026, để thành phố triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo không gian lịch sử - văn hóa tại phía Tây khu phố cổ Hà Nội và phía Đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Đồng thời thành phố sẽ nghiên cứu phương án kiến trúc tuyến đường sắt đô thị số 1 đi qua khu vực phố cổ, khu phố cũ để không làm phá hủy cấu trúc không gian, cảnh quan của vùng di sản.

UBND TP Hà Nội cho biết, đề nghị trên nhằm thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên.

Theo đó, Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Kinh tế - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên". Dự án bao gồm khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, đề xuất giải pháp cải tạo nhằm bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng kịch bản phát huy giá trị di sản của cầu Long Biên.

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, dọc các tuyến phố Phùng Hưng – Gầm Cầu – cầu Long Biên.