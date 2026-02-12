Xu hướng bỏ tiền thuê người mắng vào mặt để đừng lụy tình nữa

Những người ám ảnh với tình yêu sẵn sàng chi tiền để nghe những lời nhục mạ từ các KOL; một số người coi xu hướng đang phát triển này là một hình thức "lăng mạ công khai".

Trên một buổi livestream phổ biến, một cô gái trẻ đang trút bầu tâm sự với một người lạ. Cô có học vấn cao, gia thế giàu có, nhưng lại yêu say đắm một người đàn ông hơn mình 10 tuổi, nghèo khó và không hề yêu cô.

KOL Taozai phản hồi không phải bằng sự đồng cảm, mà bằng những lời lẽ chát chúa: "Cô không chỉ bị 'não yêu đương' (lụy tình), mà trong tiềm thức cô còn phân biệt đối xử với người học vấn thấp và người nghèo. Cô coi thường người khác, nên người khác sẽ không yêu cô. Đây là quả báo; cô xứng đáng bị như vậy."

Xiakespeare - một KOL đang rất hot trong xu hướng này

Với nhiều người, đây giống như một màn sỉ nhục công khai, nhưng với nhiều thanh niên tự chẩn đoán mình bị "não yêu đương" tại Trung Quốc, đó là một sự giải tỏa cảm xúc. Nghi thức kỳ lạ này đang lan rộng khắp internet, với hàng ngàn người đổ xô vào các buổi livestream, khóa học trả phí và các dịch vụ "mắng chửi".

Thuật ngữ "não yêu đương" là một khái niệm đặc thù tại Trung Quốc, ám chỉ những người mất đi lý trí vì quá ám ảnh với tình yêu. Trên nền tảng mạng xã hội, Taozai thu hút gần 2 triệu người theo dõi nhờ phong cách gay gắt. Người theo dõi có thể trả 1.800 tệ (khoảng 6,3 triệu đồng) cho thẻ thành viên một năm để được ưu tiên lên livestream và tư vấn nhắn tin 1-1.

Một KOL khác cũng nổi tiếng nhờ mắng người lụy tình là Xiakespeare (Chu Lệ Quyên, 54 tuổi). Trong vai một chuyên gia tâm lý, khi một phụ nữ phàn nàn việc bạn trai không trả lời tin nhắn, Chu đáp trả: "Ai lại đang nhắn tin nồng nhiệt mà đột ngột dừng lại chứ? Có phải vì ở nghĩa địa của anh ta không có sóng không?"

Trên các nền tảng thương mại điện tử, nhiều cửa hàng bán dịch vụ "mắng cho tỉnh" đạt doanh số hơn 3.000 đơn mỗi tháng. Một gói gọi điện mắng chửi 30 phút có giá khoảng 60 tệ (khoảng 210.000 đồng). Một người mua chia sẻ: "Lời khiển trách là hồi chuông cảnh tỉnh. 30 phút đó giúp tôi quên được người cũ, rẻ hơn nhiều so với đi trị liệu tâm lý."

Thông thường, tư vấn tâm lý tại các thành phố lớn ở Trung Quốc tốn khoảng 500 đến 2.000 tệ (khoảng 1,75 triệu đến 7 triệu đồng) mỗi giờ. Các chuyên gia cho rằng những người không thể thoát khỏi các mối quan hệ độc hại không phải tìm kiếm sự nhục mạ, mà họ khao khát được nhìn nhận và dẫn dắt.

Giáo sư Zhang Yong từ Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán cho biết: "Khi bị cảm xúc tiêu cực lấn át, cơ chế phòng thủ nhận thức khiến việc tự phản tỉnh trở nên khó khăn. Phản hồi mạnh mẽ từ bên ngoài như khiển trách dễ kích hoạt sự tự nhận thức hơn."

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo việc thiếu bằng cấp và giám sát có thể khiến các "huấn luyện viên cảm xúc" gieo rắc những quan điểm lệch lạc.

Xu hướng này không chỉ dừng lại ở tình cảm. Nền kinh tế cảm xúc của Trung Quốc đã đạt quy mô 2,3 nghìn tỷ tệ (khoảng 8.050 nghìn tỷ đồng) vào năm 2024 và dự kiến vượt 4,5 nghìn tỷ tệ (khoảng 15.750 nghìn tỷ đồng) vào năm 2029. Từ những món đồ chơi như Labubu đến dịch vụ thuê người đóng giả (cosplay) người yêu ảo để hẹn hò ngoài đời, giới trẻ đang chuyển từ việc mua những thứ hữu dụng sang mua hạnh phúc và sự đồng hành.

Nguồn: SCMP