Giới siêu giàu Trung Quốc "âm thầm" chuyển máy bay cá nhân ra nước ngoài: Singapore, Nhật Bản là điểm đến

Tờ South China Morning Post (SCMP) mới đây đưa tin, các nhà phân tích cho biết, giới siêu giàu Trung Quốc đang âm thầm đỗ máy bay cá nhân của họ ở nước ngoài để né tránh các quy định nghiêm ngặt hơn trong nước, còn các lãnh đạo doanh nghiệp đang chuyển sang sử dụng các chuyến bay thương mại, khi những khó khăn kinh tế ảnh hưởng đến đội máy bay riêng của Trung Quốc.

Máy bay thuộc sở hữu cá nhân của những người Trung Quốc giàu có được cho là đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các trung tâm hàng không như Singapore và Nhật Bản, trong khi nhiều tỷ phú và giám đốc doanh nghiệp đang chuyển sang sử dụng khoang hạng nhất trên các chuyến bay thương mại hoặc dịch vụ chia sẻ chuyến bay để đi du lịch nước ngoài.

Máy bay thuộc sở hữu cá nhân của những người Trung Quốc giàu có được cho là đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các trung tâm hàng không như Singapore và Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Theo công ty dịch vụ hàng không Asian Sky Group có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), số lượng máy bay cá nhân ở Trung Quốc đại lục đã giảm từ 270 chiếc vào năm 2023 xuống còn 249 chiếc vào năm 2024. Đội máy bay cho thuê cũng đã thu hẹp, giảm 3 máy bay xuống còn 46 chiếc tính đến tháng 6/2025, so với hai năm trước đó.

Ngược lại, cũng theo thống kê của Asian Sky Group, Hồng Kông ghi nhận mức tăng ròng 1 máy bay cá nhân vào năm 2024, nâng tổng số lên 56 chiếc, trong khi Singapore tăng thêm 9 chiếc và toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng thêm 14 chiếc, tổng cộng là 1.156 chiếc.

Theo Subramania Bhatt - Giám đốc điều hành của công ty tiếp thị và công nghệ du lịch China Trading Desk, số máy bay bên ngoài Trung Quốc đại lục thuộc sở hữu của người Trung Quốc ngày càng tăng.

“Những gì chúng ta đang thấy là ngày càng nhiều máy bay âm thầm chuyển đến các địa điểm như Singapore và Nhật Bản”, ông nói.

Né tránh hạn chế

Các nhà phân tích cho biết một số nhà khai thác hàng không tại Trung Quốc cảm thấy e ngại trước những hạn chế đối với việc sử dụng máy bay cá nhân. Năm ngoái, chính quyền Trung Quốc bắt đầu yêu cầu lập hồ sơ về máy bay và thời gian cấp giấy phép hạ cánh tăng từ 3 ngày lên ít nhất năm ngày làm việc.

Khung thời gian đó có thể làm phức tạp kế hoạch du lịch của một số người, nhưng nó cho phép chính quyền có thời gian để kiểm tra từng chuyến bay nghi ngờ về an ninh và kế hoạch sử dụng không phận.

Máy bay cá nhân cũng không được phép cất cánh hoặc hạ cánh trong giờ cao điểm về hàng không ở Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Bắc Kinh - những thành phố có 6 trong số 10 sân bay bận rộn nhất Trung Quốc.

Theo giáo sư tài chính Charles Chang tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, một số người giàu nhất Trung Quốc đang đỗ máy bay của họ ở nước ngoài để tránh những hạn chế này. Ông nói rằng các quy định đang "làm cho việc bay ra khỏi Trung Quốc trở nên khó khăn hơn".

Alfredo MontufarHelu - Giám đốc điều hành công ty tư vấn Ankura Consulting có trụ sở tại Trung Quốc cho biết, một số cá nhân có tài sản ròng cao cũng đã rời Trung Quốc, mang theo máy bay của họ. Ông nói rằng họ có thể vẫn quay lại, nhưng "Trung Quốc không còn là nơi cư trú chính của họ nữa".

Ngân hàng UBS cho biết ba tỷ phú Trung Quốc đã rời đi vào năm 2024, trong khi tổng số giảm xuống còn 427 từ 520 người vào năm 2023, chủ yếu do sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản và biến động trên thị trường tài chính tại nước này.

Chi phí đậu đỗ tăng cao và chiến dịch chống tham nhũng kéo dài 13 năm của Bắc Kinh cũng khiến việc sở hữu máy bay cá nhân trở nên kém hấp dẫn hơn, giáo sư Chang của Đại học Phúc Đán nói.

Ông Chang cho biết, một số cá nhân giàu có và các giám đốc doanh nghiệp đang chuyển sang sử dụng các chuyến bay thương mại, bao gồm cả hạng ghế phổ thông cũng như các lựa chọn cao cấp hơn. “Nhóm này vẫn sẽ đi du lịch, nhưng họ chỉ đơn giản là sẽ đi bằng máy bay”, ông nói.

Nội thất xa xỉ bên trong một máy bay phản lực cá nhân. Ảnh: AFP

Sức mua sụt giảm

Giám đốc điều hành China Trading Desk Bhatt cho biết một số người đang thuê nguyên chuyến bay thay vì mua máy bay cá nhân. Theo dữ liệu của Asian Sky Group, số lượng máy bay cá nhân ở Trung Quốc đại lục đã giảm 7,8% từ năm 2023 đến năm 2024.

David Dixon - Chủ tịch công ty bán máy bay cá nhân Jetcraft Asia có trụ sở tại Hồng Kông - cho biết những người giàu có không sở hữu máy bay cá nhân có thể ngồi ghế hạng nhất trên các chuyến bay thương mại để đến châu Âu hoặc Mỹ, sau đó chuyển sang máy bay riêng do các công ty như Flexjet hoặc NetJets bố trí.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng kinh tế trì trệ là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu sở hữu máy bay cá nhân tại Trung Quốc, vốn thường được sử dụng để nhanh chóng di chuyển đến các địa điểm xa xôi ở nước này cũng như những khu vực khác của châu Á.

“Khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại… sức mua suy yếu, dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu đối với máy bay cá nhân”, Asian Sky Group cho biết trong một báo cáo hồi tháng 3/2025 về ngành công nghiệp máy bay phản lực cá nhân.

Theo Tân Hoa Xã, mặc dù nhu cầu suy giảm, các cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc vẫn đang tìm cách cải thiện cơ sở hạ tầng cho máy bay cá nhân, với kế hoạch tăng số lượng sân bay dân dụng từ 234 vào năm 2019 lên 450 sân bay vào năm 2035.

Trên phạm vi toàn cầu, nhà sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ Honeywell của Mỹ dự kiến sẽ giao 8.500 máy bay phản lực cá nhân mới trong vòng một thập kỷ tới, với tổng giá trị 283 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 3%.