Grab mua 20.000 xe điện làm taxi tại Đông Nam Á, thương hiệu được chọn từng bán tại Việt Nam

Ngày 8/1, Grab cho biết đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với GAC - một trong những tập đoàn ô tô lớn của Trung Quốc, nhằm triển khai khoảng 20.000 xe điện hiệu suất cao (EV) trên khắp khu vực Đông Nam Á.

Theo thỏa thuận, Grab và GAC không chỉ gia tăng số lượng xe điện trong đội xe Grab mà còn tập trung sâu vào việc tích hợp hệ thống công nghệ của hai bên, qua đó nâng cao trải nghiệm vận hành cho các đối tác tài xế. Hai công ty cũng cam kết phối hợp cải thiện dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng, bảo dưỡng và quản lý đội xe, vốn là những yếu tố then chốt đối với mô hình gọi xe chuyên nghiệp.

Trong giai đoạn đầu, ba mẫu xe điện chủ lực của GAC gồm AION Y, AION ES và AION V sẽ được đưa vào vận hành tại sáu thị trường trọng điểm: Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan. Các mẫu xe này được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu đặc thù của dịch vụ gọi xe, với cửa mở góc 90 độ, không gian để chân phía sau rộng rãi và khoang cabin tối ưu cho việc di chuyển liên tục trong đô thị, mang lại sự thoải mái hơn cho cả tài xế lẫn hành khách.

Sự hợp tác với Grab cũng phù hợp với chiến lược toàn cầu của GAC. Theo đó, GAC không chỉ xuất khẩu xe mà còn mang theo các giải pháp công nghệ, dịch vụ và năng lực vận hành, nhằm xây dựng một hệ sinh thái xe điện tích hợp tại các thị trường quốc tế.

Một điểm nhấn quan trọng của thỏa thuận là việc tích hợp ứng dụng dành cho tài xế Grab trực tiếp vào hệ thống buồng lái thông minh của xe GAC. Nhờ đó, các đối tác tài xế có thể theo dõi chỉ dẫn đường đi, nhận thông tin về khu vực có nhu cầu cao hoặc cảnh báo an toàn ngay trên màn hình trung tâm lớn của xe, thay vì phải sử dụng nhiều thiết bị khác nhau. Grab cho biết giải pháp này giúp giảm mỏi mắt, hạn chế phân tâm và nâng cao an toàn giao thông trong quá trình vận hành.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Grab, nhấn mạnh: “Việc tích hợp ứng dụng tài xế Grab trực tiếp vào màn hình buồng lái GAC mang lại trải nghiệm liền mạch và trực quan hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng nhận thức cho tài xế, qua đó góp phần hiện thực hóa cam kết trung hòa carbon và phát triển bền vững.”

Các đối tác tài xế Grab sẽ có nhiều lựa chọn tiếp cận xe điện, bao gồm thuê xe thông qua các đơn vị quản lý đội xe đối tác hoặc tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính và sở hữu xe do Grab triển khai. Trong thời gian tới, Grab và GAC cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô xe điện trên toàn khu vực.

Thị trường xe điện Đông Nam Á đang tăng trưởng nhanh chóng. Theo Báo cáo Triển vọng xe điện toàn cầu 2025 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số xe điện trong khu vực đã tăng gần 50% trong năm 2024. Trong bối cảnh đó, Grab xác định việc hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang phương tiện phát thải thấp hoặc không phát thải là trụ cột quan trọng trong chiến lược đạt trung hòa carbon vào năm 2040.

Tại Việt Nam, Grab đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác hạ tầng sạc như EBOOST và Charge+ từ cuối năm 2025, giúp tài xế được hưởng giá sạc ưu đãi và các chương trình giảm chi phí vận hành. Những sáng kiến tương tự cũng đang được triển khai tại Singapore, Thái Lan, Indonesia và Philippines, qua đó từng bước hình thành một hệ sinh thái xe điện khu vực, với Grab đóng vai trò là nền tảng kết nối trung tâm giữa người dùng, tài xế, nhà sản xuất và các đơn vị hạ tầng.