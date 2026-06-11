Tin vui: Du lịch Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục

VHO - Ngành Du lịch vừa đón thêm một tín hiệu đáng mừng khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm 2026. Con số này thể hiện điều gì?

Cụ thể, theo số liệu của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong tháng 5.2026, Việt Nam đón khoảng 1,78 triệulượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt khoảng 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, đây là mức cao nhất của 5 tháng đầu năm từ trước đến nay, nối dài chuỗi dấu mốc tích cực mà du lịch Việt Nam ghi nhận ngay từ đầu năm.

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10,6 triệu lượt khách quốc tế và dấu mốc chưa từng có

Trước khi lập kỷ lục mới trong 5 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đã liên tục ghi nhận những con số đáng chú ý. Trong quý I.2026, cả nước đón khoảng 6,76 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất trong các quý I từ trước đến nay. Đến hết tháng 4, lượng kháchquốc tế đạt khoảng 8,8 triệu lượt, cũng là mức cao nhất từng ghi nhận trong cùng giai đoạn.

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, với khoảng 8,7 triệu lượt, chiếm hơn 82% tổng lượng khách. Bên cạnh đó, khách đến bằng đường bộ cũng tăng mạnh, phản ánhsự thuận tiện ngày càng lớn của các hành trình kết nối Việt Nam với khu vực.

Năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Việc đạt 10,6 triệu lượt chỉ sau 5 tháng đầu năm được xem là bước khởi đầu tích cực, tạo đà thuận lợi cho những tháng tiếp theo.

Ảnh: baochinhphu.vn

Tuy nhiên, đằng sau con số kỷ lục không chỉ cho thấy sự phục hồi của hoạt động du lịch quốc tế. Kết quả này còn góp phần khẳng định Việt Nam đang ngày càng trở thành lựa chọn hấp dẫn nhờ hệ thống điểm đến đa dạng, từ đô thị giàu bản sắc, di sản nổi tiếng đến biển đảo vàcác trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Sức hút của du lịch Việt Nam đến từ đâu?

Với nhiều du khách quốc tế, Hà Nội là một trong những điểm dừng chân đầu tiên khi đến Việt Nam. Không gian phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long cùng nền ẩm thực đường phố phong phú giúp Thủ đô tạo nên sứchút riêng. Những sản phẩm trải nghiệm ban đêm như tour khám phá Nhà tù Hỏa Lò hay hành trình tìm hiểu Hoàng thành cũng góp phần đưa lịch sử và văn hóa đến gần hơn với du khách.

Rời không gian phố thị, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) tiếp tục là điểm đến không thể bỏ qua. Những đảo đá vôi kỳ vĩ giữa mặt nước xanh, hành trình du thuyền, khám phá hang động hay trải nghiệm ngắm vịnh mang đến dấu ấn khó quêncho du khách. Trong mùa hè 2026, Carnaval Hạ Long cũng là điểm nhấn văn hóa - du lịch, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm bên bờ di sản.

Ở miền Trung, Đà Nẵng hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp giữa biển, không gian nghỉ dưỡng và khả năng kết nối thuận tiện tới nhiều điểm đến nổi tiếng. Từ những bãi biển đẹp, không gian vui chơi tại Bà Nà Hills, hình ảnh Cầu Vàng đến phố cổ Hội An..., hành trình tại Đà Nẵng có thể đáp ứng cả nhu cầu nghỉ ngơi lẫn khám phá văn hóa.

Trong khi đó, Nha Trang nổi bật với những tour biển đảo, hoạt động vui chơi trên biển và chuỗi sự kiện mùa hè, trong đó Festival Biển KhánhHòa 2026 dự kiến mang đến nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí sôi động. Phú Quốc hấp dẫn du khách bởi những bãi biển, khu nghỉ dưỡng, nhiều trải nghiệm vui chơi và không gian ngắm hoàng hôn đặc trưng của đảo ngọc...

Mỗi điểm đến mang một màu sắc riêng, nhưng cùng góp phần tạo nên lợi thế lớn của Việt Nam: du khách có thể trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và nghỉ dưỡng trong cùng một chuyến đi.

Kết quả tích cực của du lịch Việt Nam gắn với nhiều yếu tố như môi trường điểm đến an toàn, ổn định; chính sách thị thực ngày càng thuận lợi; hoạt động quảng bá được đẩy mạnh; sản phẩm du lịchđa dạng hơn và chất lượng dịch vụ từng bước được cải thiện.

Bên cạnh đó, mạng lưới đường bay quốc tế mở rộng cũng giúp du khách tiếp cận Việt Nam thuận tiện hơn. Những sản phẩm mới như tour đêm, du lịch lễ hội, nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm văn hóa và du lịch sự kiện đang giúp hành trình khám phá Việt Nam trở nênphong phú hơn thay vì chỉ dừng ở việc tham quan một vài địa danh quen thuộc.