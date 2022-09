Go Kyung Pyo làm "chồng hờ" của Park Min Young

Hợp đồng tình yêu (Love in contract) đang đếm ngày ra mắt khán giả. Tâm điểm của bộ phim này đương nhiên là Park Min Young - nữ hoàng dòng phim hài, lãng mạn. Thế nhưng bên cạnh đó, sự hiện diện của Go Kyung Pyo trong vai ông chồng hờ của mỹ nhân 36 tuổi cũng rất đáng chú ý.

Go Kyung Pyo hợp tác cùng Park Min Young trong Hợp đồng tình yêu.

Go Kyung Pyo từng tỏa sáng rực rỡ trong Lời hồi đáp 1988, Ngôi sao khoai tây và Muôn kiểu ghen tuông



Go Kyung Pyo sinh ngày 11/6/1990 tại Incheon, Hàn Quốc. Ra mắt chính thức từ năm 2010 và cho đến nay, nam diễn viên đã tham gia tới 32 dự án phim khác nhau (theo Asianwiki), bao gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh. Nhắc tới Go Kyung Pyo, có 3 tác phẩm được người xem nhớ tới nhiều nhất, đó là Muôn kiểu ghen tuông (Jealousy incarnate), Ngôi sao khoai tây (Potato star) và Lời hồi đáp 1988 (Reply 1988).

Ngôi sao khoai tây là phim sitcom gợi nhớ tới bộ phim quốc dân Gia đình là số 1 (High kick). Ở dự án này, Go Kyung Pyo hợp tác với Seo Ye Ji. Bộ đôi diễn viên vào vai anh trai - em gái, và những màn "chí chóe" như hai đứa trẻ của họ khiến khán giả nhiều lần không nhịn nổi cười.

Go Kyung Pyo và Seo Ye Ji trong Ngôi sao khoai tây

Còn trong Muôn kiểu ghen tuông, Go Kyung Pyo xây dựng cho mình hình tượng "nam phụ quốc dân" với nhân vật Go Jung Won. Đây là một thiếu gia giàu có, dịu dàng và luôn biết cách quan tâm đến người khác, nhất là nữ chính Pyo Na Ri (Gong Hyo Jin). Dù sau cùng Go Jung Won không dành được tình cảm của Pyo Na Ri, thế nhưng Go Kyung Pyo lại được khán giả càng thêm yêu mến.



Trước đó vào năm 2015, Go Kyung Pyo có sự bứt phá mạnh mẽ với Lời hồi đáp 1988. Ngôi sao 32 tuổi thủ vai Sun Woo - một chàng trai hiền lành, hiếu thảo và rất thương yêu em gái. Sun Woo là mối tình đầu của Duk Sun (Hyeri), thế nhưng về sau anh lại nên duyên với Sung Bo Ra (Ryu Hye Young).

Go Kyung Pyo trở thành nam phụ quốc dân với vai thiếu gia Go Jung Won trong Muôn kiểu ghen tuông

2 lần vướng tin đồn tình ái, từng được "đẩy thuyền" với nàng út SNSD



Còn nhớ, chuyện tình chị em giữa Sun Woo và Sung Bo Ra rất được yêu thích. Thậm chí, cả hai đã được bình chọn là "Cặp đôi ăn ý nhất". Đáng nói hơn, không chỉ trên phim mà ngoài đời, Go Kyung Pyo và Ryu Hye Young cũng từng được đồn đoán bí mật hẹn hò.

Tuy nhiên, sự thật thì họ là những người bạn thân thiết. Cả hai học chung trường và đã biết nhau được 12 năm. Trang Koreaboo từng đưa tin rằng khi được hỏi về chuyện trở thành một cặp, họ thừa nhận sợ sẽ đánh mất tình bạn nếu yêu nhau rồi chia tay. Theo lập luận của nhiều dân mạng xứ Hàn, Go Kyung Pyo và Ryu Hye Young ít nhiều cũng dành tình cảm đối phương, bởi người ta sẽ không nói thế nếu chẳng có bất cứ cảm giác gì.

Cặp đôi chị em trong Lời hồi đáp 1988 từng vướng tin đồn hẹn hò, nhưng sự thật thì họ chỉ là bạn

Một lần khác Go Kyung Pyo được nhắc tên vì chuyện tình ái, đó là ngay trước thời điểm nam diễn viên nhập ngũ (2018). Khi ấy anh được cho là đang hẹn hò với một cô gái làm việc ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên sau đó phía công ty quản lý của ngôi sao Lời hồi đáp 1988 đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời tuyên bố đó chỉ là bạn thân của nam diễn viên. Vì thế, mọi thứ cũng nhanh chóng dần chìm vào quên lãng.



