2 thứ người giàu rất khác bạn

Người ta hay nghĩ chỉ cần có tiền là sẽ hết lo, nhưng thực tế không ít người giàu vẫn mất ngủ vì tiền: sợ mất, sợ sai, sợ tụt lại. Sự khác biệt nằm ở chỗ: người giàu thật sự không kiểm soát tiền bằng cảm xúc, họ kiểm soát cảm xúc trước khi kiểm soát tiền.

Người giàu ít lo về tiền vì họ luôn có kế hoạch dự phòng.

Người bình thường sống trong cảm giác “nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?”, còn họ sống với tâm thế “nếu có chuyện gì xảy ra, tôi đã có phương án”. Họ có quỹ khẩn cấp, bảo hiểm, kế hoạch B, C để mọi biến động không chạm đến cuộc sống hàng ngày. Khi bạn biết mình có lớp đệm an toàn, bạn không còn sợ một cú sốc tài chính đủ làm mọi thứ đổ sập. Và chính sự chuẩn bị đó mua được sự yên tâm, thứ xa xỉ mà nhiều người kiếm tiền cả đời vẫn không có.

Ảnh minh hoạ

Họ cũng biết cách kiểm soát cảm xúc trước khi kiểm soát tài khoản.

Người giàu hiểu rằng phần lớn sai lầm tài chính đến từ cảm xúc: tiêu để xả stress, đầu tư vì FOMO, hay giữ tiền vì sợ mất. Họ học cách tách cảm xúc khỏi quyết định. Khi buồn, họ không tự thưởng. Khi thấy cơ hội, họ không vội lao vào. Họ không lạnh lùng, chỉ tỉnh táo hơn vì biết cảm xúc là kẻ thù số một của dòng tiền. Ngược lại, nhiều người dùng tiền để giải tỏa, rồi lại lo vì hết tiền. Mệt mỏi không đến từ thiếu tiền, mà từ việc không kiểm soát được mình.

Sự bình yên tài chính không đến từ việc có nhiều, mà từ việc hiểu rõ mình đang làm gì với số tiền mình có. Người giàu ít lo không vì họ giàu hơn, mà vì họ chủ động hơn. Còn khi bạn luôn bị động, kiếm bao nhiêu tiêu hết, gặp biến cố lại xoay xở thì kể cả có nhiều hơn, nỗi lo cũng chỉ lớn theo.

Giàu không chỉ là có tiền, mà là có sự yên tâm. Và muốn có sự yên tâm đó, không cần trúng số, chỉ cần học cách nghĩ như người giàu, trước khi ví bạn kịp cạn.