So bảng thành tích của hai “ẩn số” mới Đức và Macau (Trung Quốc) tại đêm 4 DIFF 2026

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 do Sun Group đồng hành với Đà Nẵng tổ chức, đi qua nửa chặng đường với tâm điểm vòng loại là cuộc so tài lần đầu tiên trong lịch sử DIFF, giữa Josef Steffes-Ollig Feuerwerk GmbH (Đức) và Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Macau, Trung Quốc).

Cuộc so tài giữa hai "ẩn số" mới của DIFF 2026 vào tối 20/6 với chủ đề "Sáng tạo" đang khiến nhu cầu tìm kiếm vé cho đêm thi thứ tư gia tăng "chóng mặt". Nhiều khán giả chia sẻ kinh nghiệm đặt vé từ sớm sau khi chứng kiến các đêm thi liên tiếp "gây sốt, thu hút hàng chục nghìn người đổ về khu vực sông Hàn mỗi đêm.

Nhiều du khách chủ động đặt vé khán đài sớm để có vị trí đẹp ngắm pháo hoa

Khách hàng mua vé DIFF trên website booking.sunworld.vn hoặc ứng dụng Sun Paradise Land hiện nay sẽ được giảm tới 20% giá vé. Đặc biệt, khi thanh toán bằng thẻ Visa, mức ưu đãi còn được cộng thêm 10% (tối đa 500.000 đồng). Trong bối cảnh sức hút của các đêm thi ngày càng tăng nhiệt, nhiều du khách đang lựa chọn đặt vé sớm để chủ động chỗ ngồi "thảnh thơi" và tận hưởng được trọn vẹn toàn bộ trải nghiệm DIFF từ sân khấu nghệ thuật đến màn trình diễn pháo hoa quốc tế mãn nhãn trên bầu trời.

Anh Minh Tuấn, du khách Huế, cho biết: "Sau đêm khai mạc, điều tôi tiếc nhất là không mua vé vào khán đài. Vừa ngồi thoải mái, chính diện vừa được xem trọn vẹn mọi tiết mục. Vì vậy tôi đã đặt mua sớm vé cho đêm Đức - Macau Đây là cặp đấu mới, chắc chắn chứa nhiều yếu tố bất ngờ nên tôi đang rất mong chờ màn thể hiện của họ."

Du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật DIFF từ khán đài

Không sở hữu bề dày thành tích tại đấu trường sông Hàn như Ý hay Pháp, hai đội Josef Steffes-Ollig Feuerwerk GmbH (Đức) và Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Macau, Trung Quốc) lại mang đến sức hút theo một cách khác: sự mới mẻ và khó đoán.

Sau những đêm thi đầu tiên với các đội thi giàu thành tích tại DIFF, nhiều khán giả mong chờ chứng kiến những sắc màu mới. Chính yếu tố "ẩn số" của đội Đức và Macau (Trung Quốc) đang khiến cuộc đối đầu đêm thứ 4 trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Đức và Macau (Trung Quốc) sẽ đối đầu trong đêm thi thứ 4 với chủ đề "Sáng tạo"

Đại diện từ Đức, Josef Steffes-Ollig Feuerwerk GmbH được ví như "nhạc trưởng" trên bầu trời ánh sáng. Thành lập từ thế kỷ XIX, đội pháo hoa này nổi tiếng với phong cách trình diễn đậm chất kỹ nghệ Đức: chính xác, chặt chẽ và sáng tạo trong cấu trúc. Đội từng hai lần vô địch Philippines International Pyromusical Competition vào các năm 2018 và 2024, đồng thời giành ngôi Á quân tại sân chơi này năm 2017.

Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Macau, Trung Quốc) trong khi đó là "vị khách mới" mang theo hào quang của những chức vô địch liên tiếp tại các đấu trường pháo hoa châu Á. Chỉ trong ba năm gần đây, đội đã giành giải Nhất tại Liuyang International Fireworks Conference 2023, Macau International Fireworks Display Contest 2024 và Zhuhai Chimelong International Fireworks Competition 2025. Đội thi sở hữu kinh nghiệm trình diễn tại nhiều lễ hội lớn trên thế giới, đồng thời được biết đến với phong cách giàu năng lượng, tốc độ và hiệu ứng thị giác mạnh. Các màn trình diễn của đội Macau thường có nhịp độ nhanh, nhiều lớp hiệu ứng liên tiếp và khả năng tạo cao trào mạnh, mang đến cảm giác choáng ngợp cho khán giả.

Chủ đề "Sáng tạo" vì vậy được xem là sân chơi phù hợp để cả hai đội thể hiện thế mạnh của mình, khiến kết quả cuộc đốis đầu trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết. Màn so tài giữa hai "ẩn số" đến từ Đức và Macau (Trung Quốc) hứa hẹn sẽ tiếp tục nối dài sức nóng của DIFF 2026.

DIFF 2026 lần đầu tiên đưa AI vào trải nghiệm cho khách xem pháo hoa

Ngoài theo dõi những màn đối đầu kịch tính, đến với DIFF 2026, du khách lần đầu tiên có thể dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trên ứng dụng Sun Paradise Land để thỏa sức sáng tạo những "món quà số" cho chính mình và người thân với những mẫu tem thư, thiết kế bưu thiếp điện tử kèm lời nhắn. Trải nghiệm xem pháo hoa tại khán đài vì vậy trở thảnh một ký ức đáng nhớ và trọn vẹn cảm xúc.