Sau khi hết thời hạn phục vụ trong quân đội, Go Kyung Pyo comeback với dự án phim Đời tư (Private Life) đóng cùng Seohyun (SNSD). Vì phát sóng vào đúng thời điểm Khởi nghiệp (Start-up) của Suzy - Nam Joo Hyuk và Bạn trai tôi là hồ ly (Tale of the nine tailed) của Lee Dong Wook - Jo Bo Ah chiếm sóng, thế nên thành tích của Đời tư khá hẩm hiu.

Những khoảnh khắc "tình bể tình" ở hậu trường khiến các fan tích cực "chèo thuyền" Go Kyung Pyo và Seohyun

Tuy nhiên, hai cái tên Seohyun và Go Kyung Pyo vẫn được nhắc đến nhiều trên các trang mạng xã hội vì những khoảnh khắc "tình bể tình" ở hậu trường. Còn nhớ có một lần Seohyun mặc váy ngắn và mỏng, Go Kyung Pyo đã thể hiện sự tinh ý khi chủ động giúp cô che chắn để tránh lộ hàng.



Thế nhưng hành động đáng nói nhất của "nhà trai" khiến fan "nhà gái" nhanh chóng chốt đơn để "gả" nàng út SNSD đi, đó là việc nam diễn viên đã nhường áo, thậm chí tự tay kéo khóa giúp Seohyun khi thấy cô bị lạnh. Đáng tiếc là sau này, mối quan hệ giữa Go Kyung Pyo cùng với Seohyun không tiến xa hơn, và điều đó khiến cho những người đã trót "chèo thuyền" cảm thấy vô cùng nuối tiếc.

Từng khiến người hâm mộ rơi nước mắt khi trải lòng về nỗi đau mất mẹ

Quay lại việc Go Kyung Pyo nhường áo cho Seohyun, sở dĩ nói hành động này rất đặc biệt là bởi chiếc áo khoác đó do mẹ Go Kyung Pyo tặng anh từ 10 năm trước. Dĩ nhiên, anh hết sức trân trọng món quà này. Với Go Kyung Pyo, mẹ là người vô cùng quan trọng.

Go Kyung Pyo từng có quãng thời gian khó khăn sau khi mẹ anh qua đời hồi tháng 9/2020

Thế nhưng vào một ngày cuối tháng 9/2020 (sau khoảng thời gian quay phim Đời tư), bà bất ngờ đột ngột qua đời. 3 tháng sau, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure, anh đã trải lòng về nỗi đau mất người thân khiến nhiều người xúc động:



"Quá khứ luôn dạy cho ta nhiều điều, nhưng sự ra đi của mẹ thực sự quá khó để chấp nhận. Nó vẫn đang đè nặng lên tôi. Thực lòng, chính tôi cũng chẳng rõ cuộc sống hiện tại của mình đang trôi qua như thế nào. Mẹ là tất cả đối với tôi. Giờ đây, tôi đã mất hết mọi thứ. Cảm giác thiếu vắng ấy hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Giờ đây tôi chẳng còn gì, nhưng tôi không muốn tránh né việc nói lên điều đó."

Go Kyung Pyo hoạt động cực kỳ chăm chỉ trong năm 2022 khi tham gia tới 4 dự án phim, và Hợp đồng tình yêu là một trong số đó

Theo thời gian trôi, giờ đây mọi thứ đã nguôi ngoai và anh cũng trở lại với guồng quay công việc. Sau năm 2021 chỉ nhận đúng hai vai cameo trong Truy bắt lính đào ngũ (D.P) và Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho (My roommate is a Gumiho), anh đã trở lại mạnh mẽ trong năm 2022.



Ngoài 3 dự án điện ảnh Rượt đuổi Seoul (Seoul Vibe), Bỗng dưng trúng số (645), Buông bỏ để yêu thương (Decision to leave), như đã đề cập, anh còn tham gia bộ phim truyền hình Hợp đồng tình yêu (Love in contract). Hy vọng rằng với sự kết hợp cùng Park Min Young, Go Kyung Pyo sẽ lại có thêm một tác phẩm thành công nữa trong sự nghiệp.

Đón xem phim Hợp đồng tình yêu của Go Kyung Pyo vào các ngày thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ 21/9.