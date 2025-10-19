Giải mã chiêu lừa đảo mới "nháy máy 1 giây", người dân ai cũng nên biết

Nhiều người dùng di động gần đây không khỏi thắc mắc khi liên tục nhận được các cuộc gọi chớp nhoáng từ những đầu số lạ như 022x, 024x, 059x... chỉ đổ chuông 1-2 giây rồi tắt. Khác với các cuộc gọi quảng cáo phiền toái, hành động tưởng chừng vô hại này thực chất là bước đầu tiên trong một quy trình thu thập dữ liệu người dùng tinh vi của tội phạm mạng.

Vậy, làm thế nào một cuộc gọi nhỡ lại có thể biến bạn thành mục tiêu?

Cơ chế thu thập dữ liệu đằng sau cuộc gọi "1 giây"

Khi bạn tò mò gọi lại hoặc thậm chí chỉ cần nhấc máy ngay lập tức, bạn đã vô tình cung cấp cho các đối tượng lừa đảo những thông tin giá trị:

1. Sàng lọc dữ liệu "sống"

Mục đích chính của cuộc gọi nháy máy là để xác minh xem một số điện thoại có còn hoạt động hay không. Khi bạn nghe máy hoặc gọi lại, hệ thống của chúng sẽ tự động đánh dấu số của bạn là "đang hoạt động". Từ một danh sách hàng triệu số điện thoại ngẫu nhiên, chúng đã lọc ra được những thuê bao thật, có người sử dụng.

2. Bán dữ liệu cho bên thứ ba

Danh sách các số điện thoại "sống" này ngay lập tức trở thành một món hàng có giá trị. Chúng sẽ được bán cho các công ty chuyên quảng cáo qua điện thoại, các dịch vụ mời chào, hoặc nguy hiểm hơn là các tổ chức lừa đảo khác để xây dựng những kịch bản tinh vi hơn.

3. Thu thập mẫu giọng nói bằng công nghệ AI

Một số hệ thống lừa đảo tiên tiến còn có khả năng tự động ghi âm và phân tích giọng nói của người nghe. Chỉ cần bạn nói "A lô?", hệ thống có thể phân loại được giới tính, ước tính độ tuổi của bạn. Dữ liệu này cực kỳ hữu ích cho các kịch bản lừa đảo giả danh người thân hoặc cơ quan chức năng trong tương lai.

4. Giăng bẫy cước phí cao

Trong một số trường hợp, các số điện thoại nháy máy là những đầu số dịch vụ tính phí cao hoặc số quốc tế. Khi người dùng tò mò gọi lại, họ sẽ bị trừ một khoản tiền cước viễn thông lớn mà không hề hay biết.

Làm thế nào để tự bảo vệ bản thân?

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ mình bằng các biện pháp sau:

- Tuyệt đối không gọi lại: Khi nhận được cuộc gọi "nháy máy" từ số lạ, cách tốt nhất là hãy bỏ qua. Việc tò mò gọi lại có thể khiến bạn sập bẫy.

- Chặn số làm phiền: Nếu một số điện thoại lạ liên tục nháy máy, hãy sử dụng tính năng chặn số có sẵn trên điện thoại thông minh. Đối với điện thoại phổ thông, bạn có thể liên hệ nhà mạng để được hỗ trợ.

- Không cung cấp thông tin cá nhân: Tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, mã OTP, hay tài khoản ngân hàng qua điện thoại cho bất kỳ ai, kể cả khi họ tự xưng là công an, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng hay nhà mạng.

- Cảnh giác với đường link và ứng dụng lạ: Không nhấp vào các liên kết đáng ngờ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng phòng chống tội phạm để được hỗ trợ kịp thời.