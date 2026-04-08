"Tướng quân kem nền" thì đã sao, Hollywood cũng có tài tử bể nền mà

“Kiếp nạn” kem nền vón cục, bết dính dường như là nỗi ám ảnh chung mà không một ai có thể né tránh, kể cả các ngôi sao nổi tiếng. Không chỉ riêng dàn sao Cbiz thường xuyên bị soi lớp nền dày cộp, mà đến cả Robert Pattinson mới đây cũng khiến dân tình giật mình với khuôn mặt... bể nền. Theo đuổi hình tượng nam tính, lãng tử nhưng tài tử Hollywood cũng phải tìm đến kem nền để diện mạo trở nên long lanh và hoàn hảo hơn, nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong đợi.

Robert Pattinson khiến nhiều người vỡ mộng với video cận cảnh nhan sắc. (Nguồn: Instagram)

Lần này, Robert Pattinson gây chú ý không phải nhờ visual điển trai quen thuộc mà lại là lớp nền kém hoàn hảo. Dưới ánh sáng mạnh và góc quay sát, làn da của nam diễn viên lộ rõ tình trạng mốc vùng má và quanh miệng, lớp kem nền không tiệp hoàn toàn vào da, khiến da trông khô và sần rõ rệt. Một số khu vực trên da mặt nam tài tử còn loang lổ, không đều màu. Dù tổng thể gương mặt vẫn sáng và có độ bắt sáng tốt, nhưng chính lớp nền chưa “ăn” vào da đã làm giảm đi phần nào vẻ ngoài bảnh bao của tài tử đình đám.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng rằng ngay cả sao Hollywood cũng cần makeup và cũng khó tránh khỏi những khoảnh khắc lớp makeup “phản chủ”.

Nhiều netizen cho rằng Robert Pattinson hoàn toàn không cần đến lớp nền dày cộp để gây ấn tượng bởi anh vốn đã sở hữu visual quá bén. Chính làn da tự nhiên với chút thô ráp, không quá trau chuốt mới là thứ làm nên sức hút rất riêng của mỹ nam đình đám. Khi xuất hiện với lớp nền quá tay, gương mặt nam diễn viên vô tình trở nên nặng nề, mất đi vẻ phong trần, lãng tử vốn đã trở thành thương hiệu. Hoặc nếu có makeup, Robert Pattinson cũng chỉ nên trang điểm nhẹ để vẫn giữ trọn nét nam tính đậm chất điện ảnh.

Nhiều người cho rằng Robert Pattinson không nên tìm đến kem nền. (Nguồn: Instagram)



