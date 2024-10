Giá vàng mới nhất hôm nay (2/10): Vàng nhẫn bắt đầu giảm

Giá vàng trong nước ngày 2/10/2024

Theo báo Quân đội nhân dân, bước vào tháng 10, giá vàng miếng các thương hiệu trong nước bất ngờ tăng mạnh sau chuỗi ngày “nghỉ ngơi”. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm trượt ngưỡng 83 triệu đồng/lượng. Hiện tại giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau:

Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 84 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9999 niêm yết ở mức 81,4 triệu đồng/lượng mua vào và 82,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng ở cả 2 chiều. DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm giá mua 400.000 đồng và 450.000 đồng giá bán xuống lần lượt 81,9 triệu đồng/lượng và 82,9 triệu đồng/lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng và 82,9 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng giá mua và 400.000 đồng giá bán.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 81,88 triệu đồng/lượng mua vào và 82,88 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn mức 81,95 triệu đồng/lượng và bán ra mức 82,9 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán so với rạng sáng qua.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5h30 sáng 2/10. Ảnh: Quân đội nhân dân

Giá vàng thế giới ngày 2/10/2024

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.663,29 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 1,09% so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, giá vàng thế giới có giá khoảng 78,077 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,923 triệu đồng/lượng.

.Giá vàng hôm nay tăng vọt hơn 1% do nhu cầu trú ẩn an toàn khi lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông leo thang sau khi Iran bắn tên lửa đạn đạo vào Israel.

Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: "Nếu có thương vong nghiêm trọng ở Israel, thì chúng ta có thể sẽ có một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông, đó là điều mà tôi nghĩ các nhà giao dịch đang lo lắng hiện nay", điều này có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Vàng được sử dụng như một khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn về chính trị và tài chính. Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: "Đây là hành động mua vào để trú ẩn an toàn theo bản năng nhưng trừ khi một tên lửa của Iran bay qua và gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Israel thì tình hình có thể tương tự như vụ tấn công hồi tháng 4 với vũ khí tương tự đã gần như bị đánh chặn hoàn toàn".

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm, khiến vàng thỏi không sinh lời trở nên hấp dẫn hơn. Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lao động của Mỹ trong tuần này và phát biểu từ nhiều quan chức của Cục Dự trữ Liên bang để biết thêm thông tin về lập trường chính sách của Fed.

Giá vàng thỏi đã có ngày tồi tệ nhất trong hơn bốn tuần vào thứ Hai sau khi Chủ tịch Fed Powell gợi ý rằng Fed có thể sẽ theo đuổi việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tương lai.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến đợt tăng giá gần đây - kỳ vọng về lãi suất thấp hơn của Hoa Kỳ và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị - vẫn còn nguyên vẹn, Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại ActivTrades cho biết.

Giá bạc giao ngay tăng 0,7% lên 31,36 đô la một ounce, giá bạch kim tăng 1,2% lên 987,70 USD, trong khi giá palađi giảm 0,6% xuống 994,50 USD.