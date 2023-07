Giải mã những màn trình diễn đỉnh cao tại Đại nhạc hội 8Wonder

Siêu đại nhạc hội 8Wonder được VinWonders và VinFast đồng tổ chức đã chính thức kết thúc, song dư âm của lễ hội âm nhạc đỉnh cao vẫn còn tiếp diễn. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: vì sao thương hiệu xe VinFast lại quyết định tham gia tổ chức một sự kiện giải trí quốc tế, quy tụ ngôi sao tỉ view Charlie Puth và các ca sĩ, rapper trẻ hot nhất tại Việt Nam hiện nay?

Là người theo dõi từng bước đi của VinFast trong những năm gần đây, một chuyên gia trong ngành xe cho biết, không chỉ là một hãng xe, VinFast còn hướng đến nhiều giá trị mang tính cốt lõi và bền vững mà cả 8Wonder và VinWonders đều theo đuổi. Những giá trị đó gồm: quốc tế hóa, mang các giá trị quốc tế đến Việt Nam và giới thiệu Việt Nam ra quốc tế. Đồng thời, VinFast còn hướng đến việc xanh hóa, phát triển mọi khía cạnh nhưng đề cao sứ mệnh bảo vệ môi trường và hành tinh. Có thể thấy, hình ảnh của mỗi nghệ sĩ trong chương trình đều phù hợp và đại diện cho một mẫu xe VinFast thời thượng.

Sân khấu sứa khổng lồ và cảm hứng đại dương xanh

Trả lời với truyền thông, tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu của 8Wonder bày tỏ sự tự hào về thiết kế sân khấu độc đáo và nguồn cảm hứng đại dương xanh của đại nhạc hội.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đại dương vô tận và những loài sinh vật biển diệu kỳ, sân khấu được thiết kế thành rặng san hô và hình con sứa khổng lồ - loài sinh vật có khả năng tự phát sáng. Được tổ chức ngay trên bờ biển của đảo Hòn Tre xinh đẹp và lớn nhất vịnh Nha Trang, một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, 8Wonder không chỉ hoành tráng về khâu tổ chức, về danh tiếng của nghệ sĩ tham gia mà còn góp phần tích cực trong việc lan truyền thông điệp bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là mục tiêu chung của cả VinFast lẫn VinWonders.

Với VinWonders, phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn thiên nhiên, đại dương và bầu trời. Đây đều là những viên ngọc sáng của non nước Việt Nam mà con người cần lưu giữ, trân quý. Còn với VinFast, trong suốt quá trình hoạt động từ trước đến nay, hãng luôn nỗ lực theo đuổi sứ mệnh thúc đẩy cuộc cách mạng xanh trên toàn cầu. Khách tham dự Đại nhạc hội có thể phần nào hiểu được sứ mệnh đó khi nhìn ngắm khu vực trưng bày dải sản phẩm xe điện trải dài nhiều phân khúc và đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều khách hàng ngay từ khi đặt chân đến khuôn viên bên ngoài sân khấu trung tâm của 8Wonder.

Trong phần trình diễn của mình, ca sĩ Hồ Ngọc Hà bày tỏ sự trân trọng với thông điệp bảo vệ môi trường và những hành động thiết thực của VinFast trong suốt những năm qua vì công cuộc chung này. Nữ ca sĩ và gia đình cũng là những người dùng thân thiết, lâu năm của thương hiệu xe Việt.

Đưa quốc tế đến Việt Nam và đưa Việt Nam ra thế giới

Theo chia sẻ từ một đại diện của hãng, tầm nhìn của VinFast cũng như Vingroup thông qua Đại nhạc hội 8Wonder là đưa thế giới đến với Việt Nam và đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới. Màn biểu diễn 75 phút đầy bùng nổ của Charlie Puth cùng sự góp mặt của dàn line-up đẳng cấp nhất Việt Nam mang lại cho người hâm mộ một đêm vỡ òa cảm xúc, điều này có thể khẳng định tầm nhìn của VinFast. Ngay tại sân khấu 8Wonder, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng gửi lời cảm ơn đến VinFast cũng như đơn vị đồng tổ chức đã tạo nên một không gian âm nhạc đẳng cấp quốc tế cũng như đánh giá cao về tầm nhìn đột phá này.

Bên cạnh vai trò đồng tổ chức sự kiện, VinFast còn là đơn vị vận chuyển chính thức của các nghệ sĩ trong suốt quá trình tham dự Đại nhạc hội. Ngày 20/7 vừa qua, trên báo chí và mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh ngôi sao người Mỹ Charlie Puth - chủ nhân bản hit 6 tỉ view See You Again - ngồi trên chiếc VF 9 khi được ban tổ chức đón từ sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa. Đó là chiếc VF 9 bản Plus, 6 ghế, với thiết kế sang trọng và hiện đại, là biểu tượng cao nhất cho lối sống xanh bền vững. Phía ban tổ chức cho biết, các ngôi sao có quyền chấp nhận hoặc từ chối phương tiện mà phía VinFast cung cấp. Là một nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng, Charlie Puth hoàn toàn có thể lựa chọn một mẫu xe sang để làm phương tiện di chuyển tại Việt Nam, tuy nhiên việc chọn VF 9 cho thấy niềm tin của nam ca sĩ dành cho chất lượng của thương hiệu ô tô Việt.

