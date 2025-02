Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn “quay xe” trong sáng 13-2

Sáng 13-2, giá vàng miếng SJC được các Công ty SJC, PNJ niêm yết mua vào 87,4 triệu đồng/lượng, bán ra 90,4 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng miếng tăng trở lại sau 2 ngày giảm sốc. Tuy nhiên, nếu tính từ mốc kỷ lục cao nhất 93,1 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng vẫn thấp hơn khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng tăng tiếp, khi được doanh nghiệp giao dịch quanh 87,4 triệu đồng/lượng mua vào, 90,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn phục hồi mạnh hơn giá thế giới.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Có điều, bất ngờ trên thị trường vàng là giá vàng miếng SJC tự do được một số tiệm vàng báo thấp hơn giá của các công ty, ngân hàng.

Giá vàng miếng SJC tự do được giao dịch quanh 88,6 triệu đồng/lượng mua vào, 89,6 triệu đồng/lượng bán ra. Theo một số chuyên gia, do biên độ chênh lệch giá mua vào – bán ra của các tiệm vàng để thấp hơn (quanh 1 triệu đồng/lượng) so với tại các công ty vàng (3 triệu đồng/lượng).

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý biến động rất mạnh, có thời điểm lùi sâu về 2.866 USD/ounce rồi "quay xe" tăng trở lại vượt 2.900 USD/ounce.

Sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 2.908 USD/ounce, tăng hơn chục USD mỗi ounce so với phiên trước.

Giá vàng tiếp tục được hưởng lợi khi dòng tiền từ nhà đầu tư tìm đến trong bối cảnh lo ngại về căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông, tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan của Mỹ đối với một số đối tác và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc…

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 89,9 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, bất ngờ đã xảy ra trên thị trường vàng, khi lần đầu tiên sau nhiều năm, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp xuống mức kỷ lục. Giá vàng thế giới hiện chỉ thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,99 chưa tới 1 triệu đồng/lượng.