Tiền truyện của "Game of Thrones" thiết lập kỉ lục lượt xem công chiếu nhiều nhất lịch sử HBO

Theo nguồn tin từ Hollywood Reporter, House of the Dragon (Gia tộc Rồng) - phần tiền truyện của bom tấn truyền hình Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) đã có số lượng người xem kỉ lục, lên đến 10 triệu người trên các nền tảng tại Mỹ. Đây cũng chính là buổi ra mắt phim lớn nhất trong lịch sử của HBO.

Ngay sau buổi công chiếu, giám đốc nội dung của HBO Casey Bloys đã trực tiếp lên tiếng cảm ơn những người hâm mộ đã cùng quay trở lại với series phim này. "Thật tuyệt vời khi được thấy hàng triệu người hâm mộ Game of Thrones trở lại cùng với chúng tôi vào hôm qua", ông tuyên bố, "House of the Dragon có dàn diễn viên vô cùng tài năng và cả ê-kíp đã dồn hết tâm huyết vào quá trình sản xuất, do đó chúng tôi rất vui với những phản ứng tích cực của người xem".

Cũng theo nguồn tin của Hollywood Reporter, House of the Dragon có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi mang về lượng khán giả lớn nhất trong một đêm duy nhất cho HBO kể từ tập cuối của series gốc vào tháng 5/2019. Tập đầu tiên cũng bứt phá hơn về lượng người xem so với tập đầu Game of Thrones vào năm 2011. Tuy nhiên, điều này là do khi đó Game of Thrones vẫn còn là một bộ phim mới mẻ với khán giả truyền hình, trong khi House of the Dragon đã có sẵn thành công rực rỡ từ series tiền nhiệm.



Phần tiền truyện của Game of Thrones lấy bối cảnh khoảng 200 năm trước các sự kiện chính trong loạt phim trước, tập trung vào gia đình gia tộc Targaryen. Bộ phim dựa trên cuốn truyện Fire & Blood của nhà văn George R.R. Martin xuất bản năm 2019.

Cùng với sức nóng của tập đầu tiên, khán giả tin rằng House of the Dragon sẽ trở thành con át chủ bài của HBO trong thời gian tới. Series phim này rất có thể tiếp nối thành công của Game of Thrones, mang về nhiều giải thưởng lớn cũng như trở thành series phim yêu thích của nhiều khán giả trên toàn thế giới.

Ảnh: HBO