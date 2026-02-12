Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 135kg trên sông

Một chuyến đi câu cá bắt đầu với mục tiêu bắt cá hải tượng long đã kết thúc bằng một kỳ tích lịch sử đối với hai cư dân của Urupês, São Paulo, Brazil, vào ngày 26/1.

Maurício và Rodrigo đã bắt được một con cá hải tượng long nặng khoảng 135 kg và dài 2,48 mét khi đang câu cá trên bờ biển nhỏ Riolândia, trên sông Rio Grande. Khoảnh khắc bắt được con cá đã được ghi lại bằng video và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý vì kích thước ấn tượng của con vật, vượt xa chiều cao của một trong hai ngư dân, người chỉ cao 1,78 mét.

Con cá hải tương long nặng 135kg.

Theo Maurício, phải mất khoảng hai tiếng rưỡi liên tục nỗ lực mới kéo được con cá khổng lồ ra khỏi nước mà không làm đứt dây câu. Ngư dân mô tả trải nghiệm này như một trận chiến thực sự đã thắng, nhấn mạnh sự ngạc nhiên khi tìm thấy một con cá lớn như vậy ở một vùng mà loài này không phải là bản địa.

Mặc dù cá hải tượng long có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon, nhưng sự xuất hiện của chúng ở các con sông nội địa thuộc bang São Paulo ngày càng phổ biến. Các chuyên gia giải thích rằng loài cá này không di cư tự nhiên đến vùng Đông Nam, mà được con người đưa vào, thường là do thoát ra từ các bể nuôi trong các trận lũ lụt hoặc sự cố vỡ đập trong các công trình nuôi trồng thủy sản.

Các nhà nghiên cứu đang cảnh báo về những rủi ro môi trường do việc du nhập loài cá này gây ra. Là một loài ngoại lai trong khu vực và là động vật ăn thịt đầu bảng, cá hải tượng long không có kẻ thù tự nhiên nào trong các con sông ở São Paulo. Sự phàm ăn của nó có thể làm xáo trộn hệ động vật địa phương, cạnh tranh thức ăn và không gian sống với các loài bản địa. Trường hợp này càng củng cố thêm cuộc tranh luận về tác động của các loài xâm lấn đối với hệ sinh thái sông ngòi của bang.