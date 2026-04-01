Giá vàng hôm nay, 1-4: Tăng mạnh lên gần 4.700 USD/ounce

Giá vàng hôm nay tăng sốc

Lúc 6 giờ ngày 1-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao dộng ở mức 4.678 USD/ounce, tăng mạnh 138 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.540 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay ghi nhận mức tăng mạnh khi nhà đầu tư đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đồng thời, giá dầu thô giảm về 105 USD/thùng, giá trị trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm, chỉ số đô la Mỹ suy yếu cũng góp phần hỗ trợ đà tăng cho giá vàng.

Đêm qua là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3 và cũng là ngày kết thúc quý I/2026. Thế nên trong phiên này, có thể nhiều tổ chức và nhà đầu tư đã điều chỉnh từ vị thế bán sang mua, giúp giá vàng hôm nay tăng mạnh.

Theo giới phân tích, đà tăng của giá vàng phản ánh lo ngại về rủi ro địa chính trị kéo dài, kết hợp với động thái tìm kiếm nơi trú ẩn của dòng vốn.

Diễn biến tiếp theo của thị trường vàng sẽ phụ thuộc lớn vào các thông tin mới về tình hình Trung Đông, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).