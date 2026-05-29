Giáo viên 25 năm trong nghề nói thẳng: 90% học sinh có năng lực nổi bật thường có 4 thói quen này

Nếu con của bạn có đủ những thói quen dưới đây thì đó là tín hiệu tích cực.

Trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, học sinh giỏi thường là những em đạt điểm cao và chăm chỉ học hành. Tuy nhiên, theo cô Trương - giáo viên chủ nhiệm có hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung Quốc, khoảng 90% học sinh thực sự nổi bật khi trưởng thành lại có một số điểm chung rất đặc biệt, thể hiện qua những thói quen nhỏ dễ bị bỏ qua trong cuộc sống hằng ngày.

Theo cô, nhóm học sinh này có thể không phải lúc nào cũng đứng đầu lớp, nhưng thường duy trì kết quả học tập ổn định. Điều đáng chú ý là những thói quen ấy đôi khi không trực tiếp liên quan đến việc học, mà phản ánh khả năng tự quản lý, tư duy độc lập và năng lực thích nghi – những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và thành công trong tương lai.

1. Chủ động đặt câu hỏi thay vì chỉ nghe lời

Theo cô Trương, những học sinh có năng lực tốt không phải là những em lúc nào cũng chăm chỉ ghi chép hay răm rắp làm theo hướng dẫn của giáo viên. Ngược lại, những em này thường có xu hướng đặt câu hỏi, thắc mắc và muốn hiểu bản chất vấn đề.

Trong lớp học, những học sinh này đôi khi khiến giáo viên phải giải thích thêm vì liên tục hỏi “tại sao”, “nếu làm cách khác thì sao” hoặc “điều này có ứng dụng gì”. Ban đầu, không ít phụ huynh lo lắng con mình quá hiếu động hoặc thiếu tập trung, nhưng thực tế đây lại là dấu hiệu của tư duy chủ động.

Khả năng đặt câu hỏi giúp trẻ hình thành tư duy phản biện và không dễ tiếp nhận mọi thứ một cách thụ động. Khi bước vào môi trường học tập hoặc làm việc sau này, những người có thói quen tự tìm hiểu thường thích nghi nhanh hơn và có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn.

2. Biết tự sắp xếp thời gian cá nhân

Một điểm chung khác ở những học sinh giỏi là khả năng tự quản lý thời gian từ sớm. Các em không cần cha mẹ liên tục nhắc nhở việc học, giờ ngủ hay lịch sinh hoạt mỗi ngày.

Theo cô Trương, nhiều học sinh học tốt không hẳn vì dành nhiều thời gian hơn người khác, mà vì biết cách phân bổ thời gian hợp lý. Các em thường hoàn thành bài tập đúng hạn, có kế hoạch rõ ràng và hiểu khi nào cần tập trung, khi nào nên nghỉ ngơi.

Đây là kỹ năng tưởng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập cũng như tâm lý của trẻ. Những học sinh có khả năng tự quản lý thường ít rơi vào trạng thái học đối phó, áp lực kéo dài hoặc mất phương hướng khi khối lượng công việc tăng lên.

3. Duy trì thói quen đọc và quan sát

Theo kinh nghiệm của cô Trương, những học sinh có nhiều khả năng thành công trong tương lai thường là các em luôn tò mò trước những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Các em thích tìm hiểu tin tức, khoa học, lịch sử hoặc đơn giản là dành thời gian đọc sách, đọc truyện. Chính quá trình tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin khác nhau giúp vốn hiểu biết, khả năng tư duy và diễn đạt của các em dần được mở rộng.

Nữ giáo viên cũng cho rằng, việc đọc không chỉ giúp cải thiện ngôn ngữ mà còn rèn luyện khả năng tập trung và tư duy logic. Những học sinh này thường sở hữu vốn từ phong phú, khả năng diễn đạt rõ ràng và biết cách liên hệ kiến thức với thực tế.

Ngược lại, những em chỉ học theo kiểu ghi nhớ máy móc thường dễ quên kiến thức và gặp khó khăn trong việc phát triển tư duy chuyên sâu.

4. Thừa nhận lỗi sai và sửa

Một đặc điểm khác thường xuất hiện ở những học sinh có khả năng thành công trong tương lai là không quá ám ảnh với việc lúc nào cũng phải đúng. Các em sẵn sàng thử sức, chấp nhận mắc sai lầm và chủ động điều chỉnh sau mỗi lần vấp váp.

Theo cô Trương, nhiều học sinh có kết quả học tập chưa thực sự nổi bật ở giai đoạn đầu nhưng lại tiến bộ rất nhanh vì không ngại thất bại. Khi làm sai bài, các em thường tập trung tìm nguyên nhân và rút kinh nghiệm thay vì chỉ buồn bã hoặc né tránh.

Nữ giáo viên cho rằng điều phụ huynh nên làm không phải là yêu cầu con phải đạt kết quả hoàn hảo trong mọi việc, mà là giúp trẻ hiểu rằng sai sót là một phần tự nhiên của quá trình học hỏi. Khi không còn quá sợ thất bại, trẻ sẽ dám thử, dám khám phá và hình thành khả năng tự điều chỉnh - yếu tố quan trọng giúp các em tiến xa hơn trong học tập cũng như cuộc sống sau này.

(Tổng hợp)