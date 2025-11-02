Giá vàng vẫn trong chu kỳ điều chỉnh mạnh, nhà đầu tư không nên 'lướt sóng'

Tuần này, giá vàng tiếp tục giảm tuần thứ 2 liên tiếp sau khi không thể phá kỷ lục tăng 10 tuần liên tiếp.

Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần giao dịch ở mức 4.104 USD/ounce và sau khi tăng nhẹ lên mức cao nhất trong tuần là 4.110 USD/ounce, xu hướng giảm đã nhanh chóng chiếm ưu thế. Giá vàng thế giới đã chốt tuần ở quanh mức 3.997 USD/ounce.

Khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia duy trì quan điểm trung lập, trong khi các nhà đầu tư cá nhân lạc quan về vàng.

Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, 3 người nhận định giá sẽ tiếp tục tăng, 3 người dự đoán giá sẽ giảm, và 8 người dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, với 282 nhà đầu tư cá nhân tham gia bỏ phiếu trực tuyến, có 180 người, tương đương 64%, dự báo giá vàng đi lên. Có 51 người, tương đương 18%, cho rằng vàng sẽ giảm và 51 người, tương đương 18%, kỳ vọng vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

Giá vàng thế giới vẫn chưa có động lực để bứt phá. (Ảnh: Vneconomy)

Adam Button, chuyên gia chiến lược tiền tệ của sàn giao dịch trực tuyến Forexlive.com cho rằng, dù vàng chịu nhiều bất lợi trong tuần qua, kim loại quý này vẫn giữ được sự ổn định đáng kể.

“Đây là một tuần tồi tệ về mặt tin tức đối với vàng. Giữa thỏa thuận Mỹ - Trung và phát biểu của ông Jerome Powell, khó có thể tưởng tượng ra kịch bản nào tệ hơn, nhưng vàng vẫn trụ vững quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce”, ông Button nhận định

Dù giá đã giảm 2 tuần liên tiếp, nhưng ông Button cho rằng không nên đặt cược vào những kịch bản chống lại vàng vào thời điểm này.

“Giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1 thường là thời kỳ vàng tỏa sáng nhất. Dù năm nay vàng đã tăng hơn 50%, nhưng yếu tố mùa vụ này là một trong những xu hướng ổn định và mạnh mẽ nhất, đã lặp lại suốt 10-15 năm qua”, ông nói thêm. Theo ông Button, vùng 3.870 USD/ounce sẽ là ngưỡng thử thách tiếp theo.

Nhận định về giá vàng thế giới thời gian tới, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa tài chính - ngân hàng (trường Đại học Nguyễn Trãi) cũng cho rằng, cho rằng giá vàng thế giới đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng kéo dài, khi USD phục hồi và tâm lý chốt lời gia tăng trên diện rộng.

Động thái gần đây của Chính phủ Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc, việc xung đột Trung Đông tạm lắng đã giúp thị trường toàn cầu bớt lo ngại phần nào, khiến nhu cầu trú ẩn tạm thời suy giảm và tạo áp lực lên giá vàng.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế - chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, từ rủi ro địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng cho đến xu hướng chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc sau nhịp giảm hiện tại, vàng hoàn toàn có thể phục hồi khi môi trường bất ổn hoặc lạm phát quay trở lại.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính nhận định, nguyên nhân chính đẩy giá vàng thế giới giảm mạnh là các nhà đầu tư quốc tế bán ra mạnh để chốt lời sau giai đoạn tăng cao. Tuy nhiên, xác suất phục hồi khá lớn vì xung đột chính trị - quân sự tại nhiều khu vực vẫn chưa chấm dứt; kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn suy yếu vì lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp đều tăng.

Ngoài ra, còn có thêm việc chính phủ Mỹ đóng cửa hơn 3 tuần qua và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm mở cửa trở lại. Tình trạng "tê liệt" của chính phủ Mỹ nếu kéo dài có thể đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới vào giai đoạn trì trệ, gây rúng động toàn bộ hệ thống tài chính quốc tế. Vì vậy, rất khó để dự đoán được diễn biến của giá vàng thời gian tới.

Chuyên gia khuyên không nên lướt sóng

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, với nhà đầu tư dài hạn hoặc những người có nhu cầu thực, cấp thiết, đây có thể là giai đoạn thích hợp để tích lũy từng phần khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn.

Tuy nhiên, cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ, tránh chạy theo biến động ngắn hạn. Ngược lại, nhà đầu tư "lướt sóng" thì nên thận trọng, tránh mua bắt đáy bởi rủi ro sụt giảm vẫn hiện hữu.

Nhà đầu tư không nên lướt sóng vàng lúc này. (Ảnh: Minh Đức).

"Nhà đầu tư cần giữ tâm thế chủ động, phân bổ vốn hợp lý, theo dõi sát chính sách tiền tệ và diễn biến quốc tế, đây sẽ là những yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và nắm bắt cơ hội trong thời gian tới", ông Huy nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh những ẩn số về việc thực hiện các chính sách liên quan đến thị trường trong nước có thể làm gia tăng rủi ro cho người mua bán vàng ngắn hạn nhằm mục đích "lướt sóng" lúc này. Đầu tư vàng thời gian qua đã mang lại lợi nhuận rất cao nhưng nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, nếu không rất dễ bị lỗ lớn như khi giá vàng giảm mạnh trong những ngày vừa qua.

Theo ông Hiếu, người dân không nên có tâm lý lướt sóng, "ăn xổi", muốn mua vàng để có lời nhanh. Tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng bởi giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.

"Chúng ta nên đa dạng hóa danh mục đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực mang lại giá trị dài hạn và bền vững. Đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh có nguy cơ thua lỗ lớn trong trường hợp thị trường đảo chiều", ông Hiếu lưu ý.

Theo chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh, cú lao dốc này của giá vàng đã khiến nhiều nhà đầu tư trên các thị trường vàng thế giới "chóng mặt". Cũng theo ông, mức giảm hơn 300 USD/ounce vừa qua là mạnh nhất trong lịch sử giá vàng.

Ông Khánh nhận định, sau khi giảm mạnh thì thông thường giá vàng sẽ có khả năng phục hồi nhưng cũng chỉ quanh ở khu vực đỉnh cũ.

Tại Việt Nam, Nghị định 232 đã có hiệu lực thì nguồn cung sẽ gia tăng, ngoài ra việc đang xem xét lập sàn vàng quốc gia nên về dài hạn sẽ tác động đến thị trường vàng. Từ đó có thể giá vàng trong nước sẽ biến động nhiều hơn, nhất là khi được rút ngắn chênh lệch với thế giới nên nhà đầu tư càng nên thận trọng để giảm rủi ro.

Chính vì vậy, theo ông, nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục đầu tư vào vàng nhưng chỉ ở tỷ trọng nhất định. Ví dụ nếu có khoản đầu tư vài trăm triệu đồng thì chỉ nên mua 1-2 lượng vàng.

Nếu giá vàng lên tiếp thì nhà đầu tư vừa có lãi, vừa có vàng trong danh mục của mình. Nếu vàng xuống, ngoài khoản tiền đã mua một phần thì nhà đầu tư vẫn còn vốn để tiếp tục mua vào.