Gia tăng số ca tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc

Hàn Quốc là quốc gia sở hữu ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất thế giới, và nhiều người coi quốc gia này dẫn đầu trong lĩnh vực làm đẹp và thẩm mỹ. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của "vương quốc thẩm mỹ", Hàn Quốc đang đối mặt với thực trạng đáng lo ngại khi số ca tử vong liên quan đến các thủ thuật làm đẹp có xu hướng tăng cao, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc thắt chặt quản lý an toàn y tế.

Dữ liệu gần đây từ cơ quan phân tích pháp y nhà nước cho thấy 50 người đã tử vong trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ trong thập kỷ qua. Một nhóm nghiên cứu từ Cơ quan Pháp y quốc gia đã phân tích hồ sơ khám nghiệm tử thi và phát hiện ra rằng cái chết của 41 phụ nữ và 9 nam giới có liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2024.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng số ca tử vong hàng năm do phẫu thuật thẩm mỹ đang có xu hướng tăng lên. Trung bình là 5,6 ca/năm, nhưng số ca tử vong hàng năm đã tăng từ 4 ca vào năm 2016 lên 7 ca vào năm 2020, 8 ca vào năm 2021 và 13 ca vào năm 2024.

Theo nghiên cứu, khoảng 64% số ca tử vong xảy ra ở khu vực Seoul, và 14 người, tương đương 28%, là người nước ngoài. Phụ nữ có độ tuổi từ 19 - 82, với tuổi trung bình là 29; nam giới có độ tuổi từ 29 - 69, với tuổi trung bình là 50.

Gần một nửa số ca tử vong, tức 23 ca, là do gây mê, trong khi các biến chứng liên quan đến phẫu thuật chiếm 16 ca. Sốc phản vệ gây ra 2 ca tử vong, còn 6 ca là do bệnh lý có sẵn từ trước. Phẫu thuật vùng mặt và cổ, cùng với hút mỡ, chiếm hơn một nửa số ca tử vong, với 26 và 11 trường hợp tương ứng.

Bệnh nhân trải qua phẫu thuật vùng mặt và cổ có nguy cơ tử vong liên quan đến gây mê cao nhất, với 12 trường hợp, trong khi 7 trường hợp liên quan các biến chứng sau hút mỡ.

Các nhà nghiên cứu nói thêm rằng số ca tử vong thực tế liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ có thể cao hơn nhiều, vì các số liệu chỉ bao gồm những trường hợp được khám nghiệm tử thi sau khi xác định phẫu thuật thẩm mỹ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong. Nghiên cứu này đã được công bố trên ấn bản mới nhất của Tạp chí Y học pháp y Hàn Quốc.

Theo số liệu năm 2021 từ Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế, Hàn Quốc có tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ bình quân đầu người cao nhất thế giới, đạt 8,9 ca/1.000 người. Ngành công nghiệp này ước tính trị giá hơn 10 tỷ USD.

Năm 2025, chính quyền thủ đô Seoul thông báo rằng có gần 1 triệu người nước ngoài đến thành phố này để thực hiện các thủ thuật y tế, trong đó 64,2% chi phí y tế dành cho phẫu thuật thẩm mỹ.