Giáo sư đại học để lại gia sản hơn 70 tỷ đồng cho cho 31 cựu sinh viên, có người nhận khoản thừa kế lên tới 14 tỷ đồng

Nữ giảng viên dành phần lớn tài sản cho những người từng ngồi trên giảng đường của mình.

Sau hơn 50 năm giảng dạy tại một trường đại học ở Mỹ, Giáo sư lịch sử nghệ thuật Cris Hassold qua đời ở tuổi 89, để lại khối tài sản trị giá 2,8 triệu USD (hơn 70 tỷ đồng) cho những người bà yêu quý. Trong số 36 người được nhận thừa kế, có tới 31 người là học trò cũ của bà. Theo People và The New York Times, Cris Hassold là giảng viên lịch sử nghệ thuật tại New College of Florida, một trường đại học công lập ở thành phố Sarasota, bang Florida, Mỹ.

Bà dành hơn nửa thế kỷ gắn bó với công việc giảng dạy, nghỉ hưu vào năm 2016 ở tuổi 85. Trong suốt sự nghiệp, bà được nhiều sinh viên nhớ đến bởi phong cách giảng dạy khác biệt, những yêu cầu học tập khắt khe và mối quan hệ gần gũi với những người từng theo học mình.

Hassold không phải kiểu giảng viên chỉ gặp sinh viên trong giờ lên lớp rồi kết thúc mối liên hệ sau khi môn học khép lại. Bà thường dành thời gian trò chuyện với học trò trong những bữa ăn thân mật tại các nhà hàng địa phương, hỏi về ước mơ, định hướng nghề nghiệp và cách họ dự định biến những mong muốn ấy thành hiện thực.

Bà từng đặt ra những câu hỏi như: “Bạn muốn làm gì và sẽ đạt được điều đó bằng cách nào?”, “Bạn thích đọc tác giả nào?”, “Họ giảng dạy ở đâu? Có cơ hội làm việc ở nước ngoài không? Bạn sẽ tiết kiệm tiền để thực hiện điều đó như thế nào?”... Những cuộc trò chuyện như vậy giúp sinh viên hình dung về tương lai, đồng thời buộc họ suy nghĩ thực tế hơn về con đường mình muốn theo đuổi.

Một số học trò sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc với Hassold, tìm đến bà để xin lời khuyên về công việc và cuộc sống. Có người còn quay lại hỗ trợ bà những việc thường ngày. Theo lời kể của các cựu sinh viên, Hassold xem nhiều người trong số họ như những thành viên trong gia đình mình.

Tuy nhiên Hassold nổi tiếng là người có tiêu chuẩn học thuật cao, đôi khi đưa ra những nhận xét gay gắt khiến sinh viên cảm thấy bị tổn thương. Bài tập của bà cũng đòi hỏi nhiều công sức, với lượng tài liệu đọc lớn và những cuộc thảo luận kéo dài. Dù vậy, những sinh viên gắn bó lâu dài với bà cho biết họ vẫn nhìn nhận Hassold như một người có ảnh hưởng đặc biệt, giúp họ trưởng thành và tự tin hơn trên hành trình riêng.

Trong số những người chịu ảnh hưởng từ Hassold có Nicole Archer, cựu sinh viên sau này trở thành Phó Giáo sư lịch sử nghệ thuật và nghiên cứu giới tại Đại học Montclair State, bang New Jersey. Archer từng nhớ lại cảm giác ấn tượng khi lần đầu tiếp xúc với người giảng viên có cá tính mạnh mẽ, không ngại thể hiện con người thật của mình. Với cô, Hassold mở ra một hình mẫu phụ nữ khác biệt, khuyến khích học trò tưởng tượng về một cuộc đời rộng mở hơn những giới hạn họ từng biết.

Một cựu sinh viên khác là Katie Helms cho biết cô từng cảm thấy được Hassold chấp nhận và thấu hiểu theo cách mà bản thân không dễ tìm thấy trong gia đình. Sau nhiều năm, Helms vẫn nhớ đến người thầy cũ gần như mỗi ngày. Những lời kể ấy phần nào cho thấy ảnh hưởng của Hassold không dừng lại ở kiến thức chuyên môn mà còn nằm trong sự động viên, công nhận và cảm giác được tin tưởng mà bà dành cho học trò.

Trường đại học công lập New College of Florida ở thành phố Sarasota, bang Florida, Mỹ

Ngày 15/7/2020, Hassold qua đời ở tuổi 89 sau một thời gian gặp vấn đề sức khỏe. Bà không có chồng và con, ngoài một người anh/em trai cùng một số cháu trong gia đình. Những người từng thân thiết với bà biết rằng Hassold dự định để lại tài sản cho một số học trò, nhưng không ai hình dung được quy mô của món quà ấy.

Đến tháng 8/2021, các cựu sinh viên nhận được những giấy tờ pháp lý từ Florida, tiết lộ rằng Hassold đã tích lũy khối tài sản trị giá khoảng 2,8 triệu USD, tương đương hơn 70 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá hiện này. Bà quyết định chia tài sản cho 36 người thân thiết nhất, trong đó có 31 cựu sinh viên từng theo học mình.

Theo thông tin được công bố về di sản, số tiền mỗi người nhận được dao động từ khoảng 26.000 USD đến 560.000 USD, tương đương khoảng 650 triệu đồng đến 14 tỷ đồng. Khoản thừa kế không được chia đều mà phụ thuộc vào mức độ gắn bó giữa Hassold và từng người, cũng như nhu cầu tài chính mà bà cho rằng họ đang có.

Archer nhận được 100.000 USD, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng. Khi mở giấy tờ và nhìn thấy con số này, cô tưởng mình đã đọc nhầm vì không nghĩ giảng viên cũ sẽ để lại một khoản tiền lớn đến vậy. Với Archer, món quà mang ý nghĩa vượt xa giá trị của số tiền, đó là sự động viên để cô tiếp tục phát triển sự nghiệp học thuật và theo đuổi cuộc sống mình mong muốn.

Trong khi đó, Helms nhận khoảng 26.000 USD và sử dụng một phần số tiền để trang trải chi phí hồi phục sau phẫu thuật. Những cựu sinh viên khác dùng khoản thừa kế để trả nợ, thanh toán sinh hoạt phí, đi du lịch hoặc đặt cọc mua nhà. Với mỗi người, món quà mang đến một cơ hội khác nhau, tùy theo hoàn cảnh và những dự định đang theo đuổi.

Ryan White, một trong những học trò nhận thừa kế, cho biết ông cảm thấy như Hassold đã nhận họ làm gia đình, và họ cũng xem bà như người thân. Với nhiều cựu sinh viên, khoản tiền họ nhận được dường như là cách người giảng viên tiếp tục đồng hành với cuộc đời mình, ngay cả khi bà không còn hiện diện.

Theo People