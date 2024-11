Sao phim “Sex and the city” U50 vẫn tự tin diện đồ bơi, có vóc dáng săn chắc nhờ 1 bài tập cực tốt

Nữ diễn viên Sarah Michelle Gellar (47 tuổi) từng đảm nhận một vai diễn khách mời trong series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO “Sex and the city”. Trong phim, Gellar đảm nhận nhân vật Debbie, là giám đốc điều hành của một hãng phim ở Hollywood, muốn chuyển thể các chuyên mục của nhân vật Carrie (do Sarah Jessica Parker thủ vai) thành phim.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Gellar từng giành được nhiều giải thưởng danh giá như giải Daytime Emmy Awards, MTV Movie Awards,... Gellar được đánh giá là nữ diễn viên vừa tài năng vừa xinh đẹp.

Sarah Michelle Gellar từng đóng vai khách mời trong series phim "Sex and the city". (Ảnh: CinePOP)

Sao phim "Sex and the city" diện đồ bơi, khoe vóc dáng thon gọn

Đến nay dù đã 47 tuổi, Gellar vẫn duy trì được vóc dáng thon thả, quyến rũ cùng vẻ ngoài xinh đẹp. Thậm chí, cô còn khiến khán giả ngỡ ngàng khi đăng bức ảnh diện đồ bơi, khoe vóc dáng săn chắc.

Trong bức ảnh, Gellar diện bộ đồ bơi một mảnh màu vàng, khoe đôi chân thon nhỏ và săn chắc. Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Một khán giả để lại bình luận: “Bạn thật xinh đẹp, trông cứ như nữ thần vậy @sarahmgellar. Tôi thực sự yêu bạn rất nhiều. Tôi thích nhìn thấy bạn tận hưởng cuộc sống”.

Một người khác khen ngợi: “Bạn vẫn nóng bỏng như vậy”.

“Tôi yêu đôi chân của bạn”, một người hâm mộ khác bày tỏ.

Người dùng Instagram khác viết: “Tôi yêu cô ấy! Cô ấy rất gầy và xinh đẹp. Bí quyết là gì vậy”.

Sarah Michelle Gellar tự tin khoe vóc dáng thon gọn. (Ảnh: Instagram sarahmgellar)

Bí quyết giúp sao phim “Sex and the city” duy trì vóc dáng

Rất nhiều khán giả thắc mắc cách nữ diễn viên Gellar duy trì vóc dáng thon thả, không mỡ thừa ở tuổi 47. Trang Women’s Health tiết lộ nữ diễn viên là một người đam mê tập Pilates.

Pilates là chuỗi các bài tập phối hợp giữa chuyển động và hơi thở nhằm vận động những nhóm cơ và giúp ổn định cơ thể. Tùy thuộc vào bài tập, người tập Pilates sẽ sử dụng thêm các thiết bị được thiết kế đặc biệt, chẳng hạn như giường tập Pilates, ghế Wunda, máy tập giúp điều chỉnh cột sống,...

Gellar cho biết Pilates là một bài tập rèn luyện sức mạnh, xây dựng cơ bắp, giúp cơ thể săn chắc, thon gọn và giảm khả năng chấn thương khi tập luyện.

“Tập Pilates giúp tôi buông bỏ mọi thứ khác và tôi chỉ tập trung vào các chuyển động của cơ thể. Tôi rất thích điều đó”, Gellar chia sẻ.

Sarah Michelle Gellar sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ ở độ tuổi U50. (Ảnh: The Tonight Show)

Lợi ích của tập Pilates

Chuyên gia trị liệu yoga hàng đầu Judi Bar, làm việc tại phòng khám Cleveland, cho biết Pilates có thể đem đến nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe.

1. Giảm đau, phục hồi sau chấn thương

Theo chuyên gia Bar, Pilates có thể giúp cơ thể mọi người phục hồi sau chấn thương hiện tại và kiểm soát các vấn đề cơ xương mạn tính. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2020 đã chỉ ra rằng tập Pilates có thể giúp cải thiện tình trạng đau lưng dưới.

Các bài tập Pilates cũng không gây căng thẳng lớn lên cơ và khớp, ngược lại còn giúp người tập cải thiện biên độ chuyển động, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các chấn thương.

Sarah Michelle Gellar trên tạp chí New Beauty vào năm 2023. (Ảnh: tạp chí New Beauty)

2. Tăng cường sức mạnh cơ bắp

Một trong những lý do khiến Pilates trở thành bài tập tốt cho sức khỏe là do Pilates tập trung vào việc xây dựng các nhóm cơ khác nhau.

Chuyên gia Bar giải thích: “Pilates tác động đến các nhóm cơ bụng, cơ lưng, cơ mông, cơ chân,... giúp tăng độ dẻo dai cho cơ bắp”.

Điều này cũng giúp người tập Pilates duy trì vóc dáng thon gọn và cân đối.

3. Điều hòa hơi thở, cải thiện sức khỏe hô hấp

Pilates đặc biệt chú trọng đến nhịp thở và kỹ thuật hô hấp. Người tập cần nhận thức và kiểm soát hơi thở đúng cách để tăng khả năng kéo giãn cơ thể.

Thông qua việc điều chỉnh nhịp thở, người tập cũng có thể cải thiện đáng kể sức khỏe hô hấp và tăng cường sự lưu thông oxy trong máu.

Sarah Michelle Gellar rất thích tập Pilates, đây cũng là bí quyết giúp cơ giữ dáng. (Ảnh: AsiaOne)

4. Giải tỏa căng thẳng

Nghiên cứu cho thấy tập Pilates cũng có thể làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Sự kết hợp giữa hô hấp sâu và chuyển động chậm giúp tăng cường sự nhận thức về cơ thể cũng như tâm trí, từ đó giúp người tập giảm bớt những mệt mỏi về mặt tinh thần.

Mộc Miên