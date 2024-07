Video: Xác thực sinh trắc học trên BIDV SmartBanking, làm ngay hôm nay để chuyển tiền trên 10 triệu đồng!

Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN, từ ngày 01/07/2024, khách hàng khi thực hiện các giao dịch vượt ngưỡng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hoặc khi thực hiện giao dịch đầu tiên khi cài đặt mới hoặc cài đặt lại BIDV SmartBanking trên thiết bị mới sẽ cần bổ sung bước xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt.

Cụ thể, các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc dưới 10 triệu đồng/lần nhưng tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên thì đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải bổ sung phương thức xác thực bằng khuôn mặt. Các giao dịch chuyển tiền dưới 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch không quá 20 triệu đồng/ngày thì xác thực bằng mã Smart/SMS OTP như thông thường, không cần xác thực bằng khuôn mặt.

Ngoài ra, theo Điều 2 của Quyết định 2345/QĐ-NHNN, khách hàng cá nhân trước khi giao dịch lần đầu bằng ứng dụng ngân hàng (mobile banking) hoặc trước khi giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị đang giao dịch lần gần nhất, cũng phải được nhận dạng sinh trắc học.

Do đó, khách hàng của BIDV cần phải cài đặt sinh trắc học và xác thực với Bộ Công an trước ngày 01/7/2024 để giao dịch an toàn và không bị gián đoạn.

Hướng dẫn cài đặt sinh trắc học trên BIDV SmartBanking

Khách hàng của BIDV cần chuẩn bị thẻ CCCD gắn chip và truy cập tính năng "Cài đặt sinh trắc học" trên ứng dụng BIDV SmartBanking phiên bản mới nhất để thực hiện cài đặt dễ dàng với hướng dẫn sau đây:

- Bước 1: Truy cập ứng dụng BIDV SmartBanking > Chọn tính năng "Cài đặt sinh trắc học"

- Bước 2: Tích chọn các chức năng (bao gồm "Đăng nhập hoặc Quên mật khẩu trên thiết bị khác", "Xác thực giao dịch bằng Sinh trắc học") và nhập hạn mức tối thiểu cần xác thực bằng sinh trắc học.

- Bước 3: Chụp 2 mặt của CCCD gắn chip.

- Bước 4: Đọc thông tin trên chip của CCCD theo hướng dẫn.

- Bước 5: Chụp ảnh khuôn mặt để hoàn tất cài đặt.

3 bước giao dịch xác thực bằng sinh trắc học trên BIDV SmartBanking

- Bước 1: Khách hàng nhập các thông tin giao dịch như thông thường (số tiền, thông tin người nhận, ngân hàng nhận…).

- Bước 2: Áp dụng với các giao dịch vượt ngưỡng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (trên 10 triệu đồng/lần và luỹ kế 20 triệu đồng/ngày), BIDV SmartBanking sẽ bật camera điện thoại để xác thực hình ảnh khuôn mặt của khách hàng.

- Bước 3: Nhập mã Smart/SMS OTP để hoàn tất giao dịch.

Hướng dẫn cài đặt và giao dịch xác thực bằng sinh trắc học trên BIDV SmartBanking

https://kenh14.vn/video-xac-thuc-sinh-trac-hoc-tren-bidv-smartbanking-lam-ngay-hom-nay-de-chuyen-tien-tren-10-trieu-dong-20240630165808023.chn