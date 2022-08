Giấc Mơ Của Mẹ tập 23: Bỏ cả việc để lo cho mẹ, Diễm My 9x vẫn bị mắng vì Nhan Phúc Vinh

Sau khi dắt mẹ ra khỏi nhà bà Xuân, đầu tập 23 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY), My (Diễm My 9x) bất ngờ với sự xuất hiện của Khang (Quốc Anh). Biết chuyện của mẹ con My thông qua Cường, Khang đã tới tận nơi để đón hai người về, thậm chí còn cõng bà Thanh (NSND Hồng Vân) ra xe, đến thẳng bệnh viện.

Sau khi Khang và My hết lòng khuyên bảo, bà Thanh cuối cùng cũng chịu ở lại bệnh viện một đêm nhưng nhất quyết không để ai ở lại chăm mình. Ngay chiều tối hôm đó, bà Thanh đã tự bỏ về vì lo cửa hàng sẽ phải tạm đóng cửa nếu thiếu mình. Khi biết chuyện này, My đã tức tối nói ra chuyện bà Thanh đi làm giúp việc vì kiếm tiền lo cho Minh (Nhan Phúc Vinh). Cả nhà lại lớn tiếng với nhau, Minh nhận lỗi về mình trong khi ông Quốc lại tự trách bản thân. Sau đó, ông Quốc càng tủi thân hơn khi Minh cho rằng mọi chuyện trong nhà, bố không giúp giải quyết được gì.

Chứng kiến sự tủi hờn của Minh, bà Thanh lại ra sức an ủi con trai, vô tình lại khiến My tổn thương hơn. Quá uất ức, My bật khóc nức nở, cô trách mẹ không nhìn nhận mình giống như anh trai, nhất là khi cô đã vì mẹ mà bỏ cả công việc. Thậm chí My còn thốt ra câu "Con không phải con của mẹ hả?".

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON