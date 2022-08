Đằng sau tạo hình “gã hề” nổi tiếng này là mỹ nam tài năng, nhận được vai nhờ đôi mắt độc đáo

Cho đến hiện tại, IT - Gã Hề Ma Quái vẫn là bom tấn kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Bộ phim không chỉ thu hút nhờ dàn diễn viên nhí ấn tượng, mà còn ở hình tượng phản diện Pennywise. Là "gã hề" với lai lịch bí ẩn và ngoại hình đáng sợ, Pennywise phiên bản 2017 đã nhanh chóng trở thành cơn sốt, là biểu tượng của văn hoá đại chúng đương đại được đông đảo khán giả khắp thế giới ghi nhớ.

Đằng sau tạo hình "gã hề ma quái" Pennywise là ai?

Hình tượng "gã hề" Pennywise ra mắt năm 2017 do nam diễn viên điển trai Bill Skarsgard thể hiện. Là cái tên có tiếng tăm nhờ gia đình có truyền thống nghệ thuật (anh trai của Bill chính là nam thần Alexander Skarsgard), Bill Skarsgard có sự nghiệp phim ảnh dài hơi nhưng không quá bùng nổ. Phải đến khi tham gia IT, khán giả mới nhận ra Hollywood có một mỹ nam tài năng, cuốn hút nhưng cũng đóng vai ác đạt đến thế.



Bill Skarsgard - nam diễn viên điển trai sinh năm 1990

Bill sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật

Trước IT, sự nghiệp của anh khá bình lặng

Điều bất ngờ là ban đầu, Bill Skarsgard không hề được chào đón khi vào vai hề Pennywise. Tuy nhiên nhờ diễn xuất và sự nhập tâm vào vai diễn, Skarsgard đã thành công khiến khán giả chú ý và ám ảnh. Thậm chí anh còn dùng hội chứng "mắt lười" mà mình mắc phải để tạo nên những động tác đảo mắt, giúp nhân vật hề của mình trở nên độc đáo.

Bill Skarsgard diễn lại hình tượng Pennywise, tiết lộ nhờ đôi mắt linh hoạt mà được nhận vai

Gã hề Pennywise hoàn toàn là người thật 100%, rất ít dùng đến kỹ xảo

Sau loạt phim IT và vai diễn "gã hề" Pennywise, Bill Skarsgard không có sự nghiệp quá cuồng nhiệt. Tuy nhiên, anh lại tập trung đầu tư cho từng vai diễn hơn là chạy theo số lượng và thương mại. Một số dự án tiếng tăm anh đã tham gia là Deadpool 2, The Devil All the Time, Eternals,... và sắp tới là John Wick 4 và vai chính trong phim siêu anh hùng - siêu nhiên The Crow.



Bill Skarsgard sánh vai cùng Tom Holland, Robert Pattinson,... trong The Devil All the Time

Có thể nói ở tuổi ngoài 30 hiện tại, Bill Skarsgard đang rất hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống. Anh có một sự nghiệp vững vàng, một vai diễn để đời, và một gia đình nhỏ để yêu thương. Năm 2018, anh gặp gỡ, hẹn hò với nữ diễn viên Thuỵ Điển Alida Morberg và có với nhau một cô con gái. Ngoài ra sắp tới, Skarsgard sẽ trở lại với vai hề Pennywise trong series IT: Welcome to Derry của HBO MAX.



Bill có gia đình nhỏ từ năm 2018

Anh chàng ghi điểm nhờ vẻ ngoài cuốn hút không thua gì anh trai

Nguồn ảnh: Warner Bros.