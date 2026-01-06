Đoạn đường Trần Duy Hưng, Hà Nội gây chú ý

Những ngày gần đây, hình ảnh các khóm hoa cẩm tú cầu nở rộ trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Qua những bức ảnh do người đi đường ghi lại và chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự thích thú, cho rằng khung cảnh mang đến cảm giác lãng mạn, nhẹ nhàng, gợi liên tưởng đến những con đường hoa ở Đà Lạt giữa lòng Thủ đô.

Không ít ý kiến nhận xét, trong bối cảnh đô thị ngày càng bê tông hóa, sự xuất hiện của những mảng hoa lớn, màu sắc dịu mắt như cẩm tú cầu đã tạo nên điểm nhấn thị giác khác biệt, giúp không gian đường phố trở nên mềm mại và dễ chịu hơn.

Hoa cẩm tú cầu ở Việt Nam: Quen mà lạ

Theo các tài liệu về thực vật học và làm vườn, hoa cẩm tú cầu (Hydrangea) có nguồn gốc từ Đông Á và châu Mỹ, là loài cây bụi thân gỗ nhỏ, nổi bật với những chùm hoa lớn, tròn, có màu xanh, hồng, tím hoặc trắng. Tại Việt Nam, cẩm tú cầu được trồng phổ biến nhất ở Đà Lạt (Lâm Đồng) nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, ngoài ra còn xuất hiện tại một số vùng núi cao phía Bắc như Sa Pa, Tam Đảo.

Thông tin từ các trung tâm khuyến nông cũng chỉ ra thêm, cẩm tú cầu vốn không phải loài hoa xa lạ với người Việt, nhưng thường gắn với vườn nhà, khu du lịch hoặc vùng có khí hậu ôn hòa, ít khi được trồng trực tiếp trên các tuyến phố lớn của đô thị đông đúc.

Các chuyên gia cảnh quan cho rằng, sự chú ý dành cho cẩm tú cầu trên đường Trần Duy Hưng đến từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, đây là loài hoa có cụm hoa lớn, màu sắc dịu, khác hẳn các loại cây xanh quen thuộc thường thấy trên dải phân cách hay vỉa hè. Thứ hai, cẩm tú cầu vốn gắn với hình ảnh khí hậu mát lạnh, nên khi xuất hiện giữa phố xá Hà Nội, nơi có mật độ giao thông cao, cảm giác “lệch pha” này càng khiến người nhìn tò mò.

Nhận định của Royal Horticultural Society (Anh), cẩm tú cầu là loài hoa mang tính trang trí cao, có khả năng tạo hiệu ứng cảnh quan rõ rệt chỉ với một số lượng cây không quá lớn. Điều này lý giải vì sao chỉ vài khóm hoa trên tuyến đường đã đủ để tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Có thể trồng cẩm tú cầu tại nhà hay không?

Theo hướng dẫn từ Trung tâm Khuyến nông Hà Nội và các tài liệu làm vườn quốc tế, cẩm tú cầu hoàn toàn có thể trồng tại nhà nếu đáp ứng đúng điều kiện. Cây thích hợp trồng ở ban công, sân thượng hoặc sân vườn có ánh sáng dịu, tránh hướng nắng gắt Tây – Tây Nam.

Cẩm tú cầu là loài ưa ẩm, ưa sáng nhẹ, không chịu được nắng gắt kéo dài. Các tài liệu của Gardeners’ World (BBC) cho biết cây phát triển tốt nhất ở nơi có nắng buổi sáng, bóng râm buổi chiều và độ ẩm đất ổn định.

Đất trồng cần tơi xốp, giàu mùn, thoát nước tốt. Khi trồng chậu, chậu phải đủ sâu và có lỗ thoát nước để tránh úng rễ – nguyên nhân phổ biến khiến cẩm tú cầu chết nhanh trong môi trường đô thị. Việc tưới nước cần đều đặn, giữ ẩm nhưng không để đất sũng nước. Theo khuyến nghị của Royal Horticultural Society, vào mùa nóng nên tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát để hạn chế sốc nhiệt cho cây.

Bên cạnh đó, người trồng cũng cần lưu ý đến chất lượng nước và độ pH đất. Một trong những đặc điểm thú vị nhất của cẩm tú cầu là khả năng đổi màu hoa theo độ pH của đất.

Theo phân tích khoa học được công bố trên các ấn phẩm của Missouri Botanical Garden và American Chemical Society, khi trồng trong đất có tính axit, hoa có xu hướng chuyển sang xanh lam; trong đất trung tính hoặc kiềm, hoa thường ngả hồng hoặc tím. Đây là hiện tượng liên quan đến khả năng hấp thụ ion nhôm của cây.

Tóm lại, khi đáp ứng được điều kiện ánh sáng, đất trồng và độ ẩm phù hợp, cẩm tú cầu hoàn toàn có thể được trồng và chăm sóc tại nhà, ngay cả trong không gian đô thị. Việc lựa chọn vị trí trồng thoáng mát, tránh nắng gắt, cùng chế độ tưới và thoát nước hợp lý sẽ giúp loài hoa này phát triển ổn định, nở bền và giữ được màu sắc đặc trưng.