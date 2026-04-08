Những thực đơn giảm cân ngắn hạn và nhanh gọn luôn được hội chị em săn đón, đặc biệt khi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang đến gần. Ai cũng muốn có vóc dáng gọn gàng, tự tin diện bikini đi biển đợt nghỉ lễ dài ngày sắp tới.

Cô nàng TikToker sở hữu kênh "Ăn kiêng cùng Na" (chiều cao 1m64, cân nặng 50kg) đã chia sẻ thực đơn giúp cô giảm tới 3kg chỉ trong 1 tuần . Phương pháp này khá giống kiểu ăn kiêng nhanh mà nhiều sao Việt như AMEE hay Hoa hậu Kỳ Duyên từng áp dụng: C ắt tinh bột, ăn sạch và kiểm soát calo nghiêm ngặt .

Nguyên tắc chung của thực đơn ❌ Không ăn tinh bột (cơm, bún, bánh mì…)

✅ Chỉ ăn ức gà & cá (~150g/bữa)

(~150g/bữa) ✅ Ưu tiên: luộc, hấp, áp chảo, nồi chiên không dầu

❌ Không dùng muối, nước mắm khi nấu (có thể chấm riêng)

✅ Có thể thay 1–2 bữa bằng smoothie detox

Thực đơn được chia thành hai giai đoạn rõ rệt. Ba ngày đầu tiên là khoảng thời gian "detox" mạnh, giúp cơ thể làm quen với chế độ ăn mới.

Giai đoạn đầu: 3 ngày đầu tiên

* Bữa sáng:

Cô nàng chia sẻ: "Trong 3 ngày đầu, buổi sáng mình ăn ức gà và cá, chỉ áp chảo và luộc thôi không dùng gia vị. Hai bữa còn lại trong ngày thì mình thay bằng cốc smoothie để detox cơ thể".

* Bữa trưa và bữa tối:

Công thức smoothie khá linh hoạt, thường gồm chuối, bơ đông lạnh, cải bó xôi, sữa chua không đường và sữa tươi không đường. Tất cả được xay nhuyễn tạo thành hỗn hợp sánh mịn, dễ uống, thậm chí có cảm giác như ăn kem.

"Bạn cứ cho các loại hoa quả có sẵn trong tủ, thêm cải bó xôi, sữa chua và sữa tươi không đường, và cho hết vào máy xay nhuyễn. Các bạn có thể chọn các loại rau khác để thay thế nhưng với mình cải bó xôi là ít mùi nhất, không hăng. Ăn như kem vậy. Các bạn cứ áp dụng thực đơn này trong 3 ngày đầu" - cô chia sẻ.

Giai đoạn thứ hai: 4 ngày sau

Sau 3 ngày đầu, cơ thể đã phần nào thích nghi, thực đơn trong 4 ngày tiếp theo trở nên "dễ thở" hơn một chút nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc không tinh bột.

* Bữa sáng:

Bữa sáng vẫn là ức gà, có thể ướp cùng ngũ vị hương, tỏi và ớt để tăng hương vị, miễn là không sử dụng muối hay nước mắm khi nấu. Đi kèm là một ít rau xanh, cà chua và một ly nước để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

* Bữa trưa:

Đến bữa trưa, cá là nguyên liệu chính. Cá được ướp với bột hành, bột tỏi rồi áp chảo, không nêm nếm gia vị trong quá trình chế biến.

Tuy vậy, bạn vẫn có thể dùng nước chấm riêng để tránh cảm giác quá nhạt. Một phần rau xanh và nước uống vẫn là thành phần không thể thiếu, giúp bữa ăn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chất.

* Bữa phụ buổi chiều:

Buổi chiều, thay vì ăn vặt, người thực hiện sử dụng nước ép cần tây - loại nước uống nổi tiếng trong các chế độ detox nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa và giảm tích nước.

* Bữa tối:

Đến bữa tối, tiếp tục là một cốc smoothie, lần này với công thức đa dạng hơn gồm táo, chuối, rau xanh và hạnh nhân. Sự kết hợp này không chỉ giúp no lâu mà còn cung cấp thêm vitamin và chất béo tốt cho cơ thể.

Kết hợp bài tập bụng thực hiện ngay tại nhà

Để tăng hiệu quả giảm mỡ, đặc biệt là vùng bụng và eo, cô nàng thực đơn còn kết hợp thêm các bài tập đơn giản tại nhà. Dù không quá nặng, những bài tập này vẫn giúp cơ thể săn chắc hơn, tránh tình trạng giảm cân nhưng thiếu săn gọn.

Tuy mang lại hiệu quả nhanh chóng, phương pháp này cũng đi kèm với một số lưu ý quan trọng. Việc cắt giảm hoàn toàn tinh bột có thể khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, đặc biệt trong những ngày đầu.

Đây là chế độ ăn chỉ nên áp dụng trong thời gian ngắn, không phù hợp để duy trì lâu dài. Sau khi đạt được cân nặng mong muốn, việc quay lại chế độ ăn cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng là điều cần thiết để giữ dáng bền vững.

Có thể nói, thực đơn 1 tuần này là một lựa chọn nhanh gọn dành cho những ai cần cải thiện vóc dáng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là lắng nghe cơ thể và lựa chọn phương pháp phù hợp, thay vì chạy theo kết quả nhanh mà bỏ qua sức khỏe lâu dài.

Nguồn: Ăn kiêng cùng Na