Giá "Ap Úc" vẫn tăng phi mã, từ 1,7 lên gần 5 triệu/hộp: Mua 1 hộp sữa cho con, bay gần nửa chỉ vàng!

Nếu phải chọn một cụm từ để nói về thị trường sữa công thức nhập khẩu thời điểm này, nhiều mẹ bỉm chắc chắn sẽ thốt lên: "Sốc thật sự!"

Chỉ trong thời gian ngắn, giá Aptamil Essensis (Ap Úc) đã tăng từ mức 1,7 triệu lên 4 triệu đã khiến nhiều mẹ bỉm hoảng hốt. Ấy vậy nhưng chỉ sau vài ngày, giá lại tiếp tục tiếp cận mốc 5 triệu/hộp. Một mức giá khiến các mẹ phải "đứng hình nhiều giây", tính đi tính lại không biết mình đang mua… sữa cho con hay mua vàng.

Tăng một lèo gần gấp 3 lần

Trước đây, Ap Úc là dòng sữa xách tay phổ biến và được nhiều mẹ ưu ái nhờ độ lành tính, là dòng sữa đạm quý A2, vị dễ uống và khả năng hỗ trợ tiêu hoá tốt. Mức giá 1,6–1,8 triệu/hộp vốn đã khá "chát", nhưng nhiều mẹ vẫn cố được vì vẫn trong ngưỡng chấp nhận được.

Giá từ 1,7 triệu lên 2,6 triệu rồi lên đến 3,7 triệu/hộp

Thế nhưng từ đợt biến động nguồn hàng vừa qua:

Giá lập tức bị đẩy lên 2,6 – 2,8 triệu.

Không lâu sau đội lên 3,5 – 4 triệu.

Và hiện tại, nhiều nơi đã báo giá gần 5 triệu/hộp!

Các shop đều chung một lý giải: khan hiếm nguồn hàng xách tay, chi phí vận chuyển tăng, khó thông quan, nhu cầu mua tích trữ cao và thị trường biến động mạnh.

Nhưng dù lý do có hợp lý đến đâu, người chịu thiệt vẫn là những bà mẹ đang đều đặn mua sữa mỗi tháng.

Mẹ bỉm hú hồn: "Một hộp sữa bằng nửa chỉ vàng, chắc chỉ có đại gia mới kham nổi!"

Tâm lý chung của rất nhiều mẹ khi nghe giá mới là ngỡ ngàng – hoang mang – choáng váng.

Đặc biệt đối với những em bé đã quen dùng sữa, khó đổi sữa và bụng dạ nhạy cảm thì đây quả thật là bài toán cực kỳ khó với các mẹ. Không đổi thì kinh tế không theo nổi, đổi thì sợ con không hợp sữa.

Đối với gia đình có thu nhập trung bình, đây thực sự là một gánh nặng. Mỗi lần quyết định mua sữa không khác gì… chốt đơn mua tài sản lớn.

Hết hồn khi giờ đã gần cán mốc 5 triệu/hộp

Các mẹ nên có phương án dự phòng

Trước tình trạng khan hàng, nhiều mẹ sợ hết hàng nên tranh thủ mua dự trữ, vô tình khiến thị trường tăng giá mạnh hơn.

Một số điểm cần lưu ý:

- Ap Úc không phải dòng sữa duy nhất con uống được.

- Không nên tích trữ quá nhiều (đặc biệt trong mùa thời tiết nóng, dễ hỏng sữa).

- Giá sữa hiện tại bị tác động bởi nhiều yếu tố, không phải giá niêm yết chính hãng.

Hội các mẹ kêu trời vì 1 hộp sữa giá gần bằng nửa chỉ vàng

Nếu giá vượt quá khả năng chi trả, hoàn toàn có thể chuyển sang sữa nội địa chuẩn A2, sữa châu Âu chính ngạch hoặc các thương hiệu uy tín khác. Điều quan trọng nhất là tìm dòng phù hợp với hệ tiêu hoá và nhu cầu của con, chứ không phải chạy theo xu hướng.

Khi giá một hộp sữa bằng nửa chỉ vàng, đã đến lúc mẹ bỉm cân nhắc lại bài toán tài chính. Việc giá Ap Úc tăng phi mã không chỉ là chuyện sữa tăng giá, mà phản ánh cả một bài toán khó hơn cho các mẹ:

- Chi phí nuôi con ngày càng nặng

- Thị trường xách tay biến động khó lường

- Tâm lý phụ thuộc vào 1 sản phẩm

Nuôi con khỏe giờ không chỉ cần yêu thương — mà phải có cả sự tỉnh táo và tính toán.

Kết luận

Aptamil Essensis vẫn là dòng sữa tốt — điều đó không bàn cãi.

Nhưng với mức giá gần chạm ngưỡng 5 triệu/hộp, sự lựa chọn của mẹ bỉm không chỉ dựa vào chất lượng nữa, mà còn là câu chuyện tài chính gia đình.

Hy vọng trong thời gian tới, thị trường sẽ ổn định hơn để bố mẹ có thêm nhiều lựa chọn phù hợp, thay vì "đau ví" mỗi lần con chuẩn bị hết sữa.