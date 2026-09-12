HUFLIT mở lối để người trẻ đi xa hơn những gì họ từng nghĩ

Tại HUFLIT, “Mở lối. Mở khả năng” là tinh thần gắn liền với hành trình của người học: mở thêm những cánh cửa để mỗi người học có thể tự do khám phá, và đi xa hơn giới hạn từng nghĩ.

Không phải người trẻ nào bước vào đại học cũng biết chính xác mình sẽ trở thành ai sau gần bốn năm. Có người bắt đầu với một sở thích, một thế mạnh; có người mang theo nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Trong hành trình ấy, một môi trường đại học lý tưởng không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn có thể mở ra những cơ hội để mỗi người thử sức, nhận diện khả năng và từng bước hình thành con đường riêng cho chính mình.

Môi trường đại học đa trải nghiệm giúp người học tự do khám phá tiềm năng của chính mình

Không phải ai cũng bước vào đại học với một con đường đã được vạch sẵn

Ở tuổi 18, câu hỏi "Sau này bạn muốn trở thành ai?" đôi khi khó trả lời hơn người lớn vẫn nghĩ. Một học sinh có thể biết mình thích ngoại ngữ, yêu công nghệ hay có năng khiếu giao tiếp, nhưng chưa chắc đã hình dung được những khả năng ấy có thể đưa mình đến đâu.

Hành trình đại học vì thế không chỉ là khoảng thời gian để hoàn thành một chương trình đào tạo. Đó còn là giai đoạn để các bạn trẻ thử nghiệm, va chạm và điều chỉnh những lựa chọn của mình. Một sở thích có thể trở thành năng lực. Một trải nghiệm tưởng như nhỏ nhưng có thể mở ra một hướng đi mới. Một lần dám bước ra khỏi vùng quen thuộc có thể giúp các bạn trẻ nhận ra mình có thể làm được nhiều hơn những gì từng nghĩ.

Môi trường học tập và sinh hoạt tại HUFLIT đã giúp em mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm, có thêm nhiều mối quan hệ và cả kiến thức về nghề nghiệp em theo đuổi - Nguyễn Quốc Khang (phải) - SV ngành Quan hệ công chúng (HUFLIT) chia sẻ

Trong bối cảnh nghề nghiệp liên tục thay đổi bởi công nghệ, AI và sự dịch chuyển của thị trường lao động, khả năng thích ứng cũng trở thành một phần quan trọng của hành trình trưởng thành. Khi đó, điều người học cần không chỉ là một câu trả lời có sẵn cho tương lai, mà là một môi trường đủ rộng để họ được đặt câu hỏi, được thử và được phát triển.

Bởi đôi khi, điều một người trẻ cần nhất để đi xa không phải là biết trước mình sẽ đi đâu, mà là có thêm cơ hội để biến trải nghiệm thành lối đi hướng đến tương lai.

Khi khả năng được trao cơ hội, một lối đi mới có thể bắt đầu

Mỗi người bước vào đại học với một điểm xuất phát khác nhau. Vì vậy, những cơ hội mà họ cần cũng không hoàn toàn giống nhau.

Với người muốn đào sâu kiến thức, đó có thể là những trải nghiệm học thuật giúp mở rộng cách nhìn và năng lực chuyên môn. Với người muốn thử sức, đó có thể là một cuộc thi, một câu lạc bộ hay một hoạt động mà trước đây họ chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia. Với người quan tâm đến công nghệ, đó là cơ hội tiếp cận những công cụ mới và đưa kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế.

Tại HUFLIT, những không gian ấy được hình thành từ nhiều lớp trải nghiệm khác nhau, từ học tập, nghiên cứu đến hoạt động sinh viên, công nghệ, kết nối doanh nghiệp và trải nghiệm quốc tế. Điểm chung không nằm ở số lượng cơ hội, mà ở khả năng tạo ra những "lối mở" để người học chủ động khám phá mình.

Kiến thức vì thế không chỉ dừng lại trong giảng đường. Khi được đặt vào những tình huống thực tế, người học có cơ hội chuyển điều mình biết thành điều mình có thể làm. Công nghệ cũng không chỉ là một lĩnh vực riêng biệt, mà ngày càng trở thành công cụ để người trẻ mở rộng năng lực trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Làm chủ ngoại ngữ và công nghệ là chìa khoá quan trọng giúp sinh viên HUFLIT dễ dàng chinh phục thị trường lao động

Tương tự, những trải nghiệm ngoài lớp học có thể giúp một sinh viên nhận ra những khả năng mà trước đó chính họ cũng chưa từng gọi tên. Một vai trò trong câu lạc bộ có thể mở ra năng lực tổ chức. Một cuộc thi có thể rèn khả năng giải quyết vấn đề. Một dự án có thể tạo ra trải nghiệm làm việc cùng người khác. Một lần đứng trước đám đông có thể thay đổi cách một người nhìn nhận về chính mình.

Khi những trải nghiệm ấy được kết nối với môi trường nghề nghiệp và các cơ hội giao lưu, hợp tác quốc tế, lối đi của người học cũng có thể mở rộng hơn khỏi phạm vi giảng đường.

HUFLIT không chọn sẵn một con đường, mà mở thêm những khả năng để người trẻ tự chọn lối đi

Một môi trường đại học có thể cung cấp nền tảng, nhưng người quyết định cách sử dụng nền tảng ấy vẫn là người học.

Vì vậy, vai trò của HUFLIT không chỉ là cung cấp nền tảng kiến thức, mà còn tạo ra những điều kiện để mỗi người có thể mở rộng giới hạn của chính mình. Từ tri thức đến công nghệ, từ trải nghiệm đến nghề nghiệp, từ kết nối quốc tế đến sáng tạo, mỗi không gian đều có thể trở thành một điểm bắt đầu cho một khả năng mới.

Hình: Thay vì chỉ tập trung vào câu hỏi "trường đại học đó có gì?", HUFLT quan tâm hơn đến "Những điều đó có thể mở ra điều gì cho người học?"

Một lớp học có thể mở ra nền tảng kiến thức. Một phòng thực hành có thể mở ra khả năng ứng dụng. Một câu lạc bộ có thể mở ra một mối quan hệ. Một dự án có thể mở ra trải nghiệm nghề nghiệp. Một cuộc thi có thể mở ra sự tự tin. Một cơ hội quốc tế có thể mở ra một cách nhìn khác về thế giới.

Và khi những điều tưởng như riêng lẻ ấy được kết nối, người học có thể nhìn thấy một phiên bản rộng hơn của chính mình.

Đó là tinh thần mà HUFLIT hướng đến trong hành trình "Mở lối. Mở khả năng": không nói thay người trẻ về tương lai của họ, mà đồng hành để họ có thêm cơ hội tự viết nên hành trình ấy.

Sinh viên HUFLIT tự tin mở lối, chỉnh phục các "sân chơi" quốc tế

Sau cùng, không ai có thể biết chắc mình sẽ đi được bao xa khi mới bắt đầu. Nhưng một môi trường đủ rộng có thể giúp người học không phải chùn chân trước giới hạn của chính mình. Bạn không nhất thiết phải biết trước mình sẽ trở thành ai. Nhưng bạn có thể bắt đầu bằng việc mở thêm những lối đi mới cho chính mình, cùng sự đồng hành của HUFLIT.

