Gương mặt giống nhau nhưng Song Hye Kyo và Han So Hee lại có thời trang sân bay đối lập

Song Hye Kyo là "tường thành nhan sắc" xứ Hàn, cô xây dựng tên tuổi thông qua những tựa phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời hay Vinh quang trong thù hận. Han So Hee thuộc thế hệ diễn viên đàn em của Song Hye Kyo, cô được coi là ngôi sao "đỉnh lưu", dù xuất hiện ở đâu cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả.

Điều thú vị là Song Hye Kyo và Han So Hee có gương mặt hao hao giống nhau. Thậm chí khi mới ra mắt, Han So Hee còn được mệnh danh là "tiểu Song Hye Kyo". Tuy nhiên, phong cách của Song Hye Kyo và Han So Hee lại có sự đối lập, đặc biệt là khi so sánh thời trang sân bay mà họ áp dụng.

Song Hye Kyo: Giản dị và xa xỉ thầm lặng

Có thể coi phong cách thời trang sân bay của Song Hye Kyo là "xa xỉ thầm lặng" vì cô thường phối đồ theo style tối giản. Tuy nhiên, mọi người vẫn ngầm hiểu rằng những item Song Hye Kyo diện hầu hết đều có giá không hề bình dân. Các món thời trang Song Hye Kyo yêu thích bao gồm blazer, quần jeans xanh, áo trắng hoặc sơ mi kiểu dáng cơ bản. Thậm chí, Song Hye Kyo cũng chỉ giới hạn phong cách sân bay trong các tông màu trung tính như đen, trắng, be. Điều này càng khiến những outfit của Song Hye Kyo thêm giản dị, nhã nhặn.

Nói vậy không có nghĩa là style sân bay của Song Hye Kyo nhàm chán. Những outfit của Song Hye Kyo gây ấn tượng ở nét trang nhã, thanh lịch và sang trọng, đồng thời tạo nên hình ảnh gần gũi, thân thiện. Các set trang phục của Song Hye Kyo cũng có độ chuẩn mốt vượt thời gian, phụ nữ trên 40 tuổi rất nên tham khảo.

Han So Hee: Cá tính và luôn đổi mới

Nếu như Song Hye Kyo chuộng phong cách tối giản thì thời trang sân bay của Han So Hee lại rất đa dạng, luôn gây bất ngờ. Nữ diễn viên tạo sự nổi bật cho style với những set trang phục phối nhiều lớp. Ngoài ra, Han So Hee thường nhấn nhá các món thời trang như tất lưới, áo crop top, áo buộc eo, đồ họa tiết da báo. Nhờ vậy, dù Han So Hee thường ưu tiên các màu sắc trang nhã như đen, nâu, trắng hoặc xám, thời trang của nữ diễn viên vẫn rất ấn tượng, nổi bật.

Phong cách thời trang của Han So Hee cũng không thiếu những outfit ngọt ngào, chẳng hạn như áo blazer kết hợp với quần skinny hay váy liền dáng ngắn… Tham khảo thời trang sân bay của Han So Hee, chị em sẽ có nhiều ý tưởng diện đồ cá tính, thời thượng.