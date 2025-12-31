Giao thừa 2026: Bạn gái phó chủ tịch tung ảnh gợi cảm, 1 “nàng thơ” công bố có bầu

2026 cuối cùng cũng đến!!!

Lướt MXH thời khắc giao thừa của hội hot girl, TikToker, bạn gái "tổng tài" mà mê! Ai cũng đăng khoảnh khắc xinh đẹp nhất của bản thân, manifest may mắn và không quên cảm ơn bản thân đã mạnh mẽ suốt 365 ngày đã qua.

Cũng trong thời khắc này, nhiều người còn khiến dân mạng ú oà vì tranh thủ dịp cuối năm để “báo tin vui” - từ chuyện tình cảm tiến triển, kết hôn cho đến thông báo mang thai, mở ra một chương mới ngay trước thềm năm mới.

Và "mở bát" tin vui cho năm mới chính là khung hình gia đình Trâm Anh. Trên trang cá nhân, rapper JustaTee chồng nàng thơ nổi danh một thời, đã chia sẻ dòng trạng thái: "Tổng kết 2025 trong 1 ảnh". Trâm Anh xuất hiện với vòng 2 to vượt mặt.

Nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng cặp đôi, cô nàng giấu tin vui kỹ quá... Trâm Anh từng nổi tiếng với hình ảnh nàng thơ xinh đẹp, trong trẻo từ thời điểm đi học, được mệnh danh là hot girl Hà Thành.

Nhiều người gọi đây là sít rịt, khung hình bùng nổ nhất trước thềm năm mới.

Theo dòng sự kiện công bố tin vui đêm Giao thừa, ngoài một nàng thơ thì một hot girl khác cũng nhập cuộc. Đó là hot girl Thanh Huyền (Mít) - rapper Rhymastic cũng đăng ảnh bụng bầu vào đúng thời khắc 0h - chuyển giao từ năm cũ qua năm mới. Cô chia sẻ: "Năm 2020 là một năm vô cùng hạnh phúc của hai vợ chồng và thật mừng điều đó sẽ một lần nữa lặp lại vào 2026. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ đón một năm mới với nhìu điều tốt đẹp và trọn vẹn nhất ạ".

Thanh Huyền từng được biết đến là hot girl, người mẫu ảnh có tiếng trong cộng đồng giới trẻ ở Hà Nội.

Hot girl này cũng giấu kín tin vui quá nha.

Quyên Qui lên đồ gợi cảm đi đón giao thừa. Dù chỉ xuất hiện 1 mình nhưng ai nhìn cũng biết là đi... hẹn hò. Gần đầy Quyên Qui công khai bạn trai mới - là một phó chủ tịch ở TP.HCM.

Khó lòng rời mắt khỏi Quyên Qui

Mai Ngọc có khoảnh khắc đặc biệt chỉ vài giờ trước thời khắc Giao thừa chuyển sang năm mới 2026. Đó là sinh nhật của nữ MC - đúng vào ngày 31/12. Bà mẹ một con hạnh phúc khoe món quà là một bó hoa đỏ cùng một chiếc bánh gato. Có thể thấy, Mai Ngọc ngày càng hạnh phúc, rạng rỡ hơn ở tuổi 36.

MC Mai Ngọc cũng được khen ngợi ngày càng xinh, hạnh phúc và viên mãn.

Juna Vũ khoe khoảnh khắc đi mua sắm cùng bạn bè. Shopping cũng là hoạt động yêu thích của nhiều người trong ngày cuối năm.

Hot girl Karty Chang đăng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Có vẻ như người đẹp quê Điện Biên đã về gia đình dịp Tết, còn gì ấm áp hơn khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình.

Hà Môi lái Mẹc đi làm tóc, góc checkin sang chảnh quá!!!

Tamy Phạm lên đồ ngọt ngào, xinh xắn đi ăn, dạo chơi cùng nhóm bạn, sẵn đón giao thừa luôn.

Xuân Ca đã lên đồ vô cùng sexy đi ăn tối cùng bạn bè. Cô nàng cũng không quên check-in có hàng loạt hình ảnh, clip khoe khoảnh khắc trước thềm năm mới đăng lên MXH.

Gon Pink đúng là nữ hoàng tiệc tùng.

"Nữ dancer xinh nhất Việt Nam" Kidu Phạm tất bật chạy show cuối năm.

Người đẹp Bé Quyên đăng tải khoảnh khắc ở nhà cùng chú mèo cưng, hội hướng nội điểm danh!

Ngọc Kem than vãn vì chị Dung ấm ớ và cô Hồng Thơ bỗng "lặn mất tăm" ngày cuối năm

Ngọc Huyền khoe khoảnh khắc đón giao thừa bên gia đình. Có thể thấy trong khoảng 1 năm vừa qua, sau khi kết hôn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian để vun vén cho tổ ấm nhỏ hơn.

