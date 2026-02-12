Phát hiện 7kg bạc nằm "bơ vơ" trên vỉa hè

Sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố trang sức Thủy Bối, quận La Hồ, Thâm Quyến khi có người bỏ quên 7 thỏi bạc với tổng trị giá gần 150.000 NDT (khoảng 563 triệu đồng) ngay trên vỉa hè. Rất may mắn, một nhân viên bảo vệ đã phát hiện trong lúc tuần tra và đứng canh giữ nghiêm ngặt cho đến khi cảnh sát tới hiện trường kiểm kê. Ngày 11 tháng 2, cảnh sát La Hồ xác nhận đã tìm thấy chủ nhân và hoàn trả số bạc trên.

Theo tờ Nam Phương Đô Thị, vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 2, anh Mã Ngọc Song, thành viên đội bảo vệ khu Nam thành phố trang sức Thủy Bối, đang tuần tra tại cửa phía đông tòa nhà Kim Triển thì thấy một chồng thỏi bạc nằm trên đường. Ban đầu anh không quá để ý vì nghĩ rằng người qua đường tạm thời để đó, nên tiếp tục công việc của mình.

Nhân viên an ninh phải đứng canh túi chứa bạc

Tuy nhiên, 3 phút sau khi quay lại vị trí cũ, anh thấy những thỏi bạc vẫn nằm đó mà không có ai trông coi. Nhận thấy điều bất thường, anh lập tức báo cáo về phòng trực ban và đứng bảo vệ tài sản tại chỗ, không rời nửa bước.

Qua kiểm tra camera giám sát, đội bảo vệ đã phát hiện toàn bộ quá trình số bạc bị bỏ quên. Vào lúc 4 giờ 15 phút chiều cùng ngày, một người đàn ông đi xe điện dừng lại ven đường và đặt một bọc đồ màu trắng xuống đất. Ngay sau đó, một nhân viên chuyển phát nhanh cùng hai người khác tới trao đổi khoảng 10 phút rồi lần lượt rời đi mà không mang theo bọc đồ. Khoảng 10 phút sau, anh Mã Ngọc Song đi tuần qua và xác nhận đó là các thỏi bạc.

Ảnh trích xuất từ camera an ninh

Cảnh sát và lực lượng bảo vệ xác nhận có tổng cộng 7 thỏi bạc bị bỏ lại, mỗi thỏi nặng 1.000 gram. Dựa trên giá thị trường hiện tại, tổng giá trị lô hàng này xấp xỉ 150.000 NDT (khoảng 563 triệu đồng). Đến ngày 11 tháng 2, cảnh sát thông báo chủ sở hữu đã đến nhận lại tài sản và các thủ tục liên quan đã được giải quyết ổn thỏa.

Được biết, đội bảo vệ này thuộc Công ty Quản lý Tài sản Cát Hảo Thâm Quyến, chịu trách nhiệm an ninh cho khu vực kinh doanh vàng bạc đá quý sầm uất. Do đặc thù của Thủy Bối là nơi giao dịch kim loại quý tập trung, việc bảo vệ nhặt được vàng hay trang sức đắt tiền xảy ra khá thường xuyên. Năm 2019, đội ngũ này từng nhặt được số vàng trị giá hơn 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng).

Nguồn: HK01