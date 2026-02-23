Giá vàng hôm nay 23/2: Trụ vững trên đỉnh cao

Giá vàng đứng vững ở ngưỡng cao khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị và hỗn loạn ở Trung Đông nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công vào Iran.

Ngoài ra, bên cạnh sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, kim loại quý này cũng đang thu hút sự quan tâm như một tài sản tiền tệ, khi dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy hoạt động kinh tế ảm đạm trong quý IV năm 2025 và áp lực lạm phát dai dẳng.

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho biết số liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV năm 2025 cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 1,4%, sau mức tăng 4,4% trong quý III năm 2025. Đồng thời, BEA cho biết, lạm phát lõi vẫn duy trì ở mức gần 3% vào cuối năm.

Các nhà phân tích cho rằng đây là môi trường thuận lợi cho vàng, vì nền kinh tế ảm đạm có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng trụ vững ở ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 23/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng (mua) - 179 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng (mua) và 178,6 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.105 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát mới nhất tại Phố Wall cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế. Phần lớn chuyên gia nhận định, giá vàng có khả năng thử thách và duy trì trên vùng 5.100 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục nghiêng về kịch bản tăng giá tuần thứ ba liên tiếp.

Với mặt bằng giá hiện tại quanh 5.000 USD/ounce, mức tăng này tương đương vùng 5.500 –5.800 USD/ounce trong vòng hai tuần kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng cú tăng mạnh này nhiều khả năng sẽ diễn ra rất nhanh trong giai đoạn đầu, sau đó giá có thể hạ nhiệt khi thị trường đánh giá rõ hơn tác động kinh tế và địa chính trị.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng phản ứng tương đối yếu của vàng thời điểm này cho thấy thị trường vẫn nghi ngờ liệu động thái quân sự của Mỹ có phải chỉ nhằm gây áp lực đàm phán hay không.

Ông Thomas Winmill, nhà quản lý danh mục tại Midas Funds, dự báo vàng có thể kết thúc năm 2026 trên 6.000 USD/ounce, nhờ lực mua của ngân hàng trung ương nước ngoài và chính sách làm suy yếu đồng USD.