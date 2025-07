Góc khuất vụ cha xích con trên phố ở Hải Phòng

Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng quyết định tạm giữ Phạm Văn Trường (42 tuổi, ở xã Bạch Đằng) để điều tra, làm rõ về hành vi "Hành hạ người khác", quy định tại Điều 140, Bộ luật Hình sự. Theo xác minh bước đầu, ngày 26/6, nghi ngờ con trai trộm tiền, điện thoại, anh Trường đã chửi bới, đuổi đánh nên con trai là P.M.T bỏ nhà đi. Sáng 5/7, phát hiện con trai về nhà ngủ, anh Trường đã xích hai chân treo ngược lên, dùng thanh gỗ, ống nước nhựa, bàn chải đánh giày đánh vào đùi. Do hoảng sợ, P.M.T đồng ý dẫn bố đi tìm quán cầm cố điện thoại. Đến tỉnh lộ 359, P.M.T hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ. Lúc đó, mọi người đưa hai bố con về trụ sở công an.