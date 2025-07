Giá căn hộ sơ cấp và thứ cấp tại Hà Nội cùng nhau tăng

Căn hộ chung cư tại Hà Nội lại tiếp tục tăng giá. (Ảnh: MarketTimes)

Sau một vài tháng giá căn hộ chung cư Hà Nội đi ngang, sang quý 2/2025 giá bắt đầu rục rịch tăng ở một số khu vực và các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ. Việc giá tiếp tục tăng đang gây khó khăn cho những người lao động trên địa bàn Thủ đô với giấc mơ an cư lập nghiệp.

Chị Thu Hằng hiện làm việc trong một cơ quan nhà nước trên phố Bà Triệu chia sẻ, công tác tại Hà Nội sang năm thứ 15 nhưng đến giờ chị vẫn chưa mua nổi một căn hộ chung cư. Khi có một chút tiền, nghĩ rằng đợi tiết kiệm được thêm để đỡ phải vay ngân hàng, nhưng càng đợi, giá nhà càng tăng, số tiền tiết kiệm được vẫn chưa thể mua được căn chung cư tại ven đô.

Tương tự, chị Kim Oanh hơn 1 năm nay “miệt mài” tìm căn hộ vừa giá tiền, nhưng càng tìm thì giá lại càng lên. Ngay cả những dự án đi vào sử dụng hơn 10 năm cũng có mức giá trên 60 triệu đồng/m2. Một số chung cư tại quận Hà Đông đang ra hàng như The Charm An Hưng, Kepler Tower (Hà Đông) đều có mức giá từ 79 triệu đồng/m2.

Hiện, thị trường căn hộ chung cư tại Hà Nội đang thiết lập mặt bằng giá mới, mà theo diễn biến thị trường, giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công đang tăng “phi mã”, khiến giá các căn hộ cũng tăng theo.

Theo báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2025 của Hội Môi giới bất động sản vừa công bố, căn hộ chung cư tiếp tục dẫn dắt nguồn cung mở bán mới, chiếm 56%. Trong đó: căn hộ cao cấp, sang trọng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, đạt 60%, tăng 2 điểm phần trăm so với quý trước và tương đương cùng kỳ năm 2024. Một số dự án sau khi được tháo gỡ vướng mắc cũng buộc phải bán giá cao hơn do chi phí đầu vào, nhất là tiền sử dụng đất tăng mạnh. Căn hộ trung cấp tỷ trọng cải thiện, đạt 35%, tăng khoảng 9 điểm phần trăm so với cùng kỳ, nhờ nhiều hơn các dự án mở bán mới ở các tỉnh ven đô thị đặc biệt với giá từ 40 triệu/m2. Còn căn hộ bình dân tỷ trọng rất thấp đến từ một số dự án NƠXH.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Cấp cao Chi nhánh Hà Nội của CBRE Việt Nam cho biết, thị trường căn hộ trong quý vừa qua chứng kiến sự áp đảo của phân khúc cao cấp trở lên, với toàn bộ các dự án mới mở bán đều thuộc phân khúc này. Điều này đẩy giá chào bán sơ cấp trung bình lên hơn 70 triệu đồng/m2 thông thủy (chưa bao gồm VAT, phí bảo trì và chiết khấu).

Sự tập trung nguồn hàng ở phân khúc cao cấp đã khiến giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường vào cuối quý đạt khoảng 79 triệu đồng/m2 thông thủy (chưa bao gồm VAT, phí bảo trì và chiết khấu). Mức giá này tăng 6% so với quý trước và tăng tới 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, ngay cả những khu vực vốn có mức giá phải chăng hơn như Hà Đông và Hoàng Mai, nơi giá trung bình trước đây khoảng 40-50 triệu đồng/m2 thông thủy, cũng đã ghi nhận các dự án mới chào bán với mức trên 70 triệu đồng/m2.

Còn tại thị trường thứ cấp ghi nhận mức giá trung bình toàn thị trường đạt 50 triệu đồng/m2, đạt mức tăng 15% theo năm. Tức là thị trường căn hộ thứ cấp tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng của giá bán. Tuy nhiên, đây là mức tăng giá thấp hơn đáng kể so với mức tăng 26% theo năm vào cuối năm 2024.

Nhận định về nguồn cung căn hộ Hà Nội trong năm 2025, bà An cho biết, với hàng loạt dự án chuẩn bị ra mắt, đặc biệt tại các khu vực phía Bắc và phía Đông. Bên cạnh đó, hàng loạt cây cầu mới bắc qua sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi đang dần hình thành, tạo động lực mạnh mẽ cho hoạt động mở bán tại các khu vực này.

Không chỉ vậy, nhiều dự án từng "đóng băng" do vướng mắc pháp lý cũng đang được tháo gỡ và dự kiến sẽ tái khởi động trong nửa cuối năm. Các khu vực nội đô như Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên sẽ đón nhận thêm nguồn cung mới, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người mua nhà.

“Trong thời gian tới, nguồn cung lớn với mức giá chào bán cao dự kiến sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa các dự án và chủ đầu tư nhằm thu hút người mua. Khi thị trường có nhiều lựa chọn hơn về vị trí và tầm giá, người mua sẽ có xu hướng so sánh và cân nhắc kỹ lưỡng hơn, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng hơn vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tiện ích – tương xứng với số tiền họ bỏ ra”, bà An nói.