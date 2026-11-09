Giải Pickleball VTV Cup 2026 có tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng

Giải pickleball VTV Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 12 tại Hà Nội, quy tụ nhiều VĐV chuyên nghiệp tham dự, với tổng tiền thưởng hơn 1 tỉ đồng.

Chiều 9/11 tại trụ sở Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã diễn ra lễ công bố Giải pickleball VTV Cup 2025. Giải Pickleball VTV Cup 2026 do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cùng các đơn vị thực hiện.

Ở mùa đầu tiên năm 2025, giải đã tạo được tiếng vang lớn khi quy tụ hơn 700 vận động viên, trong đó có nhiều tay vợt hàng đầu trong nước và quốc tế như Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Jolie Thiên Lam, Sophia Huỳnh Trần, Vanshik Kapadia, Harsh Mehta…, mang đến những trận đấu sôi động, kịch tính.

Năm nay, Giải Pickleball VTV Cup 2026 được đầu tư bài bản hơn về quy mô, chất lượng chuyên môn và truyền thông, hứa hẹn mang đến những màn so tài đỉnh cao cùng nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người hâm mộ. Thời lượng phát sóng của Giải Pickleball VTV Cup 2026 được nâng cấp mạnh mẽ với 14 chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, bao gồm: Lễ khai mạc, 3 trận đấu mở màn, 9 trận chung kết, Lễ bế mạc và trao giải.

Ban Tổ chức trả lời báo chí tại Lễ công bố Giải Pickleball VTV Cup 2026 (Ảnh: BTC)

Cùng thông điệp “Hạnh phúc hơn mỗi ngày”, Giải Pickleball VTV Cup 2026 truyền cảm hứng về phong cách sống năng động và tinh thần thể thao, khuyến khích lối sống cân bằng, khỏe mạnh và hạnh phúc với Dạ Hương là Nhà đồng hình chính của giải đấu.

Giải Pickleball VTV Cup 2026 mở đăng ký từ 09/11 đến 06/12/2026. Sự kiện thi đấu diễn ra từ 11/12 đến 13/12/2026 tại Cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà (Hà Nội). Dự kiến khoảng 700 - 800 vận động viên tham gia, với sự góp mặt của những tay vợt xuất sắc trong và ngoài nước, tranh tài ở 9 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 35 tuổi trở xuống; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 36 tuổi trở lên.

Tổng giải thưởng của Giải Pickleball VTV Cup 2026 lên tới hơn 1 tỷ đồng, bao gồm cúp, huy chương, tiền mặt và quà tặng từ các nhà tài trợ. Danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cup 2026 tiếp tục là điểm nhấn đặc biệt của mùa giải, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vai trò của nữ vận động viên trong cộng đồng pickleball nói riêng và thể thao nói chung.