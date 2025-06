Nếu bạn là một tín đồ làm đẹp hay theo dõi TikTok, hẳn không ít lần bắt gặp một cô gái nhỏ với chất giọng nhẹ nhàng, làn da căng bóng cùng cách chia sẻ về các sản phẩm beauty đầy chân thực, gần gũi. Đó chính là Gigi, một trong những beauty blogger Gen Z sở hữu kênh TikTok Gigi without the Hadid đang tạo được dấu ấn riêng giữa "rừng" content làm đẹp. Không nói chuyện chuyên môn quá học thuật, cũng không cố xây dựng hình ảnh xa vời, Gigi gây thiện cảm bằng vibe "đúng người - đúng gu" mà nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm: một người bạn cùng lứa tuổi, cùng mối quan tâm về da, về tóc, về makeup, những ngày stress nổi mụn hay những lần tò mò về các sản phẩm mới tạo trend. Cùng trò chuyện với Gigi để khám phá thêm những câu chuyện làm đẹp, đời thường và hành trình trưởng thành "qua từng chai serum" nhé!





Hi Gigi, được biết, bạn theo học ngành Luật, thậm chí còn xuất sắc có được bằng thạc sĩ, điều gì khiến bạn rẽ hướng làm beauty blogger? Gia đình bạn phản ứng ra sao khi thấy con theo nghề trái hẳn với ngành học?

Mình theo học Luật vì thấy đây là chuyên ngành phù hợp với tính cách, nhưng song song thời điểm đó, mình cũng nhận ra bản thân rất thích làm đẹp, làm điệu, quay video chia sẻ mọi thứ. Từ cuối năm cấp 3 mình đã cầm máy quay nghịch ở lớp, làm review nhưng thời đó các nền tảng như TikTok, Instagram chưa mạnh, nên mình chỉ đăng lên vu vơ làm phiền bạn bè. Sau đó, mình thấy không thể cứ mãi làm phiền mọi người nên đã quyết định lập 1 kênh ra để dành cho những người thực sự cần và phù hợp với content đó. Mỗi lần mình sử dụng 1 món mỹ phẩm mới hay lâu lâu tìm lại cũng đều mang lại cảm giác rất khác, giúp up mood bản thân và khiến mình vui vẻ hơn.

Ban đầu bố mẹ không nghĩ mình sẽ nghiêm túc với công việc này, chỉ nghĩ đây là 1 thứ nhỏ nhỏ bên cạnh việc học. Dần dần, mình tập trung nhiều vào công việc này hơn, nhưng cũng đồng thời chứng minh cho bố mẹ thấy vẫn có thể đảm bảo được việc học nên sau gia đình cũng khá ủng hộ, miễn là mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc

Làm review sau bao lâu thì bạn bắt đầu được các nhãn hàng tiếp cận gửi đồ? Bạn tìm cách cân bằng như thế nào giữa việc review đồ được tặng với đồ tự mua để có thể có những review chất lượng nhất?

Ban đầu mình mở kênh ra để thoả mãn chính bản thân, sau khoảng độ vài năm thì các brand mới tìm đến, ngỏ lời gửi sản phẩm để test chứ cũng chưa nhận booking. Kể cả khi làm việc với brand hay làm việc với sản phẩm cá nhân, mình đều có chủ trương đảm bảo tiêu chí trung thực dựa trên trải nghiệm cá nhân. Nếu sản phẩm không hợp, mình cũng sẽ nhắn lại với brand để xin lỗi vì sản phẩm chưa phù hợp với bản thân thời điểm hiện tại nên chưa thể đưa ra được review tốt. Mình cũng sẽ feedback những điều thấy chưa tốt, nếu may mắn thì brand tiếp thu ý kiến còn không cũng chỉ đơn thuần là 1 trải nghiệm người dùng. Còn với sản phẩm mình tự mua mà không tốt thì sẽ tuỳ vào thời điểm để cân nhắc về việc đưa lên mạng vì điều này có thể ảnh hưởng đến thương hiệu.

Từ lúc mới làm cho tới giờ là 6 năm, vấn đề tài chính chắc hẳn là vấn đề lớn để có thể theo đuổi nghề này bền bỉ đúng không?



Nếu nói là không thì là nói dối vì thời gian đầu, mình phải đảm đủ cả việc học, đi làm thêm. Bản thân mình cũng có tư tưởng muốn tự lập từ sớm nên cũng phải cân bằng. Đến thời điểm hiện tại chưa gọi là dư giả nhưng cũng được ở riêng, được sống với thứ mình thích, đối với bản thân mình thế là khá ổn.

Gigi thuộc team mỹ phẩm bình dân hay high-end? Những sản phẩm sau khi review xong bạn thường xử lý như thế nào vì số lượng cũng khá nhiều?

