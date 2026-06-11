BIGBANG vừa xác nhận đến Hà Nội: Giá vé máy bay tăng 4 lần sau 10 phút, khách sạn chỉ còn 1 phòng trống

Không đợi vé concert mở bán, nhiều fan BIGBANG đã lập tức săn vé máy bay để chuẩn bị cho 2 đêm diễn tại Mỹ Đình vào tháng 10/2026. Chỉ trong vài phút, giá vé một số chặng bay từ TP.HCM ra Hà Nội tăng gấp nhiều lần, khách sạn quanh khu vực cũng nhanh chóng kín phòng.

Sáng 11/6, người hâm mộ BIGBANG trên toàn thế giới vỡ òa khi nhóm chính thức công bố lịch trình World Tour 2026 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt. Theo poster vừa được đăng tải, tour diễn sẽ khởi động bằng hai đêm concert tại Goyang (Hàn Quốc) từ ngày 21 - 23/8/2026 trước khi đặt chân đến hàng loạt thành phố lớn trên khắp thế giới.

Đáng chú ý nhất đối với người hâm mộ Việt Nam là việc Hà Nội xuất hiện trong chặng đầu tiên của tour diễn. Theo lịch trình được công bố, BIGBANG sẽ tổ chức hai đêm concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026.

Thông tin BIGBANG xác nhận biểu diễn tại Hà Nội ngay lập tức tạo nên "cơn địa chấn" trên mạng xã hội. Chỉ ít phút sau khi poster được đăng tải, các từ khóa như BIGBANG, Hà Nội hay Mỹ Đình đã phủ sóng khắp các cộng đồng K-pop. Nhiều người không giấu được sự phấn khích khi cuối cùng cũng có cơ hội chứng kiến nhóm nhạc huyền thoại biểu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ một tour diễn chính thức.

Người hâm mộ BIGBANG tại Việt Nam vỡ òa khi nhóm công bố lịch diễn tại Hà Nội vào tháng 10/2026

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là ngay sau khi lịch world tour được công bố, giá vé máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội đã có dấu hiệu tăng mạnh. Nguyên nhân được cho là nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng đặt vé di chuyển từ sớm dù chưa sở hữu vé concert chính thức.

Ghi nhận trên ứng dụng Traveloka, giá vé một chiều TP.HCM - Hà Nội của Vietnam Airlines đã tăng từ khoảng 1,745 triệu đồng lên 1,951 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, trên website Vietjet Air, vé hạng Eco cho chuyến bay chiều 23/10 từ TP.HCM ra Hà Nội ban đầu được mở bán với giá 390.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Chỉ khoảng 10 phút sau, mức giá này đã tăng lên 718.000 đồng, rồi lần lượt lên 890.000 đồng rồi 1.130.000 đồng. Thậm chí một số chuyến bay đã được đẩy lên mức 1,44 triệu đồng chưa bao gồm thuế, phí. Tình trạng chỗ ngồi cũng liên tục thay đổi khi mỗi chuyến chỉ còn lác đác vài ghế trống.

Trên website Vietjet Air, vé hạng Eco cho chuyến bay chiều 23/10 từ TP.HCM ra Hà Nội nhanh chóng tăng từ 390.000 đồng lên 1.130.000 đồng (chưa thuế phí)

Trên website của Vietnam Airlines, giá vé chiều TP.HCM - Hà Nội ngày 23/10 dao động từ 1.946.000 đồng đến 9.748.000 đồng tùy hạng vé và cũng liên tục biến động. Các chuyến có giá thấp nhất thường rơi vào khung giờ đêm, từ khoảng 22h đến 1h sáng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng tăng lên ngang bằng với các chuyến bay ban ngày.

Giá vé chiều TP.HCM - Hà Nội của Vietnam Airlines cũng liên tục biến động

Tương tự, trên website của Sun PhuQuoc Airways, vé ngày 23/10 được mở bán với hai hạng Economy và Business, giá dao động từ 1,739 triệu đồng đến 8,694 triệu đồng. Nhiều chuyến bay đã gần kín chỗ chỉ sau thời gian ngắn.

Nhiều chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways đã gần kín chỗ sau thời gian ngắn

Bamboo Airways cũng ghi nhận lượng tìm kiếm tăng cao. Vé hạng Economy Smart cho ngày 23/10 có giá từ 2,08 triệu đồng đến khoảng 2,828 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí). Nhiều chuyến chỉ còn số lượng ghế hạn chế và liên tục rơi vào tình trạng gần hết chỗ.

Bamboo Airways cũng ghi nhận lượng tìm kiếm tăng cao

Không chỉ vé máy bay, thị trường lưu trú tại Hà Nội cũng trở nên sôi động. Trên Agoda, nhiều khách sạn, homestay và cơ sở lưu trú quanh khu vực trung tâm hoặc gần sân vận động Mỹ Đình chỉ còn lại một vài phòng trống. Thậm chí, một số nơi đã ghi nhận tình trạng hết phòng cho dịp cuối tháng 10/2026.

Nhiều khách sạn, homestay và cơ sở lưu trú quanh khu vực trung tâm hoặc gần sân vận động Mỹ Đình chỉ còn lại một vài phòng trống.

Diễn biến này phần nào cho thấy sức hút khổng lồ của BIGBANG nói riêng và các ngôi sao quốc tế nói chung đối với thị trường du lịch Việt Nam. Dù concert còn hơn 4 tháng nữa mới diễn ra và vé chính thức chưa được mở bán, làn sóng săn vé máy bay, đặt phòng khách sạn đã bắt đầu nóng lên, hứa hẹn mang lại cú hích đáng kể cho ngành du lịch và dịch vụ tại Hà Nội trong dịp cuối năm 2026.