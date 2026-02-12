Người Trái Đất sắp thấy được một vật thể mới bằng mắt thường

Vật thể C/2026 A1 (MAPS) được một nhóm các nhà thiên văn học người Pháp từ Đài quan sát AMACS1 (đặt tại Chile) phát hiện ngày 13-1.

Theo Sky & Telescope, đó là một sao chổi có đường kính khoảng 2,4 km và còn xa Mặt Trời gấp đôi Trái Đất khi được phát hiện lần đầu.

Vật thể C/2026 A1 (MAPS) trong dữ liệu từ Đài quan sát AMACS1, là một sao chổi mới - Ảnh: ĐÀI QUAN SÁT AMACS1

C/2026 A1 thuộc họ sao chổi Kreutz "bay sát Mặt Trời" - một nhóm gồm ít nhất 3.500 sao chổi có quỹ đạo đưa chúng đến gần ngôi sao của chúng ta trong phạm vi 1,4 triệu km.

Theo Space.com, nhóm sao chổi Kreutz được cho là những mảnh vỡ của một sao chổi khổng lồ đã bị Mặt Trời xé toạc khoảng 1.700 năm trước.

Vật thể băng giá này dự kiến sẽ đạt điểm cận nhật (điểm gần Mặt Trời nhất) vào ngày 4-4. Đó là một cú tiếp cận nguy hiểm ở khoảng cách 800.000 km, gần hơn 70 lần so với Sao Thủy.

Ở khoảng cách gần như vậy, sao chổi sẽ quay quanh Mặt Trời với tốc độ hơn 3,2 triệu km/giờ, khiến nó phải chịu lực hấp dẫn mạnh, nhiệt độ cao và một lượng lớn bức xạ.

Các tác động khắc nghiệt quanh điểm cận nhật có thể khiến sao chổi bị xé toạc. Nhưng nếu sống sót, C/2026 A1 sẽ thăng hoa dữ dội đến mức tỏa sáng như một ngôi sao cực kỳ rực rỡ trên bầu trời Trái Đất, thậm chí có thể được nhìn thấy ngay giữa ban ngày.

Độ sáng ngoạn mục của vật thể này chủ yếu là do lượng khí lớn được giải phóng khi nó hấp thụ bức xạ Mặt Trời.

Cũng giống như các sao chổi bay sát Mặt Trời khác, nó dự kiến sẽ phát triển một cái đuôi hình chổi đẹp mắt.

Còn quá sớm để dự đoán chính xác độ sáng của C/2026 A1. Tuy nhiên một số nhà nghiên cứu suy đoán rằng nó có thể sáng hơn trăng tròn nhiều lần.