Mình nghĩ sẽ không có câu trả lời, dù là bây giờ hay trong tương lai. Mình sẽ quan tâm đến độ phù hợp của sản phẩm, công năng và thành phần, fomulation cũng như là nhà sáng lập thương hiệu hơn là việc món đồ đó xuất phát từ hãng bình dân hay high-end. Mình thuộc tuýp da thường nên các sản phẩm dành cho da dầu sẽ không phù hợp. Lúc đó, mình sẽ đưa lại cho bạn bè hay người thân, những người phù hợp hơn, còn các sản phẩm nếu mình dùng được mình đều sẽ dùng. Vì 1 ngày mình skincare cũng phải 2 cữ nên hết cũng khá nhanh.

Mình thấy bạn từng chia sẻ việc mua đến cả chục hộp toner pad để review. Vậy Gigi thấy loại sản phẩm skincare nào mà bản thân ưng nhất, đến mức có thể mua rất nhiều mà không cần đắn đo?

Là những sản phẩm làm sạch, tẩy trang. Vì với mình, da phải sạch mới yên tâm để skincare các bước tiếp theo. Hiện tại mình đang rất thích dầu tẩy trang Bobbi Brown và sữa rửa mặt của Skinceuticals, 2 sản phẩm mà mình luôn muốn mua lại, mọi người có thể thử nhé!

Rất tâm huyết làm video nhưng nếu thành quả của mình không nhận được lượt tương tác cao, bạn có bao giờ cảm thấy nhụt chí và nghĩ sẽ từ bỏ không?

Từ bỏ thì không nhưng nhụt chí thì có. Vì mình cũng tâm huyết, dành thời gian ra để nghiên cứu rồi trải nghiệm nhưng đến lúc đăng lên lại không nhận được lượng xem như kỳ vọng, chắc chắn buồn là điều khó tránh. Nhưng sau đó, mình nghĩ đây là 1 hành trình dài nên cũng cổ động bản thân vì dù gì đây cũng là công việc mình yêu thích.

Những ý tưởng review của Gigi thường xuất phát từ đâu, sẽ thiên về hướng sản phẩm mới hay sản phẩm đang hot? Bạn đặt ra KPIs 1 tháng cho mình về việc sản xuất video thế nào?

Mình sẽ cân bằng từ nhiều yếu tố. Nếu xét riêng review thì sẽ là những sản phẩm mới ra mắt gây tò mò với mình, tuy nhiên, điều này cũng hơi hên xui. Do đó, mình cũng thường quay cả những sản phẩm mình đã biết, đã trải nghiệm. Về KPIs, mình không đặt ra nhưng luôn cố gắng mỗi ngày sẽ có một cái gì đó để up, có thể là review, lifestyle, vlog. Mình không muốn bản thân lùi lại với mọi người nên sẽ luôn đảm bảo kênh có content để up dù là nội dung chỉ mang tính giải trí hài hước đơn thuần hay có ý nghĩa với mọi người. Điều này cũng giúp duy trì sự hứng thú, động lực của mình với công việc hơn.

Bạn thường tự sản xuất, edit video từ A-Z hay có team hỗ trợ? Thường để ra được 1 video hoàn chỉnh bạn sẽ mất bao lâu và thấy khó khăn nhất ở khúc nào?

Nếu nói riêng phần video, kịch bản thì mình làm từ A-Z. Mỗi 1 video thì thời gian hoàn thiện sẽ khác nhau. Ví dụ với những sản phẩm cơ bản như chống nắng, làm sạch thì sẽ mất ít thời gian để test sản phẩm hơn (thường khoảng 2 tuần). Còn với những sản phẩm thiên về treatment, điều trị sẽ khoảng 1-2 tháng, vì mình phải trải nghiệm đủ để đánh giá, sau đó trao đổi với hãng có phù hợp lên không, với sản phẩm tự mua cũng sẽ phải đắn đo. Mình nghĩ khó nhất là lúc lên ý tưởng vì phải làm sao để người xem thấy được sự chân thành, trải nghiệm thực sự. Những sản phẩm mình up lên bản thân đều sẽ tự trải nghiệm chứ không chỉ nhận sản phẩm và đọc theo kịch bản của hãng.

Trong quá trình làm beauty blogger bạn đã bao giờ vấp phải phản ứng tiêu cực, không đồng tình với review về sản phẩm nào đó của mình chưa? Lúc đó thì bạn thường xử lý như thế nào?

Không nhiều nhưng chắc chắn vẫn sẽ có. Skincare hay makeup đều là những vấn đề mang đậm quan điểm và trải nghiệm cá nhân, có thể mình hợp nhưng người khác thì không hoặc họ cũng có thể không đồng tình về cách mình sử dụng. Mình thì đều tôn trọng mọi ý kiến của người xem, miễn văn minh là được. Cũng tùy từng cái mình mới đưa ra câu trả lời, trong trường hợp 2 bên có gì đó chưa hiểu rõ nhau. Còn nếu ngay từ đầu người ta đã có quan điểm khác hẳn thì mình sẽ tôn trọng ý kiến đó nên sẽ không đôi co.

Ở riêng khi còn khá trẻ, ưu và nhược điểm Gigi thấy là gì? Bạn làm thế nào để cân bằng tài chính cho cuộc sống thoải mái?

