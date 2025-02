Giá vàng hôm nay 13/2: Lấy lại mốc 2.900 USD/ounce

Giá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.901 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng nhẹ trong bối cảnh có sự giằng co giữa lực cầu trú ẩn an toàn và dữ liệu lạm phát. Theo đó, lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu do mức thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra tiếp tục thúc đẩy giới đầu tư tìm đến vàng. Tuy nhiên, báo cáo công bố trong ngày cho thấy lạm phát cao hơn dự kiến đã kìm hãm đà tăng của kim loại quý này.

Giá đã giảm hơn 1% sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng 0,5% vào tháng trước, cao hơn dự kiến, củng cố thông điệp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rằng sẽ không vội vàng cắt giảm lãi suất trở lại trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng bất ổn.

Giá vàng tăng nhẹ trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Giám đốc giao dịch kim loại David Meger của High Ridge Futures cho rằng, dữ liệu CPI nóng hơn dự kiến đã gây sức ép lên thị trường vàng. Rõ ràng là tại thời điểm này, bất kỳ kỳ vọng nào về cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay đều đã bị dập tắt.

Lãi suất cao hơn có xu hướng gây áp lực lên vàng thỏi, làm tăng chi phí cơ hội vì vàng thỏi không mang lại lãi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 86,7 - 90,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 300.000 đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện đang được Doji niêm yết ở mức 88,5 - 90,2 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng (bán ra).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.901 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.902 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Thị trường vàng quốc tế đang trong giai đoạn chịu áp lực bán chốt lời sau một đợt tăng dữ dội trước đó. Áp lực này được cho là còn duy trì trong ngắn hạn. Thông tin lạm phát Mỹ vẫn còn ở mức cao sẽ khiến Fed có thể tiếp tục trì hoãn hạ lãi suất. Điều này sẽ gây áp lực lên vàng.

Nhưng về dài hạn, sức cầu với mặt hàng kim loại quý còn rất lớn và giá vàng có thể còn tăng tiếp.

Bên cạnh đó, ông Trump có xu hướng gây áp lực để Fed giảm lãi suất.