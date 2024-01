Giải mã tấm bạt hot hit trên mạng khiến ai đi ngang cũng phải ngước nhìn: Hóa ra là cả một "thiên đường" với chị em, "sắm Tết không cần xem giá" là có thật?

Giải mã sức hút của tấm bạt hot hit trên mạng

"Năm nay kinh tế buồn, chưa thấy Tết đâu", hẳn là câu nói bạn đã nghe không ít thì nhiều khi trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp về Tết. Sau mấy năm liền chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, 2023 thật sự là một năm khó khăn. Việc chi tiêu cho Tết cũng vì thế khiến chúng ta phải suy tính nhiều hơn. Quay trở lại với tấm bạt đang gây chú ý trên MXH những ngày gần đây, thực tế này có thể lý giải phần nào cho sức hút của nó.

Tấm bạt quảng cáo gây xôn xao cõi mạng những ngày gần đây.

"Hàng nội địa Trung", "đồng giá" - 2 từ khóa như "gãi đúng chỗ ngứa" của nhiều chị em, trong đó có người viết bài này. Trước giờ, "hàng nội địa Trung" tạo cho chúng ta ấn tượng về loại hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý, và quả thật, bạn sẽ không thể thất vọng khi "đột nhập" để giải mã thứ đứng sau tấm bạt quảng cáo hot hit.

Cửa hàng khổng lồ, giá tí hon

Phía bên trong tòa nhà rộng hơn 500 mét vuông là hàng nghìn sản phẩm đa dạng thể loại từ mỹ phẩm, đồ bếp, nội thất thông minh... đồng giá 19k. Tôi như sa vào một thiên đường đúng nghĩa dành cho mình, nơi tôi có thể thoải mái sắm các đồ dùng cho Tết này, từ bát đũa mới, một số đồ dùng trong bếp, nhà vệ sinh và đồ trang trí hay thậm chí chiếc khăn tắm... Mọi thứ tôi cần đều có thể tìm thấy ở đây và đặc biệt, tôi có thể mua mà... không cần xem giá. Điều này rất quan trọng, đồ được bán đồng giá giúp chúng ta chủ động trong việc kiểm soát chi tiêu, tránh tình trạng "âm ví" khi ra quầy tính tiền.

Không gian mua sắm rộng rãi, trẻ trung và thân thiện.

Thực ra mô hình này không mới, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội với cái tên Look Look. Ở Trung Quốc, các cửa hàng đồng giá 2, 5, 10 tệ hay thậm chí chỉ 1 tệ (CNY) ngày càng mọc lên nhiều hơn để phục vụ người tiêu dùng trong thời kỳ mà ai cũng cần thắt chặt chi tiêu, có thể kể đến một số cái tên nổi tiếng như Yoyoso, NoMechina hay KAWA. Với sự xuất hiện của Look Look, giờ đây bạn có thể mua được hàng nội địa Trung một cách dễ dàng và uy tín. Không gian mua sắm ở đây rất rộng rãi, các mặt hàng được sắp xếp hợp lý nên chỉ mất 30 phút shopping, tôi coi như thành công bước đầu với kế hoạch ăn Tết tiết kiệm của mình.

Một số mặt hàng bày bán tại Look Look.

Bên ngoài 1 cửa hàng Look Look chuẩn bị khai trương ở Hà Nội.