Ưu điểm với mình là vô vàn: tự lập, tự do, tự mình trải nghiệm nhiều thứ mới lạ ở bên ngoài. Thực ra ở với bố mẹ thì những điều này mình cũng đều được nhưng khi ở riêng thì rõ ràng hơn trong việc tự lập. Ngay từ những bữa ăn hằng ngày, việc đóng tiền sinh hoạt. Trái lại, cũng có nhiều lúc hơi tủi thân. Mình may mắn có bố mẹ ở cùng thành phố nên khi ốm có thể về nhà, nhưng những lúc đồ đạc hỏng lại vào đúng nửa đêm thì thực sự không biết xử lý ra sao. Có 1 lần giữa mùa hè, 1h sáng điều hoà nhà mình chảy tong tỏng nước nên khi đó phải tự xử lý tất cả, lúc đó lại nhớ những khi ở cùng bố mẹ.

Từ khi ra ở riêng mình tiết kiệm hơn, sống có quản lý tài chính. Hồi xưa ở với bố mẹ thì thích gì mua nấy vì tiền mình kiếm được chỉ để phục vụ bản thân, nhưng giờ phải phân bổ sao cho hợp lý để vừa đóng tiền nhà vừa có cho mình khoản back up để lúc ốm đau hay có chuyện gì xảy ra.

Mình thấy bạn cũng có sở thích đi du lịch, mua đồ hiệu, giữa 2 cái này thì Gigi thường sẽ ưu tiên cái nào hơn? Thu nhập chính của bạn để đáp ứng những sở thích này đến từ việc review hay còn công việc nào khác không?

Thật ra mình không hẳn là tín đồ của đồ hiệu, món nào phải rất thích mà mình cũng phải đắn đo khá nhiều. Với mình, đồ hiệu cũng chỉ là đồ vật, mua về để phục vụ mình chứ không phải để mình phục vụ ngược lại. Do đó, để đặt lên bàn cân chắc chắn mình sẽ chọn du lịch vì mình vẫn quan trọng những trải nghiệm bản thân hơn. Ngoài việc review thì mình cũng có 1 thu nhập thụ động đến từ công việc khác nhưng chắc có lẽ cho mình xin phép chỉ chia sẻ chung chung vậy thôi!

Bạn từng nói ưu điểm bản thân là quyết đoán, vậy nếu chỉ được chọn 4 - 5 món skincare (hoặc makeup) mà bản thân không thể sống thiếu thì đó là những sản phẩm nào?

Chắc sẽ khó để đưa ra đích danh một sản phẩm nào đó vì mình không phải là người có thể bias nhất định 1 món mỹ phẩm. Tuy nhiên, nếu xét tổng quan thì sẽ là các sản phẩm về làm sạch (dầu tẩy trang, sữa rửa mặt); dưỡng ẩm cho da (kem dưỡng); bảo vệ da (chống nắng); tẩy da chết và chắc chắn cuối cùng cũng là món không thể thiếu - son môi. Ở thời điểm hiện tại, mình rất thích dầu tẩy trang của Bobbi Brown, ShuUemura, gần đây mình thử của Attenir cũng thích lắm đây, mình bất ngờ luôn. Nước tẩy trang thì luôn là OG Bioderma và nước tẩy trang Bí đao của Cocoon- một hãng Việt Nam mình rất ủng hộ. Mình nghĩ thị trường mỹ phẩm chăm sóc da rất sôi động nên khó để cho mình có thể liệt kê hết tất cả sản phẩm yêu thích, lại còn mang ý kiến chủ quan ở thời điểm này, nên cho phép mình chỉ liệt kê vậy thôi nha!

Bạn thường mất bao lâu chuẩn bị trước khi ra ngoài, từ lên đồ cho đến makeup? Có thể thấy tủ đồ của Gigi chiếm sóng khá nhiều item tông màu trung tính, đây có phải phong cách bạn hướng đến: đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn có sự trẻ trung?

Nếu để thong thả, thư giãn sẽ khoảng 1 tiếng rưỡi cho cả makeup, làm tóc, thay đồ. Nhưng nếu muốn làm nhanh cũng có thể trong 15 phút, đương nhiên sẽ không thể chỉn chu bằng. Đúng là bản thân mình chỉ muốn mặc những món đồ trung tính vì cảm giác diện mạo gọn gàng, nhẹ nhàng. Mình cũng thích phong cách đơn giản, không cần quá cầu kỳ. Thật ra lý do chính là do bản thân mình cũng không có khả năng phối đồ nên sẽ thường ưu tiên những item dễ mặc, có tính bền vững cao. Còn để nói về việc đột phá hay phá cách thì mình nghĩ khó để có khả năng đó.

Trong tương lai, ngoài mảng beauty thì Gigi có dự định rẽ hướng review thêm về vấn đề nào khác không?

Thường nói trước bước không qua nhưng trước mắt mình muốn làm về lifestyle, muốn cho mọi người biết mình là người thế nào, sở hữu năng lượng ra sao hơn là đơn thuần chỉ nói về trải nghiệm của mình với các sản phẩm, dịch vụ.

Cảm ơn Gigi đã cùng B&F có một buổi trò chuyện đầy thú vị!