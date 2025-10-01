Giá bạc hôm nay 1-10: Bạc Phú Quý đảo chiều giảm, người mua bạc cần lưu ý gì?

Sáng nay, 1-10, giá bạc Phú Quý được Công ty bạc vàng đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,789 triệu đồng/lượng mua vào, 1,844 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 14.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Các công ty khác niêm yết giá mua bán thấp hơn bạc Phú Quý.

Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ giao dịch bạc mua vào 1,795 triệu đồng/lượng, bán ra 1,835 triệu đồng/lượng.

Golden Fund giao dịch bạc mua vào 1,77 triệu đồng/lượng, bán ra 1,815 triệu đồng/lượng.

Riêng giá bạc Ancarat lại khá cao, khi mua vào tới 1,81 triệu đồng/lượng và bán ra tới 1,86 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay được giao dịch ở mức 46,92 USD/ounce, tăng 0,74% so với phiên trước. Trong phiên, kim loại này biến động rất mạnh khi có thời điểm lùi sâu về 45,8 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại.

Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng cao

Theo giới phân tích, giá bạc đang biến động tương đồng với đà đi lên của giá vàng thế giới. Sau khi chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ, giá vàng rớt xuống sát mốc 3.800 USD/ounce, rồi phục hồi và leo lên mốc 3.866 USD/ounce vào sáng nay.

Tương tự, giá bạc cũng ở vùng cao nhất trong 14 năm qua, khi nhà đầu tư tìm đến kênh trú ẩn an toàn trước những nỗi lo bất ổn mới liên quan việc Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa. Đồng thời, dữ liệu mới nhất cho thấy, Ấn Độ đang tích cực nhập khẩu bạc - tăng gần gấp đôi từ tháng 8 đến tháng 9 dù giá đạt mức cao kỷ lục, nhằm chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm.

Người mua bạc cần lưu ý gì?

Với thị trường bạc trong nước, nhu cầu đầu tư bạc cũng đang gia tăng khi có một số thương hiệu mới nhập cuộc, sản xuất và cung cấp bạc với các sản phẩm đa dạng hơn. Dù đầu tư bạc có thanh khoản thấp, mua dễ - bán khó nhưng nhiều người vẫn không ngần ngại mua vào, bởi chi phí đầu tư bạc thấp hơn nhiều so với vàng.

"Giá một lượng vàng miếng SJC tới sáng nay là 138 triệu đồng gấp hàng chục lần so với một lượng bạc 1,84 triệu đồng, trong khi mức sinh lời là như nhau. Nếu tính từ đầu năm tới nay, những người nắm giữ bạc cũng đã có mức lãi khoảng 65%, cao hơn rất nhiều so với các kênh đầu tư khác. Chỉ trong khoảng 1 tháng qua, tôi mua bạc để dành, tới giờ cũng lãi khoảng 20%" – chị Nhật Hạnh (ngụ phường Gia Định, TP HCM) khoe.

Ở góc nhìn khác, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho rằng bạc là kênh đầu tư, tích lũy phù hợp với một số người có lượng vốn ít. Giá bạc tăng nhanh trong thời gian qua theo đà đi lên của vàng. Tuy nhiên, trong trường hợp đảo chiều, giá bạc sẽ giảm rất mạnh – hơn nhiều so với đà lao dốc của vàng. Vì vậy, nhà đầu tư cần cẩn trọng. Đặc biệt, do tính thanh khoản chưa cao nên trong trường hợp giá bạc lao dốc, nhà đầu tư cần lưu ý để có thể bán lại bạc – tránh bị mất giá.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,49 triệu đồng/lượng.