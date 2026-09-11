Phát hiện giáo viên trường công 36 tuổi sở hữu khối tài sản hơn 26 tỷ đồng

Một giáo viên trường công tại Mỹ đã sở hữu khối tài sản khoảng 1 triệu USD khi mới 36 tuổi, dù công việc chính của anh vẫn là đứng lớp.

Ở tuổi 36, khi nhiều người vẫn đang loay hoay với những khoản vay, tiền thuê nhà hay chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, Chris Travers đã chạm một cột mốc tài chính mà không phải ai cũng đạt được trong cả cuộc đời. Người đàn ông này sở hữu tài sản ròng khoảng 1 triệu USD, tương đương hơn 26 tỷ đồng.

Điều đáng nói, Travers không phải doanh nhân hay người làm trong ngành tài chính. Anh là một giáo viên trường công tại New York, Mỹ.

Từ một giáo viên trường công đến cột mốc triệu phú ở tuổi 36

Câu chuyện của Travers được chia sẻ trong cộng đồng FIRE, một phong trào hướng tới việc đạt tự do tài chính và có thể nghỉ hưu sớm. Hành trình của anh thu hút sự chú ý bởi tốc độ tích lũy tài sản khá nhanh so với hình ảnh quen thuộc về một giáo viên trường công.

Travers bắt đầu quan tâm đến vấn đề tài chính cá nhân từ khi còn trẻ. Thay vì coi mức lương nhận được là số tiền có thể tiêu hết mỗi tháng, anh tập trung vào việc giữ lại một phần thu nhập và đưa số tiền đó vào các khoản đầu tư dài hạn.

Theo câu chuyện được chia sẻ, một trong những nguyên tắc quan trọng của Travers là không để chi phí sinh hoạt tăng theo thu nhập. Khi thu nhập cải thiện, anh không lập tức nâng cấp mọi thứ trong cuộc sống mà tiếp tục duy trì mức chi tiêu tương đối tiết kiệm.

Đây cũng là điểm khiến câu chuyện của một giáo viên 36 tuổi có tài sản 1 triệu USD trở nên đáng chú ý. Con số lớn không đến từ một khoản tiền bất ngờ mà được hình thành qua quá trình tích lũy và đầu tư trong nhiều năm.

Ảnh minh họa

Không cần mức lương khổng lồ mới có thể tích lũy tài sản

Điều thú vị trong câu chuyện này là Travers không xây dựng tài sản bằng cách chạy theo những khoản thu nhập quá lớn. Thay vào đó, anh chú trọng khoảng cách giữa số tiền kiếm được và số tiền thực sự chi tiêu.

Một người có thu nhập cao nhưng gần như tiêu hết số tiền kiếm được mỗi tháng chưa chắc có tài sản lớn. Ngược lại, một người có thu nhập vừa phải nhưng duy trì được tỷ lệ tiết kiệm cao trong thời gian dài có thể tạo ra một khoản tài sản đáng kể.

Travers cũng lựa chọn đầu tư trong thời gian dài thay vì liên tục tìm kiếm những khoản lợi nhuận nhanh. Khi tiền được đưa vào các khoản đầu tư và tiếp tục sinh lời, phần lợi nhuận lại trở thành cơ sở để tạo ra những khoản lợi nhuận tiếp theo. Đây là hiệu ứng thường được gọi là lãi kép. Thời gian càng dài, tác động của việc đều đặn tích lũy và tái đầu tư càng rõ rệt.

Tuy nhiên, câu chuyện của Travers cũng không có nghĩa rằng bất kỳ giáo viên nào cũng có thể trở thành triệu phú ở tuổi 36 chỉ bằng cách tiết kiệm. Mức thu nhập, chi phí sinh hoạt, thời điểm bắt đầu đầu tư, thị trường và rất nhiều yếu tố khác đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở cách anh nhìn nhận tiền bạc. Với Travers, xây dựng tài sản không phải một mục tiêu chỉ được nghĩ đến khi đã có thật nhiều tiền. Nó bắt đầu từ việc hiểu mình kiếm được bao nhiêu, đang tiêu bao nhiêu và có thể dành lại bao nhiêu cho tương lai.

Ảnh minh họa

Bài học không chỉ dành cho người đã đi làm

Câu chuyện của Travers có thể nghe khá xa lạ nhưng lại đặt ra một vấn đề rất gần gũi, đó là giáo dục tài chính nên bắt đầu từ khi nào?

Nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến chuyện tiết kiệm, đầu tư hay quản lý chi tiêu sau khi đã có công việc và nhận tháng lương đầu tiên. Trong khi đó, những thói quen liên quan đến tiền bạc lại được hình thành từ rất sớm, từ cách sử dụng tiền tiêu vặt, lập kế hoạch cho một khoản mua sắm hay phân biệt giữa thứ mình cần và thứ mình muốn.

Một sinh viên chưa có thu nhập sẽ chưa thể nghĩ đến chuyện xây dựng tài sản như một người đã đi làm. Nhưng họ hoàn toàn có thể học cách lập ngân sách, theo dõi chi tiêu và hiểu giá trị của việc dành một phần tiền cho mục tiêu dài hạn.

Với học sinh, sinh viên, bài học lớn nhất từ câu chuyện này không nằm ở con số 1 triệu USD. Điều đáng chú ý hơn là việc một người bắt đầu suy nghĩ về tiền bạc từ sớm và duy trì những nguyên tắc đó trong thời gian dài.

Bởi đến cuối cùng, khoảng cách giữa một người chỉ biết mình kiếm được bao nhiêu tiền và một người thực sự biết quản lý số tiền mình có thể trở thành khoảng cách rất lớn sau vài chục năm.

Theo GoodPods, ChooseFI