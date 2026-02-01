Trong thế giới của những siêu xe cực hiếm và những bộ sưu tập vô giá, danh hiệu chiếc xe đắt nhất thế giới không chỉ đại diện cho một phương tiện di chuyển, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật cơ khí và biểu tượng của lịch sử. Hiện tại, vị trí quán quân về mức giá thuộc về một huyền thoại từ nước Đức, trong khi phân khúc xe mới cũng ghi nhận những con số không tưởng từ các thương hiệu xa xỉ như Rolls-Royce hay Bugatti.

Kỷ lục mọi thời đại: Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe

Vào tháng 5 năm 2022, thế giới xe hơi đã rúng động khi chiếc Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe đời 1955 được bán đấu giá với mức giá kỷ lục 142 triệu USD (khoảng 3.550 tỷ đồng) để gây quỹ từ thiện. Đây là một trong hai nguyên mẫu duy nhất được chế tạo bởi bộ phận thử nghiệm của Mercedes-Benz, đặt theo tên của người tạo ra nó là Rudolf Uhlenhaut.

Mức giá 142 triệu USD này đã biến nó thành chiếc xe đắt nhất từng được bán trong lịch sử, vượt xa kỷ lục trước đó của chiếc Ferrari 250 GTO đời 1963 có giá 70 triệu USD (khoảng 1.750 tỷ đồng). Số tiền từ buổi đấu giá này đã được Mercedes-Benz sử dụng để thành lập một quỹ học bổng toàn cầu về khoa học môi trường và khử carbon.

Đỉnh cao của xe sản xuất mới: Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Nếu xét ở phân khúc xe mới xuất xưởng, Rolls-Royce hiện đang nắm giữ ngôi vương với mẫu La Rose Noire Droptail. Đây là một chiếc xe được chế tác thủ công hoàn toàn theo đơn đặt hàng riêng biệt (coachbuild). Mức giá ước tính cho siêu phẩm này lên tới hơn 30 triệu USD (khoảng 750 tỷ đồng).

Chiếc xe lấy cảm hứng từ loài hoa hồng đen Black Baccara của Pháp, với lớp sơn chuyển màu kỳ công và nội thất được ghép từ 1.603 mảnh gỗ thủ công trong gần hai năm. Mỗi chi tiết trên xe, từ chiếc đồng hồ Audemars Piguet gắn trên táp-lô đến khoang chứa rượu champagne, đều được cá nhân hóa đến mức tối đa.

Những "pháo đài" triệu đô khác trên thế giới

Bên cạnh hai cái tên dẫn đầu, danh sách những chiếc xe đắt nhất thế giới còn ghi nhận nhiều mẫu xe có mức giá tương đương với cả một gia tài:

Rolls-Royce Boat Tail: Từng giữ ngôi vị xe mới đắt nhất với giá khoảng 28 triệu USD (khoảng 700 tỷ đồng), lấy cảm hứng từ du thuyền hạng sang và phong cách sống thượng lưu.

Bugatti La Voiture Noire: Với mức giá sau thuế khoảng 18,7 triệu USD (khoảng 467 tỷ đồng), đây là chiếc xe duy nhất trên thế giới được sản xuất để tri ân mẫu Type 57 SC Atlantic huyền thoại của Jean Bugatti.

Pagani Zonda HP Barchetta: Có giá khoảng 17,5 triệu USD (khoảng 437 tỷ đồng), mẫu xe này nổi bật với thiết kế kính chắn gió bị cắt thấp và bánh sau được che kín một phần, mang đậm dấu ấn cá nhân của nhà sáng lập Horacio Pagani.

Giá trị của những chiếc xe này không chỉ nằm ở công suất động cơ hay tốc độ tối đa, mà còn ở tính độc bản, vật liệu quý hiếm và giá trị sưu tầm tăng dần theo thời gian. Đối với các tỷ phú, việc sở hữu một chiếc xe đắt nhất thế giới chính là sở hữu một mảnh ghép của lịch sử ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.