Là một ngôi sao năng động trên mạng xã hội, Charlie Puth cũng chia sẻ các hình ảnh, video anh đến Việt Nam, tắm biển, nghỉ ngơi tại Nha Trang lên Instagram. Các video của anh đều rất hài hước, đời thường khiến nhiều người hâm mộ háo hức tương tác, giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài một cách thân thiện.

"Các nghệ sĩ mang theo người hâm mộ trên khắp thế giới đến Việt Nam. Charlie Puth khi đến Việt Nam cũng đã rất hài lòng với những dịch vụ tiện ích ở đây. Anh ấy còn đưa những hình ảnh nghỉ dưỡng thoải mái lên trạng mạng xã hội cá nhân" - ông Jürgen Dörr, CEO Vinpearl Holdings chia sẻ với báo chí trong một cuộc họp báo tại sự kiện.

Bên cạnh đó, các ca sĩ Việt Nam như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HIEUTHUHAI, Amee, tlinh và DJ Mie cũng có cơ hội đứng trên một sân khấu đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam, với 8.000 khán giả bao gồm cả người Việt và người nước ngoài, cả người dân địa phương lẫn du khách. Tự tin khẳng định về “đẳng cấp quốc tế” vì sự kiện hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu rất cao về mặt kỹ thuật của ê kíp Charlie Puth. Phần ánh sáng và tạo hình sân khấu đẹp hoàn hảo, cùng màn trình diễn pháo hoa hoành tráng đã kết lại chương trình với cảm xúc đầy thăng hoa.

Trước đó, VinFast cũng tổ chức Elite Tour, đưa các khách hàng, báo chí, KOL quốc tế đến Việt Nam. Chương trình là dịp để các vị khách quốc tế có cơ hội thăm nhà máy sản xuất ô tô và lái thử các mẫu xe điện mới nhất, tham quan hệ sinh thái của Vingroup, từ đó, biết đến một Việt Nam mới, hiện đại, phát triển.

6 nghệ sĩ, 6 tính cách, 6 mẫu xe?

Một ví dụ vui khác về sự hiện diện của những sắc màu VinFast ngay trên sân khấu 8Wonder. Đó chính là sự tương đồng giữa hình tượng, phong cách của các nghệ sĩ với những mẫu xe được ban tổ chức trưng bày ngay bên ngoài không gian sân khấu lớn.

Là tâm điểm của chương trình, ngôi sao quốc tế Charlie Puth được ngợi ca là thiên tài về mọi mặt như giọng ca, khả năng sáng tác và sản xuất ca khúc, cũng như độ cảm âm tuyệt đối với biệt danh “Perfect Pitch”. Màn biểu diễn của anh cũng khiến khán giả Việt Nam choáng ngợp, lưu luyến không muốn rời. Hà Anh Tuấn rũ bỏ phong cách lãng tử thường ngày, thể hiện bản mash up được phối lại theo hơi hướng rock bùng cháy. Màn trình diễn “bốc lửa” mãn nhãn của Hồ Ngọc Hà cũng ghi dấu ấn rõ nét.

Trong dàn nghệ sĩ trẻ, HIEUTHUHAI - rapper trẻ đẹp trai đang ở đỉnh cao đầu tiên của sự nghiệp biểu diễn với đầy nhiệt huyết, đam mê. Trong khi AMEE xinh đẹp với vẻ tươi mới đúng chuẩn “crush quốc dân” thì nữ rapper, ca sĩ tlinh đầy cá tính với vẻ ngoài táo bạo, gợi cảm.

Hình ảnh của 6 nghệ sĩ Việt, 6 cá tính khác nhau gợi liên tưởng đến 6 mẫu ô tô điện trải dài mọi phân khúc của VinFast: VF 9, VF 8, VF 7/VF e34, VF 6, VF 5 Plus, VF 3 đáp ứng thị hiếu, sở thích đa dạng của khách hàng.

“VinFast vốn là một thương hiệu có tiếng với cách làm truyền thông, marketing bài bản, đầy ẩn ý sâu xa. Cứ nhìn vào tiền lệ thành công của các chiến dịch quảng cáo cho mẫu ô tô điện đầu tiên của Việt Nam VF e34, hay gần đây nhất là ẩn ý từ những tấm ảnh VF 3 với bối cảnh lũy tre xanh gửi gắm thông điệp sản phẩm mới dành cho người Việt, hướng tới tiếp cận tới khách hàng tại mọi miền của Tổ quốc, bùng nổ từ thành phố tới nông thôn là biết. Vì thế tôi cho rằng đây chắc hẳn là phép ẩn dụ của hãng xe Việt cho định vị các dòng sản phẩm xanh của mình” - anh Nam Tiến, chuyên gia marketing ngành xe nhận định.