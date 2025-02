Gợi ý mâm cỗ chay tuyệt ngon cho ngày Rằm tháng Giêng may mắn

Rằm tháng Giêng, hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, là một trong những ngày lễ quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Vào dịp này, các gia đình thường chuẩn bị mâm cỗ cúng Phật và gia tiên để cầu mong một năm mới an lành, may mắn và tài lộc. Mâm cỗ chay không chỉ là biểu tượng của lòng thành kính mà còn thể hiện sự thanh tịnh, hướng thiện. Bạn đang tìm kiếm những gợi ý cho mâm cỗ chay Rằm tháng Giêng vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt lại mang nhiều ý nghĩa tâm linh? Hãy cùng khám phá mâm cỗ chay độc đáo và hấp dẫn do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) thực hiện, để ngày Rằm tháng Giêng của bạn thêm phần trọn vẹn và ý nghĩa.

Mâm cỗ chay Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025 chị Thu Hương chia sẻ gồm các món: Xôi gấc hoa sen, bánh bao hoa sen, giò hoa ngũ sắc, nem cổ truyền, chả nấm thì là, khoai kén cốt dừa, chạo nấm lá sung, cuốn ngũ sắc, salad vườn xanh, cơm cuộn rong biển, giò hoa hấp, canh măng nấm, rau luộc.

Phần lễ ngọt gồm thạch hoa sen, chè hoa cau và chè kho, bánh xu xê hoa bưởi.

Dưới đây là cách thực hiện một số món ngon trong mâm cỗ chay cúng ngày Rằm tháng Giêng.

1. Nem chay

Nguyên liệu: Ruốc nấm, cà rốt, giá đỗ, đậu xanh hấp chín, ngô ngọt, đậu phụ, khoai môn thái sợi, hành.

Cách làm: Trộn đều tất cả các nguyên liệu với nhau, đậu phụ dằm nhuyễn trộn chung. Cuốn nem giống như nem mặn thông thường. Bởi ruốc nấm đã nêm gia vị sẵn nên ở bước này sẽ không cho thêm các loại gia vị khác.

Bạn có thể rán nem qua để nguội, cho vào hộp bảo quản trong ngăn đông. Khi nào ăn lấy ra cho vào nồi chiên không dầu 15 phút khoảng 200 độ là nem chín giòn ngon.

2. Nem thính nấm đùi gà

Nguyên liệu: Nấm đùi gà 5 chiếc, gạo, đỗ xanh, lá chanh, nước mắm chua ngọt.

Thực hiện: Nấm đùi gà rửa sạch, đem hấp nguyên chiếc khoảng 20 phút. Nấm không xé nhỏ sẽ giúp nấm được chắc và không chảy nhiều nước. Gạo + đỗ xanh rang vàng thơm xay nhuyễn làm thính.

Pha mắm chua ngọt tỏi ớt theo công thức tùy thích hoặc dùng nước mắm chua ngọt pha sẵn. Thái nấm dọc theo chiều dài của nấm, vắt kiệt nước. Cho 2-3 thìa mắm vừa pha bóp với nấm cho ngấm ngon rồi bóp khô. Sau đó cho lần lượt từng lớp thính vào trộn đều. Cuối cùng, thái lá chanh mỏng thật mỏng đảo chung.

Ăn kèm lá sung hoặc lá mơ chấm mắm pha bên trên.

3. Cuốn ngũ sắc

Nguyên liệu: 1 củ đậu, 1 củ khoai lang, 1 củ cà rốt, bún khô, 100g thính gạo, đậu khuôn, sườn non chay, rau thơm, xà lách, bánh tráng.

Để làm món bì cuốn chay thơm ngon, đầu tiên, chúng ta sơ chế các nguyên liệu. Cà rốt, củ đậu, khoai lang sau khi gọt vỏ thì rửa sạch rồi bào sợi. Đậu khuôn cắt nhỏ, sườn non chay xé sợi. Bún khô ngâm mềm rồi trụng sơ qua nước sôi, thêm chút dầu ăn để bún không bị dính. Tiếp theo, chiên giòn đậu khuôn, sườn non chay và khoai lang bào sợi.

Phi thơm hành lá trong chảo dầu nóng, cho cà rốt và củ đậu bào sợi vào xào chín, nêm nếm gia vị vừa ăn với hạt nêm, đường và muối. Trong một tô lớn, trộn đều khoai lang, sườn non chay, đậu khuôn chiên giòn, cà rốt, củ đậu đã xào cùng với bún đã trụng. Rắc thính gạo lên trên và đảo đều để thính phủ đều các nguyên liệu.

Để làm sốt tương đậu, trộn đều 3 thìa tương hộp, 2 thìa bơ đậu phộng, 1/2 chén nước lọc và 1/5 thìa đường trong nồi, đun sôi rồi nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Cuối cùng, trải bánh tráng, thêm xà lách, rau thơm và hỗn hợp bì chay đã trộn lên trên rồi cuốn lại.

4. Chả nấm thì là rong biển

Nguyên liệu: 200g nấm bào ngư xám, 30g rong biển sấy, 15g ớt sừng, 20g thì là, 30g bột năng, 50g bột chiên giòn.

Sơ chế: Nấm bào ngư: xé nhỏ Ớt sừng: bỏ hạt, băm nhỏ Thì là: cắt nhỏ Trộn nhân: Cho tất cả nguyên liệu sau vào tô: nấm bào ngư, rong biển, ớt sừng, thì là, bột năng, bột chiên giòn, 1 thìa canh hạt nêm chay, 1 thìa cfe tiêu xay Trộn đều các nguyên liệu hoà quyện và kết dính với nhau Sau đó, lấy 1 ít tạo hình thành viên chả nấm tuỳ thích Làm chín: Cho 1 ít dầu ăn vào chảo, cho từng viên chả nấm vào và giảm nhỏ lửa, trở đều các mặt chả nấm cho đến khi chín vàng đều nhé Ăn kèm: tương ớt, tương cà

Nấm bào ngư xé nhỏ, ớt sừng bỏ hạt băm nhỏ, thì là cắt nhỏ. Trong tô lớn, trộn đều nấm bào ngư, rong biển, ớt sừng, thì là, bột năng, bột chiên giòn, 1 thìa canh hạt nêm chay và 1 thìa cà phê tiêu xay. Đảm bảo các nguyên liệu hòa quyện và kết dính với nhau.

Lấy một lượng vừa đủ hỗn hợp nhân, tạo hình thành viên chả nấm theo sở thích. Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào và đun nóng. Khi dầu nóng, nhẹ nhàng cho từng viên chả nấm vào chiên ở lửa nhỏ. Chiên đều các mặt cho đến khi chả nấm chín vàng ruộm là hoàn thành. Chả nấm ngon nhất khi ăn kèm với tương ớt hoặc tương cà.

Mẹo nhỏ: Để chả nấm được giòn và không bị cháy, bạn nên chiên ngập dầu và giữ lửa vừa phải.

Chúc bạn thực hiện mâm cỗ chay thơm ngon cho ngày Rằm tháng Giêng may mắn!