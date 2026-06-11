Sơn Tùng M-TP: Ninh Bình vừa đẹp vừa linh thiêng

Những chia sẻ trong video hậu trường vừa được công bố cho thấy Come My Way không chỉ là dự án âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP, mà còn là sản phẩm được nam ca sĩ đặt nhiều kỳ vọng trong việc giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Bên cạnh những câu chuyện hậu trường về quá trình sản xuất quy mô lớn, Sơn Tùng M-TP nhiều lần nhắc đến Ninh Bình như một nguồn cảm hứng đặc biệt của dự án. Với anh, đây không đơn thuần là địa điểm ghi hình mà còn là nơi giúp định hình những cảm xúc và thông điệp cốt lõi của Come My Way.

"Linh thiêng" - từ Sơn Tùng M-TP dùng để nói về Ninh Bình

Trong video, điều dễ nhận thấy là Sơn Tùng M-TP nhắc đến Ninh Bình không chỉ như một bối cảnh quay phim. Nam ca sĩ gọi đây là nơi rất đẹp và linh thiêng, đồng thời không giấu được cảm xúc khi đứng giữa vùng núi đá vôi hùng vĩ trong quá trình ghi hình.

“ Thật không thể tin nổi! Mình lại có một cơ hội may mắn được đứng giữa một nơi vô cùng đẹp đẽ mà phải dùng một cái từ trong lòng mình thực sự cảm thấy là linh thiêng như thế này ”, nam ca sĩ chia sẻ.

Cảm xúc đó, theo nam ca sĩ, chính là động lực để ê-kíp dồn toàn bộ tâm huyết vào từng khung hình tại Ninh Bình, với mong muốn người xem, đặc biệt là khán giả quốc tế, có thể cảm nhận được phần nào vẻ đẹp mà anh đã tận mắt chứng kiến.

Tuy nhiên, hành trình thực hiện những cảnh quay tại đây không diễn ra thuận lợi như kế hoạch ban đầu. Hậu trường tiết lộ một sự cố lớn khi ngay trước ngày bấm máy, bão lớn ập đến khiến nhiều hạng mục bối cảnh được chuẩn bị công phu từ trước bị hư hỏng nặng. Nền đất lún sâu sau mưa buộc ê-kíp phải tháo dỡ toàn bộ, dọn dẹp hiện trường rồi dựng lại từ đầu trong thời gian cực kỳ ngắn.

Dù vậy, Sơn Tùng M-TP cho biết không có hạng mục nào bị cắt bỏ. Với anh, việc tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp của Ninh Bình trên màn ảnh là điều không thể thỏa hiệp, dù phải làm đi làm lại nhiều lần.

Một trong những cảnh quay tốn nhiều công sức nhất là đại cảnh quy tụ 100 vũ công đeo mặt nạ giữa khung cảnh núi non đặc trưng của vùng đất này. Để có được những thước phim như kỳ vọng, ê-kíp phải tính toán kỹ lưỡng từ vị trí sân khấu, đội hình biểu diễn cho đến từng chi tiết đạo cụ và phục trang. Tất cả đều được thiết kế theo hướng hòa hợp với thiên nhiên xung quanh thay vì lấn át vẻ đẹp vốn có của bối cảnh.

Những nỗ lực trong khâu dàn dựng không chỉ nhằm tạo nên các khung hình ấn tượng. Theo những chia sẻ trong hậu trường, phía sau đó còn là mong muốn kể một câu chuyện lớn hơn về Việt Nam thông qua âm nhạc.

“Tham vọng” mang sự độc đáo của người Việt vươn tầm thế giới

Đằng sau những nỗ lực đó là mục tiêu mà Sơn Tùng M-TP nhắc đến nhiều lần trong video: dùng Come My Way như một cách để giới thiệu Việt Nam với thế giới.

“ Tùng rất mong muốn có thể góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để khiến cho những người bạn bè quốc tế có thể hiểu thêm về đất nước của mình. Họ biết rằng Việt Nam mình có rất nhiều cảnh đẹp, có rất nhiều văn hóa truyền thống, sắc màu và đa dạng ”, nam ca sĩ nói.

Bên cạnh những bối cảnh hoang dã sực mùi bùn đất lấy cảm hứng từ lễ hội đua bò Bảy Núi hay màn xiếc mô tô lòng chảo rợn ngợp, MV còn cài cắm một lượng lớn chất liệu dân gian. Khán giả liên tục nhận ra các chi tiết mang tính bản địa như họa tiết rồng thời Lý, hình tượng trâu ngọc và các nhịp vũ đạo truyền thống.

Điểm tạo ra sự va chạm thị giác mạnh nhất là cảnh Sơn Tùng MTP đứng trên mô hình chim Lạc khổng lồ ngay giữa trung tâm Los Angeles. Việc đặt biểu tượng của trống đồng Đông Sơn vào lòng đô thị sầm uất bậc nhất nước Mỹ là một thủ pháp hình ảnh trực diện, đưa bản sắc Việt vào không gian toàn cầu hóa thay vì chỉ áp dụng công thức mặc áo dài truyền thống quen thuộc.

Không dừng lại ở các biểu tượng đại chúng, sản phẩm lần này còn đưa 4 tác phẩm hội họa kinh điển thế kỷ 20 của mỹ thuật Việt Nam vào khung hình.

Người xem có thể nhận ra tinh thần núi rừng từ bức Nhớ một chiều Tây Bắc của Phan Kế An hay sự gắn kết giữa con người và tự nhiên trong tác phẩm Đất và nước của Nguyễn Quang Thọ được xử lý chuyển động đầy tính điện ảnh. Cùng với đó, sự dữ dội của tác phẩm Núi đỏ và ngựa trắng từ Nguyễn Văn Đa và nét hoài niệm trong bức Phố Hàng Mắm của Bùi Xuân Phái cũng được lồng ghép xen kẽ. Việc đưa tranh sơn mài và sơn dầu vào một MV nhạc trẻ cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo ra chiều sâu văn hóa, làm đối trọng với những phân cảnh mang đậm tính tương lai.

Chính sự đan cài chi chít các lớp lang văn hóa này đã giúp bối cảnh thiên nhiên tại Tràng An phát huy tối đa tác dụng, biến quần thể danh thắng Ninh Bình thành một không gian điện ảnh ma mị thay vì chỉ là video quảng bá du lịch bề mặt.

Đáng chú ý, ở đoạn after credit cuối MV, sự xuất hiện chớp nhoáng của hình tượng con sâu không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào lại tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán. Với thói quen cài cắm chi tiết của Sơn Tùng MTP, hình ảnh ẩn ý này rất có thể là chìa khóa mở đường cho một chương mới nằm trong cùng vũ trụ nghệ thuật mà anh đang xây dựng.

Với nam ca sĩ, đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn là cơ hội để mang văn hóa, tiếng nói và sự độc đáo của người Việt Nam đến với khán giả toàn cầu theo cách rộng rãi hơn.