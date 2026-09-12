Giật mình khi biết độ tuổi của người trong ảnh!

Bức ảnh đã gây tranh cãi, khiến nhiều phụ huynh phải thảo luận về vấn đề nuôi dạy con phù hợp với lứa tuổi.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video do một phụ huynh đăng tải nhằm giới thiệu bộ trang phục mới mua cho con gái. Trong khung hình, cô bé mặc chiếc áo thun trắng phối cùng áo hai dây viền ren bên ngoài, kết hợp quần thể thao đen rộng thùng thình và đi đôi dép lê nam màu xám quá cỡ. Bộ trang phục nhanh chóng thu hút nhiều luồng ý kiến, trong đó không ít người bày tỏ sự xót xa khi thấy một nữ sinh trung học bị biến thành hình ảnh già dặn, trông như người trung niên đi dạo công viên.

Từ hình ảnh căn nhà gọn gàng và đồ dùng tối giản, có thể thấy phụ huynh này theo đuổi lối sống thực dụng. Đôi dép giá rẻ cùng bộ đồ có thể mặc linh hoạt qua ba mùa xuân - hạ - thu dường như là bài toán “tối ưu chi phí” được cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, sự tính toán này lại vô tình phớt lờ hoàn toàn nhu cầu thẩm mỹ chính đáng của lứa tuổi học trò.

Vẻ ngoài già dặn vì bộ trang phục không phù hợp với lứa tuổi của nữ sinh trung học (Ảnh: Sohu)

Nguy cơ bị cô lập vì trang phục lệch chuẩn lứa tuổi

Giới chuyên môn cảnh báo các bậc cha mẹ không nên xem nhẹ vấn đề ăn mặc của học sinh, bởi trong môi trường học đường, việc diện trang phục lạc quẻ hoàn toàn có thể trở thành nguyên nhân khiến trẻ bị đẩy ra rìa tập thể.

Nhiều giáo viên có thâm niên đứng lớp cho biết, năm nào cũng có những trường hợp học sinh ăn mặc không phù hợp với lứa tuổi. Nguyên nhân có thể do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng cũng không ít em phải mặc theo áp đặt tuyệt đối từ gia đình. Dù xuất phát từ lý do nào, những học sinh này thường bộc lộ tâm lý rụt rè và tự ti rõ rệt. Đáng chú ý, ngay cả khi không bị bạn bè bắt nạt hay có thành tích học tập tốt, cảm giác lạc lõng vô hình ấy vẫn luôn đeo bám các em.

Người lớn thường có xu hướng phản cảm với lối ăn mặc quá phá cách hoặc lòe loẹt ở học sinh. Ngược lại, trẻ em cũng có chung tâm lý bức bối và tự ti khi bị buộc phải khoác lên mình những bộ đồ cũ kỹ, già nua so với bạn bè đồng trang lứa.

Do đó, các chuyên gia giáo dục khuyến cáo phụ huynh nên tôn trọng và lắng nghe quan điểm của con trong việc lựa chọn trang phục. Trong trường hợp trẻ không có yêu cầu đặc biệt, việc ưu tiên các thiết kế cơ bản, vừa vặn, tạo cảm giác thoải mái và phù hợp lứa tuổi luôn là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất.

Nguồn: Sohu