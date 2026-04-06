Gia đình bao trọn cả toa tàu làm lễ cưới gây tranh cãi trên mạng xã hội





Video ghi lại cảnh một gia đình tại Ấn Độ đặt trọn cả toa tàu để làm đám cưới nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem với các luồng ý kiến trái chiều. Trong khi không ít người bày tỏ sự thích thú trước cách tổ chức lễ cưới độc đáo và giàu tính gắn kết gia đình, nhiều người khác lại đặt câu hỏi về tính phù hợp của hoạt động ăn mừng ồn ào tại không gian công cộng.

Theo nội dung video được chia sẻ rộng rãi, toàn bộ toa tàu trở thành hội trường cưới di động,nơi các thành viên gia đình tổ chức lễ hội trong khi di chuyển. Mở đầu clip là cảnh một thành viên buộc vòng hoa trang trí lên bảng tên toa tàu, bên cạnh tấm áp phích chào đón khách tham dự. Không khí nhanh chóng trở nên sôi động khi mọi người cùng nhảy múa theo âm nhạc rộn ràng, từ trẻ nhỏ đến người già đều hòa mình vào buổi tiệc.

Trong một phân cảnh khác, cô dâu xuất hiện giữa vòng vây của người thân và thực hiện nghi thức cắt bánh cưới trong tiếng reo hò cổ vũ. Bên trong toa tàu còn có chiếc xe chất đầy chăn và các hộp quà, được cho là để phục vụ nghi lễ truyền thống Mayra hoặc Bhaat, trong đó họ hàng bên ngoại trao quà cho gia đình cô dâu trước khi cưới.

Giữa khung cảnh náo nhiệt, hình ảnh một nhân viên soát vé vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ thu hút sự chú ý của người xem. Nhân viên này phải len lỏi qua đám đông đang nhảy múa, giữ nụ cười và hòa vào bầu không khí vui vẻ bất chấp sự ồn ào xung quanh.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, video đã tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi. Nhiều khán giả đánh giá cao ý tưởng tổ chức lễ cưới trên tàu hỏa, cho rằng đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết gia đình và sự sáng tạo trong văn hóa cưới Ấn Độ. Một số ý kiến thậm chí gọi đây là “chiến thắng về sức mạnh mềm” của văn hóa quốc gia này.

Một người dùng mạng xã hội bình luận rằng, việc cả gia đình cùng di chuyển bằng tàu để dự đám cưới chắc chắn mang lại trải nghiệm đáng nhớ. Một người khác chia sẻ câu chuyện cá nhân, cho biết gia đình họ từng đặt trọn toa hạng hai từ Lucknow (Ấn Độ) đến Muzaffarpur (Ấn Độ) để dự đám cưới vào các năm 1966, 1970 và 1983, nhận xét hình thức này vừa thú vị, tiết kiệm chi phí, vừa thể hiện tinh thần gắn bó giữa các thành viên.

Một bình luận khác hài hước ví toa tàu không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển mà trở thành “một Dharamshala di động”, ám chỉ nơi lưu trú tập thể quen thuộc tại Ấn Độ, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước nguồn năng lượng tích cực của buổi lễ.

Bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều ý kiến lại bày tỏ lo ngại về phép lịch sự nơi công cộng. Một số người đặt câu hỏi liệu việc tổ chức tiệc cưới sôi động như vậy có phù hợp hay không, ngay cả khi toàn bộ chỗ ngồi trên toa đã được đặt trước.

Có người cho rằng, việc thuê trọn toa tàu cho một bữa tiệc riêng tư có thể gây tranh cãi, bởi hằng ngày vẫn có nhiều hành khách phải chật vật tìm chỗ ngồi khi di chuyển. Người này cho rằng các hoạt động kỷ niệm nên cân nhắc đến sự thuận tiện chung của cộng đồng.

Dù gây ra nhiều tranh luận liên quan đến tiếng ồn và trách nhiệm công dân, việc đặt trọn toa tàu thực tế là dịch vụ hợp pháp do ngành đường sắt Ấn Độ cung cấp. Hành khách có thể thuê toàn bộ đoàn tàu hoặc từng toa thông qua hệ thống Giá vé đầy đủ (FTR) của IRCTC. Quy trình đặt chỗ được thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp tại các ga lớn, yêu cầu đăng ký kế hoạch di chuyển trước tối đa 6 tháng và đặt cọc khoảng 50.000 Rupee (14 triệu đồng) cho mỗi toa tàu.